Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori jurará la presidencia el 28 de julio de 2026 ante un Congreso que en la última década destituyó, forzó la renuncia o designó a ocho mandatarios antes de su llegada al sillón de Pizarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú acumuló nueve presidentes en una sola década, una sucesión sin precedentes en la historia contemporánea de América Latina que convirtió al país en el emblema regional de la inestabilidad política. El 28 de julio de 2026, cuando Keiko Fujimori jure el cargo ante el Congreso de la República en Lima, lo hará después de que ocho mandatarios —elegidos, sucesorios o de transición— ocuparan el sillón de Pizarro entre 2016 y 2026.

El ciclo se abrió en julio de 2016 con Pedro Pablo Kuczynski Godard, un economista que ganó las elecciones generales con el 50,12% de los votos y una ventaja de apenas 41.057 sufragios sobre Keiko Fujimori. Su gobierno, de corte tecnocrático, no sobrevivió al enfrentamiento con un Congreso controlado por Fuerza Popular, que disponía de 73 escaños. Las acusaciones de corrupción vinculadas al caso Odebrecht aceleraron su salida: el 23 de marzo de 2018, Kuczynski presentó su renuncia, menos de dos años después de asumir el cargo.

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Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones de 2016 con el 50,12% de los votos y renunció en 2018 por la crisis con el Congreso y las acusaciones ligadas a Odebrecht.

Vacancia, renuncia y sucesión constitucional: tres presidentes en 14 meses

La dimisión de Kuczynski activó la sucesión constitucional. Martín Vizcarra Cornejo, entonces vicepresidente y embajador en Canadá, regresó al país en la madrugada del 24 de marzo de 2018 y juró el cargo horas después. Su gestión impulsó reformas anticorrupción y cambios en el sistema judicial, aunque la tensión con el Legislativo nunca cedió.

El 30 de septiembre de 2019, Vizcarra anunció la disolución del Parlamento tras una denegación fáctica de cuestión de confianza. El nuevo Congreso le correspondió con creces: el 9 de noviembre de 2020 aprobó una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente” y lo destituyó.

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Martín Vizcarra (centro), Manuel Merino (izquierda) y Francisco Sagasti (derecha) ocuparon el sillón de Pizarro en un lapso de 14 meses.

Manuel Merino de Lama, presidente del Congreso en ese momento, asumió la jefatura del Estado el 10 de noviembre de 2020. Su mandato duró cinco días. Las protestas masivas en rechazo a su gobierno dejaron dos jóvenes muertos por la represión estatal, lo que precipitó su renuncia el 15 de noviembre. El Congreso designó entonces a Francisco Sagasti Hochhausler, ingeniero y legislador, como presidente de transición. Sagasti condujo el país hasta el 28 de julio de 2021, con la organización de nuevas elecciones generales como tarea principal, en medio de la pandemia de COVID-19.

Castillo y Boluarte: del autogolpe fallido a la vacancia

Las elecciones de 2021 reprodujeron el guion de 2016. Pedro Castillo Terrones, candidato del partido de izquierda Perú Libre, obtuvo el 50,126% de los votos y superó a Keiko Fujimori por 44.058 sufragios. Asumió el 28 de julio de 2021 con la promesa de cambios sociales profundos, especialmente en el sector rural, pero la falta de experiencia política y la fragmentación del Congreso alimentaron una crisis permanente.

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El 7 de diciembre de 2022, Castillo intentó disolver el Parlamento y convocar a elecciones, un movimiento que analistas políticos y medios locales calificaron como un intento de autogolpe. El Congreso respondió con su destitución inmediata y la justicia ordenó su detención por presunta rebelión y conspiración.

Un recuento detallado de los eventos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso, lo que desencadenó su vacancia y posterior captura mientras intentaba solicitar asilo. | TV Perú Noticias

La sucesión constitucional volvió a operar: Dina Boluarte Zegarra, primera vicepresidenta de la misma fórmula electoral, asumió la presidencia ese mismo día. Su mandato se extendió hasta el 10 de octubre de 2025 en medio de protestas sociales, represión con decenas de civiles muertos y demandas reiteradas de adelanto electoral, según documentó Reuters a lo largo de ese periodo.

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A esos frentes se sumó el caso Rolex, una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito que estalló en marzo de 2024 tras un reportaje del medio independiente La Encerrona: la Policía allanó su domicilio en Surquillo e incautó tres relojes de lujo de la marca Rolex que no habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El escándalo derivó en mociones de vacancia que el Congreso rechazó en ese momento, aunque el desgaste acumulado —junto al atentado contra la agrupación musical Agua Marina— terminó por sellar su destitución con 121 votos a favor en octubre de 2025.

Dina Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional y gobernó hasta octubre de 2025 entre protestas sociales,inseguridad ciudadana y el escándalo de los Rólex.

Jerí y Balcázar: los últimos en el sillón de Pizarro antes de Fujimori

Con la salida de Boluarte, el Congreso designó a José Enrique Jerí Oré como jefe de Estado el 10 de octubre de 2025. Su interinato, marcado por cuestionamientos a reuniones clandestinas con empresarios chinos, concluyó el 17 de febrero de 2026 tras una nueva vacancia parlamentaria. José María Balcázar Zelada lo sucedió ese mismo día por designación del Legislativo, con el objetivo de conducir la transición hacia las elecciones presidenciales de 2026.

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Fue bajo el gobierno de Balcázar que Keiko Fujimori compitió en su cuarta candidatura presidencial. El 9 de junio de 2026 se celebró la segunda vuelta entre Fujimori y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. El conteo oficial, concluido 22 días después de los comicios, confirmó la victoria de Fujimori con el 50,13% de los votos frente al 49,86% de Sánchez, una diferencia de 49.641 sufragios. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proclamó oficialmente presidenta electa el 3 de julio de 2026.

El 15 de julio, el JNE le entregará las credenciales oficiales en el Gran Teatro Nacional de Lima. El 28 de julio jurará ante el Parlamento para el periodo 2026-2031, junto a sus vicepresidentes, los excongresistas Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales.

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