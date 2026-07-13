María Pía Copello dice que se siente "vetada" de América Televisión tras lanzar su canal de streaming: "Por formar algo propio"

María Pía Copello afirmó en el pódcast 'Sin más que decir' que siente que está vetada de América Televisión.

Durante una conversación en el pódcast Sin más que decir, María Pía Copello soltó una afirmación que nadie en el set esperaba: “Yo siento que estoy vetada de América Televisión”. La conductora atribuyó ese supuesto veto a la creación de su propio canal de streaming, y sus palabras generaron de inmediato reacciones de sorpresa entre sus compañeros de programa y la invitada del día, Ethel Pozo.

La declaración llegó en medio de una conversación distendida, pero su impacto fue inmediato. Copello fue enfática en aclarar que se trata de una percepción personal, no de una confirmación oficial. “Es lo que yo siento. Eso es lo único que puedo decir”, precisó durante el intercambio, que tuvo lugar frente a sus copresentadores Israel Dreyfus, Mario Hart y Luciana Roy, además de la presencia de Pozo como invitada especial.

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Lo que dijo Copello y la reacción en el estudio

El momento se produjo de forma espontánea. Copello planteó su percepción sin rodeos y el estudio respondió con una mezcla de risas y preguntas. Dreyfus fue el primero en reaccionar con sorpresa: “¿Vetada?”, repitió, antes de pedirle que explicara sus razones. Pozo, por su parte, intentó matizar la afirmación de su excompañera: “Te han dicho excompañera, no estás vetada”, respondió.

Copello no retrocedió. Explicó que la lógica detrás de ese supuesto veto sería la siguiente: al haber formado su propio canal de streaming, América Televisión podría considerar que invitarla a sus espacios equivaldría a darle publicidad a un proyecto que compite directamente con la señal. “Como que van a decir: ‘Oye, si la invitamos, va a venir a promocionar su streaming y no, mejor que no venga’”, razonó la conductora.

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La conductora María Pía Copello sorprendió al declarar que siente que está "vetada" de América Televisión. Según sus palabras, la razón principal sería la creación de su propio canal de streaming, lo que considera una competencia para la televisión tradicional. Video: +QTV / Sin más que decir

Pozo reconoció que la lógica tenía cierto sustento: “Es que el streaming sí compite, ¿no?”, comentó. Dreyfus, en cambio, reencuadró la situación en términos más favorables para Copello: “O sea, ¿vetada por querer ser mejor?”, preguntó. La propia Copello completó la idea: “Por querer avanzar, por formar algo propio”.

A lo largo del intercambio, Copello repitió en varias ocasiones que sus palabras reflejan únicamente su percepción. “Es lo que yo siento nada más”, insistió, sin hacer acusaciones formales ni señalar a personas específicas dentro del canal.

La relación de Copello con América TV y su salida del canal

La declaración de Copello adquiere mayor peso cuando se revisa el historial reciente de su vínculo con América TV. La conductora fue una de las figuras del canal durante varios años, con presencia en formatos de entretenimiento como ‘Esto es Guerra’ y, más recientemente, en el magazine ‘Mande quien mande’, que condujo junto al cómico Carlos Vílchez en la franja del mediodía de lunes a viernes hasta fines de 2025.

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Tras el cierre de una etapa, el canal anunció que Copello asumiría un nuevo espacio de entretenimiento nocturno los sábados, llamado tentativamente ‘El Gran Juego’, y llegó a difundir material promocional del proyecto. Sin embargo, el formato nunca se concretó. Fue la propia conductora quien, a través de sus redes sociales, comenzó a señalar que evaluaba otras propuestas y que su contrato con América TV no estaba firmado.

María Pía Copello confirmó que está sin canal tras su salida de América Televisión, donde finalizó su participación en “Mande quien Mande”.

Las versiones que circularon en medios del espectáculo apuntaron a diferencias internas con el equipo de producción del canal, al deseo de Copello de trabajar con su propio equipo y a su interés por tener mayor autonomía sobre sus contenidos. América TV no emitió un comunicado oficial sobre el fin del vínculo. La conductora tampoco dio declaraciones formales sobre los motivos exactos de su salida.

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En ese contexto, la oferta que le hizo Magaly Medina para que se incorporara a ATV, canal rival de América TV, terminó de confirmar que el futuro televisivo de Copello estaba abierto. Hasta el momento, ninguna de esas posibilidades se ha concretado.

Lo que sí puso en marcha fue el lanzamiento de su canal de streaming +QTV y ‘Sin más que decir’, el pódcast donde Copello conduce junto a Dreyfus, Hart y Roy, y que se ha convertido en el espacio desde el que la conductora ha hecho sus declaraciones más directas sobre el mundo del espectáculo peruano, incluida esta sobre su percepción de veto por parte de su excanal.

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