Gratificación para trabajadores CAS en la última recta: Congreso presentaría ‘fórmula’ hoy

Hoy finalmente se definiría el futuro de las gratificaciones de los trabajadores CAS. La Comisión Permanente postergó el debate dos veces y finalmente este martes 14 de julio se presentaría el dictamen con una propuesta ‘sostenible fiscalmente’ del pago de la gratificación para los trabajadores CAS (empleados bajo el régimen del decreto legislativo 1057).
La Ley 32563, ya vigente y que da el derecho a gratificación y CTS para los trabajadores CAS, se promulgó en marzo, pero el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado buscando aplicarla con una implementación progresiva del pago (se intentó aplicar solo el 10% del monto para julio), justificándose en que el pago no podría hacerse para todos los empleados públicos bajo el CAS.
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Pero la Comisión de Constitución descartó esta medida y quedó en presentar una propuesta alterna, la cual se presentaría este martes 14 de julio y se debatiría. Esto definiría el futuro del pago a los CAS, quienes ya no reciben aguinaldo de S/300 este julio, y cuyas entidades están a la espera del visto bueno del MEF para estos pagos.
La controversia por el pago de la gratificación a los trabajadores CAS continúa. El presidente Balcázar afirma que será la nueva administración la que deba asumir el tema, incluyendo las críticas del Consejo Fiscal, mientras los trabajadores afectados realizan protestas para asegurar el 100% de su beneficio.
CAS no reciben aguinaldo
Por primera vez luego de muchos años, los trabajadores CAS podrían quedarse sin beneficio económico en julio por Fiestas Patrias. Como alertó Infobae Perú, estos trabajadores ya no están incluidos dentro del pago del aguinaldo de S/300, que empieza a pagarse a todos el sector público este viernes 17 de julio.
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Esto sucede debido a que se promulgó el pago de gratificación para estos empleados públicos, un monto mayor, del 100% de su sueldo, justo como el sector privado. Pero este pago tampoco está seguro.
Diversas entidades han analizado sus presupuestos y han comprobado que pueden pagar las gratificaciones a sus trabajadores, y han pedido opinión favorable al MEF para autorizar sus modificaciones presupuestales (con el dinero de cada entidad). Pero tras meses el MEF no ha respondido y mantiene ‘en evaluación’ este proceso.
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