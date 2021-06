Ballotage en Perú: finalizó el conteo y Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori por 44 mil votos

Pedro Castillo se impuso en la segunda vuelta de las elecciones de Perú ante Keiko Fujimori (Foto: REUTERS/Sebastian Castaneda)

Nueve días después del ballotage desarrollado en Perú, este martes finalizó el conteo por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, tal como se preveía, Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori por 44.058 votos.

De acuerdo a datos de la autoridad electoral, el candidato izquierdista por el movimiento Perú Libre se impuso con el 50,12% de los votos (8.835.579), frente al 49,87% (8.791.521) obtenido por la aspirante de derecha de Fuerza Popular.

Fujimori solicitó este lunes una auditoría al escrutinio de las elecciones peruanas, al tiempo que se presentó ante la Justicia una demanda de amparo para que se acepte revisar sus pedidos para anular sufragios que llegaron fuera de plazo.

A través de su partido Fuerza Popular, Fujimori pidió “una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales”.

La razón esgrimida para reclamar esta auditoría es que “se ha detectado por redes sociales una serie de cuestionamientos” entre el acta y el sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada del escrutinio oficial.

Keiko Fujimori pidió auditar el recuento de votos del ballotage en Perú (EFE/John Reyes)

“Solo pedimos elecciones limpias y que se revisen todas las irregularidades. No nos vamos a rendir”, escribió este lunes en redes sociales Keiko Fujimori, hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) que denuncia haber sido víctima de un supuesto “fraude sistemático” aunque no presentó pruebas.

La auditoría fue solicitada después de que la mayoría de los más de 800 recursos para anular 200.000 votos por presuntas irregularidades hayan sido rechazados por los jurados electorales por llegar fuera de plazo y por no presentar pruebas consistentes de que hubo un fraude en las mesas de votación.

Estos recursos se concentran en zonas andinas, rurales y pobres donde Castillo tuvo una votación aplastante, y el argumento en la mayoría de ellos era que alguna de las firmas de los miembros de mesa diferían de las rúbricas de las mismas personas que figuran en el registro civil.

Aquellos jurados electorales que ya han resuelto recursos sobre esta presunta irregularidad están determinando que el hecho de que la firma no sea exactamente la misma a la del registro civil no confiere un motivo de peso para anular toda el acta, que contiene los votos de unos 300 electores cada una.

Al mismo tiempo, ante el Poder Judicial se presentó una demanda de amparo para solicitar una medida cautelar contra el Jurado Nacional de Elecciones, el máximo órgano electoral de Perú.

La demanda fue presentada por el ciudadano Carlos Antonio Franco Pacheco ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima después de que el JNE rechazara ampliar el plazo legal para que Fuerza Popular pudiese presentar todas las solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

Ante estas presentaciones de Fujimori, Castillo pidió este martes “respeto” por el voto popular, al aparecer en una conferencia de su equipo técnico ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), celebrada en Lima.

Pedro Castillo pidió que se respete el voto popular (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Por unos breves minutos y sin aceptar preguntas, el candidato se refirió a la tensa situación política del país después de que su rival electoral optara por interponer demandas de nulidad de voto en vista de su inminente derrota.

”Nosotros defendemos siempre el marco democrático. Estamos a la espera de que las autoridades electorales confirmen. Lo que se ha venido haciendo por nuestra parte ha sido no solamente una defensa (del voto) en todos los escenarios, sino también decir al país que por nuestra parte no hay ningún tipo de agresión, ni administrativa, o moral, o política y menos electoral”, indicó el maestro rural.

Antes, la candidata a vicepresidenta de Castillo, Dina Boularte, así como varios miembros del equipo técnico y asesores legales que acompañan al candidato, habían denunciado las últimas actuaciones del fujimorismo para “bloquear” el pronunciamiento del Jurado Nacional Electoral (JNE) con la victoria de Castillo.

”Keiko Fujimori, con artimañas, está queriendo bloquear el trabajo idóneo y transparente del JNE. (...) Organismos internacionales ya han afirmado que el ‘fraude’ al que ella está recurriendo para poder invalidar este proceso electoral no existe. Quieren generar zozobra en el país y desconocer todo el proceso electoral, situación que es inconstitucional”, dijo.

Según los cálculos internos, incluso pese a los más de 800 reclamos para anular votos presentados por Fujimori, la inmensa mayoría de los cuales no pueden proceder legalmente por haber entrado fuera de plazo, “el triunfo del profesor Castillo es irreversible”.

Si bien aún falta que el JNE procese en segunda instancia casi todas las observaciones para anular votos por supuesto “fraude”, de momento ningún pedido ha sido dado por válido en primera instancia por los diversos jurados electorales regionales ya sea por extemporaneidad, errores formales o falta de pruebas fehacientes.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: