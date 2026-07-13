Tilsa Lozano se pronuncia tras prisión preventiva contra Jackson Mora: ¿qué dijo la modelo?

La exconductora de televisión habló para las cámaras de América Hoy cuando fue consultada sobre la situación legal de su exesposo | América Hoy

Tilsa Lozano habló públicamente tras conocerse la decisión del Poder Judicial de dictar 15 meses de prisión preventiva a Jackson Mora por el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’. La declaración ocurrió después de que una reportera de ‘América Hoy’ le informara sobre la resolución judicial al finalizar una actividad pública.

Al recibir la noticia de la medida impuesta a Mora, la exmodelo respondió que desconocía esa información. “No, no sé, me estoy enterando por ti”, expresó. Su reacción mostró sorpresa y, de inmediato, marcó distancia con el proceso que involucra a su expareja.

Consultada sobre el contexto del caso, Lozano fue enfática en señalar que no mantiene ningún tipo de vínculo con Jackson Mora desde hace más de un año y medio.

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Una pantalla de televisión muestra a Tilsa Lozano durante una entrevista, junto a presentadores y un reportero, cubriendo la polémica con Jackson Mora.

“En realidad, yo no tengo nada que opinar. Yo estoy trabajando. Yo hace más de un año y medio que no me relaciono con esa persona. Él tiene una pareja actual que no soy yo. Y en todo caso deberían preguntarle a ella y no a mí”, añadió.

La insistencia de los reporteros, que le recordaron su vínculo matrimonial pasado y la posibilidad de que el caso la afecte, no modificó la postura de Lozano, quien reiteró: “No, no tengo nada que opinar al respecto”. En ningún momento emitió juicios sobre la investigación ni sobre la situación personal ni legal de Mora.

La modelo optó por señalar que su vida personal y profesional transcurre en caminos completamente separados del boxeador, evitando cualquier comentario que pudiera relacionarla con el proceso en curso. Su intervención concluyó con una negativa clara a participar en el debate público sobre la situación judicial de su exesposo.

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La modelo Tilsa Lozano en una imagen individual y Jackson Mora escoltado por la Policía Nacional del Perú, tras su prisión preventiva.

Poder Judicial ordena 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora

El juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, dispuso 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora Rodríguez y otros siete investigados. La resolución se dio tras una audiencia en la que el Ministerio Público presentó cargos por presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al fraude informático y delitos contra el patrimonio, en perjuicio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, además del Estado.

Esta medida también alcanza a César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros. Todos forman parte de la investigación por el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’, encabezada por el IV Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina.

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Un juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Este lee la resolución que declara fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva para ocho investigados por los delitos de fraude informático y banda criminal en agravio de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, Chincha, y el Estado.

Durante la audiencia, Mora negó las acusaciones, argumentando que su perfil público y profesional no coincide con las hipótesis del Ministerio Público. Afirmó que es presidente de la organización FFPC y que su actividad principal gira en torno a la promoción de eventos deportivos en Latinoamérica y Europa. “¿Qué persona va a cometer ese delito dando su nombre, dando su imagen?”, señaló ante el juez, además de ofrecer su colaboración con la justicia desde el inicio de las investigaciones.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, pero el juez resolvió acoger parcialmente el pedido y fijó el plazo en 15 meses para los implicados, periodo en el que continuarán las diligencias judiciales.

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