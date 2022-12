Dina Boluarte juró como nueva presidenta del Perú e hizo un llamado al diálogo

Dina Boluarte jura como presidenta de Perú hasta el 2026 luego de la destitución de Pedro Castillo por acusaciones de incapacidad moral | REUTERS/Sebastian Castaneda

En medio de una crisis política provocada por Pedro Castillo, Dina Boluarte juramentó en el Congreso como nueva presidenta de la República del Perú.

La abogada, que hasta hace unos días enfrentaba una acusación constitucional en el Parlamento, decidió asumir las riendas del Estado peruano luego que Pedro Castillo fuera vacado por incapacidad moral permanente tras un mensaje a la Nación en el que intentó cerrar el Poder Legislativo y ordenar la ‘reorganización’ del Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, dijo en sus primeras palabras como presidenta.

Peru's Vice President Dina Boluarte, who was called on by Congress to take the office of president after the legislature approved the removal of President Pedro Castillo in an impeachment trial, attends her swearing-in ceremony in Lima, Peru December 7, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Durante su primer mensaje a la Nación hizo referencia al autogolpe de Pedro Castillo. “Se ha producido un intento de golpe de Estado a una impronta promovida por Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle”, dijo Boluarte.

“Mi primera medida será pedir apoyo de la Fiscalía, a la Procuraduría Pública para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas”, continuó Dina Boluarte en medio de aplausas.

La presidenta de la República, culminó pidiendo una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional.

Dina Boluarte hizo un llamado al diálogo para la gobernabilidad soberana del Perú

No apoyó autogolpe de Pedro Castillo

Esta decisión le costó el puesto a Castillo Terrones, quien se encuentra detenido en la sede de la Prefectura hasta donde llegó conducido por la Policía Nacional.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”, dijo Dina Boluarte marcando distancia con el destituido expresidente.

Tweet de vicepresidenta Dina Boluarte.

Primera mujer en asumir la presidencia

Dina Boluarte entra en la historia del Perú al convertirse en la primera mujer en asumir el máximo cargo del país. Anteriormente, lo había intentado Keiko Fujimori y Lourdes Flores, pero ambas perdieron en elecciones populares.

Boluarte nació el 31 de mayo de 1962 en Chalhuanca, Apurímac, Perú. Se graduó de abogada en la Universidad de San Martín de Porres e hizo estudios de posgrado en esta misma universidad.

Trabajó como funcionaria en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) como abogada y jefa de una de sus oficinas, cargos que ocupó desde 2007 y en agosto de 2020 pidió una licencia para poder presentarse en las elecciones generales de ese año ya que su cargo era incompatible con las funciones en el Ejecutivo. Posteriormente renunció a su cargo de jefa encargada de la Oficina Registral Surco - Higuereta, que ocupaba desde 2015.

Fue candidata a la vicepresidencia, durante las elecciones generales de 2021, por el partido Perú Libre junto a Pedro Castillo.

Fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social en el Gobierno de Pedro Castillo, pero luego de un año dejó el cargo, aparentemente por estar en contra del nombramiento de Betssy Chávez como Presidenta del Consejo de Ministros.

