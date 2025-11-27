Pedro Castillo y la caída de su gobierno: así se gestó el intento de autogolpe que llevó al expresidente a ser condenado a 11 años

La jueza reveló los argumentos que le valieron la condena de más de 11 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo | Justicia TV

El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Castillo protagonizó un intento fallido de autogolpe de Estado en Perú, episodio que resultó en su destitución y posterior condena a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. La secuencia de hechos, reconstruida a partir de testimonios, actas y resoluciones judiciales, describe con precisión las acciones adoptadas por Castillo y sus colaboradores en las horas críticas de aquel día.

Pedro Castillo y la caída del gobierno de izquierda en Perú: así se gestó el intento de autogolpe que llevó al expresidente a ser condenado a 11 años| Gobierno del Perú

Antes del mensaje a la Nación

El 6 de diciembre de 2022, un día antes del intento de autogolpe, Castillo dispuso, a través del entonces ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, que el comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova Alemán, presentara su carta de renuncia. Esta solicitud contravenía la normativa vigente, que aseguraba a los comandantes generales una permanencia obligatoria de dos años en el cargo.

Córdova Alemán se negó inicialmente a firmar la renuncia y solicitó una reunión directa con el presidente, evidenciando que su salida obedecía a una instrucción presidencial y no a una decisión voluntaria.

La noche del 6 de diciembre, a las 21:49 horas, Castillo se reunió en el despacho presidencial con Aníbal Torres y Betssy Chávez, sus principales colaboradores políticos, para elaborar el contenido del mensaje a la Nación que anunciaría la disolución del Congreso. Esta reunión quedó registrada en la cámara de seguridad del Salón Dorado de Palacio de Gobierno.

Un análisis pericial confirmó que, a las 22:52, en un dispositivo de almacenamiento externo, se creó el archivo denominado “Mensaje DOC”, documento vinculado directamente a Castillo, Chávez y Torres, quienes se encontraban reunidos en ese momento.

El 7 de diciembre, durante la mañana, las coordinaciones para la transmisión del mensaje se realizaron con reserva. Castillo y Chávez definieron que el pronunciamiento se emitiría por la señal de TV Perú, canal controlado por el Estado. Para ello, Chávez instruyó al secretario general del Ministerio de Cultura, Juan Navarro, que gestionara ante el presidente ejecutivo del IRTP, Fernando Aliaga, la presencia del personal de prensa en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Señores ministros apersonarse inmediatamente a la PCM a las 10:46 a.m. Hoy es un día histórico”, escribió Chávez Chino en el grupo con los ministros.

Las gestiones se caracterizaron por la exclusión del equipo de comunicaciones habitual de Palacio de Gobierno, lo que evidenció un manejo inusual y reservado de la información. El equipo de prensa regular no fue informado ni convocado, y no se utilizó teleprónter.

Después del mensaje a la Nación

Alrededor de las 11:48 de la mañana, Pedro Castillo concluyó la lectura de un mensaje a la nación desde Palacio de Gobierno. En ese pronunciamiento, anunció la disolución temporal del Congreso de la República, el establecimiento de un gobierno de emergencia y una serie de medidas de excepción. En ese momento, recibió el respaldo inmediato de los entonces premier Aníbal Torres y la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

La reportera de TV Perú, Cintya Malpartida, relató que, después del mensaje, Chávez Chino felicitó a Castillo y ambos se abrazaron durante cinco segundos. Posteriormente, el entonces mandatario y Aníbal Torres también se abrazaron, con gestos interpretados como señales de apoyo al intento de ruptura del orden constitucional.

Tras concluir su discurso, Castillo dialogó con Torres y Chávez, quienes, según declaraciones testificales, no expresaron objeción alguna. La sala judicial consideró que dichos abrazos evidenciaron conformidad y anuencia con la decisión adoptada.

Expresidente del TC cuestiona fallo judicial que restituye pensión a Castillo. (Foto: Convoca)

Luego, Castillo y Torres se acercaron a otros altos funcionarios, entre ellos el entonces ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas. Es donde le solicitó a Bobbio Rosas la resolución para nombrar a un nuevo comandante general del Ejército, la firmó y la entregó, con lo cual manifestó la intención de asegurar respaldo institucional de las Fuerzas Armadas.

Intento de control policial y operativo

A las 12:01 a.m., mediante el entonces ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, el presidente Castillo contactó al comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado. Castillo le ordenó cerrar el Congreso, impedir el ingreso de toda persona, desalojar a quienes se encontraran dentro e intervenir a la fiscal de la Nación.

El responsable de la comandancia general, Vicente Álvarez Moreno, confirmó que presenció la conversación telefónica en la que Castillo impartió aquellas instrucciones a la autoridad policial, quien cuestionó su legalidad.

Fiscalía de la Nación presentó nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por el caso 'Los NIños'. (Foto: Agencia Andina)

Ante la negativa policial, se generó un ambiente de confusión y alerta dentro del Congreso. La vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, dispuso medidas de resguardo, mientras José Williams Zapata, presidente del Legislativo, se comunicó con altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El cierre de accesos al Congreso fue corroborado por diversos testimonios y análisis de videos. Efectivos policiales, bajo órdenes de la Séptima Región Policial Lima, impidieron el ingreso de congresistas como Adriana Tudela y Leslie Olivo en las inmediaciones del Palacio Legislativo.