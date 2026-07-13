Cientos de pelícanos llegan hambrientos a los muelles de Chimbote y vecinos organizan jornadas para alimentarlos ante la escasez de peces

En la bahía de Chimbote, la falta de peces ha puesto en peligro a los pelícanos. Ante esta situación, ciudadanos y colectivos ambientalistas organizaron una jornada solidaria para llevarles alimento y evitar que mueran de hambre. Buenos Días Perú

En el puerto de Chimbote, decenas de pobladores y pescadores artesanales se han visto en la necesidad de alimentar a cientos de pelícanos que invaden las zonas urbanas y los muelles. Las aves, con evidentes dificultades para encontrar peces en el mar, dejan sus espacios habituales y llegan hasta los desembarcaderos, mercados y establecimientos de venta de productos hidrobiológicos en busca de restos de pescado.

La presencia constante de pelícanos cerca de las personas refleja un cambio en su comportamiento habitual. En distintos puntos del litoral ancashino, los animales permanecen cerca de embarcaciones pesqueras o esperan recibir alimento de comerciantes y ciudadanos, una escena que también coincide con reportes similares en otras zonas de la costa peruana.

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La situación también mantiene la preocupación en la provincia de Ilo, donde continúan los reportes de aves y lobos marinos encontrados sin vida en diferentes playas. Las autoridades locales realizan inspecciones y aplican protocolos para el retiro de los ejemplares, mientras especialistas evalúan las posibles causas de este escenario.

Frente a este panorama, ciudadanos y organizaciones civiles decidieron impulsar acciones de apoyo temporal para alimentar a los pelícanos, al considerar que la escasez de alimento afecta de forma directa a la fauna marina que depende de los recursos disponibles en el litoral.

Ciudadanos organizan jornada para alimentar a los pelícanos

Cientos de pelícanos llegan a muelles y mercados de Chimbote por la escasez de alimento en el mar. Composición: Infobae

La falta de peces motivó una convocatoria del colectivo Chimbote de Pie, que reunió a voluntarios, activistas y vecinos en el muelle artesanal de Chimbote. Durante la actividad, los participantes distribuyeron pescado a decenas de pelícanos que llegaron al lugar en busca de alimento.

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Una de las participantes destacó que la problemática trasciende la realidad local. “Vimos la convocatoria, hay que reconocer, del colectivo Chimbote de Pie y de verdad que me pareció genial, porque yo también me gusta hacer ese tipo de actividades para venir a alimentar a nuestros pelícanos. La problemática no solamente es aquí en Chimbote, sino es a nivel nacional. He visto las noticias y no solamente son afectados los pelícanos, sino todas las aves, obviamente, pero también los lobos marinos”, señaló.

Los organizadores explicaron que la actividad busca brindar un apoyo temporal a las aves mientras persisten las dificultades para conseguir alimento en el mar. Durante la jornada, cerca de un centenar de pelícanos recibió pescado entregado por los voluntarios.

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Uno de los representantes del colectivo afirmó que la iniciativa responde a un compromiso con la conservación de la bahía. “Es un compromiso que tenemos con la bahía, con los seres que la habitan y es una manera de contribuir a esta maravillosa naturaleza que tenemos. Hemos alimentado a unos casi cien pelícanos. Algunos comen y se retiran de vuelta al muelle. Es sorprendente cómo hacen su recorrido. Se alimentan, los que ya están llenos, se van y dejan a los que todavía faltan comer”.

Ilo mantiene vigilancia tras nuevos hallazgos de fauna marina

Mientras tanto, en la provincia de Ilo continúan los reportes de animales marinos encontrados sin vida en diferentes sectores del litoral. Entre las especies identificadas figuran pelícanos, lobos marinos y otras aves costeras.

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De acuerdo con el biólogo Oliver Farfán, especialista de la Subgerencia de Limpieza Pública, Residuos Sólidos y Salud Ambiental, una de las principales hipótesis considera los efectos del fenómeno de El Niño sobre la disponibilidad de alimento.

“Hace poco hemos venido, hace tres días. Hemos recuperado unos cuatro por acá, unos cinco. Ahorita ya pasaron dos o tres días y hay un incremento. Probablemente hay que estar preparados también. Creo que Sernanp ya tomó algunas acciones, activar su plan de contingencia. Causas principales que también ya lo están evidenciando los centros correspondientes son el fenómeno de El Niño y la escasez de alimentos, principalmente la anchoveta, porque por el tema de las aguas calientes migran a las aguas frías”, explicó.

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El especialista indicó que, tras cada reporte ciudadano, personal municipal realiza una inspección en la zona antes de retirar los ejemplares.

Autoridades recuerdan protocolos para evitar riesgos sanitarios

Las playas de Pisco registran la aparición diaria de pelícanos y otras aves marinas muertas. Captura de pantalla

Según explicó Oliver Farfán, el retiro de los animales se realiza con medidas de bioseguridad debido al riesgo que representa la descomposición de los cuerpos para la población y los trabajadores encargados de estas labores.

“No podemos dejarlo acá porque eso se descompone rápido y también es un poco infeccioso para la población. Lo que queremos es que la población no los manipule, siempre y cuando no tengan todos los protocolos correspondientes, como guantes, mascarillas y la indumentaria correspondiente”, precisó.

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Una vez completado el procedimiento, los ejemplares son trasladados hacia zonas alejadas del área urbana para su disposición final, como parte de las acciones preventivas aplicadas por las autoridades locales.

En Chimbote, mientras tanto, los pelícanos continúan acercándose a muelles, embarcaciones y puestos de venta de pescado. Algunos pescadores señalaron que esta práctica forma parte de su rutina desde hace años. “Nosotros alimentamos toda la vida, no media hora. Toda la vida desde que iniciamos esto”, manifestó uno de ellos.