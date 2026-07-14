Histórico edificio junto a la estación de Ollantaytambo cumple un siglo y conmemora su legado turístico y cultural en Cusco

El Albergue Ollantaytambo celebró el centenario del edificio histórico construido en 1925. Composición: Infobae

El edificio histórico ubicado junto a la estación de tren de Ollantaytambo cumplió un siglo de existencia. El inmueble, conocido en la actualidad como El Albergue Ollantaytambo, conmemoró sus 100 años con una ceremonia que reunió a integrantes de las familias fundadoras, vecinos y personas vinculadas con la historia del establecimiento en el Valle Sagrado de Cusco.

La celebración recordó la transformación de una propiedad construida en 1925 en un espacio dedicado a la hospitalidad y reconocido por su relación con la comunidad local. Desde mediados de la década de 1970, la familia Randall Weeks asumió el cuidado del inmueble y consolidó un proyecto que combina alojamiento, gastronomía, producción agrícola e iniciativas culturales.

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La actividad central del centenario se realizó el 5 de junio y convocó a quienes participaron en distintas etapas del desarrollo del hotel. El encuentro permitió recordar la historia del edificio y el vínculo construido durante varias décadas con los habitantes de Ollantaytambo.

Según la información difundida por El Albergue Ollantaytambo, la conmemoración también sirvió para destacar el papel que el establecimiento desempeña dentro de la economía local y los proyectos comunitarios impulsados por la familia responsable de su administración.

Una celebración que reunió a los fundadores del proyecto

El aniversario reunió a varias de las personas que participaron en la creación y crecimiento del hotel. Entre los asistentes figuraron los cofundadores Andreas Holland y Rachel Michel, quienes acudieron junto con sus hijos Quino, Maxi, Gabriela, Simón y Arthur.

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También participaron Saya y Kalah, hijas de James Dirks y Linde Farley, quienes compartieron la celebración con Wendy Weeks y Robert Randall, vinculados al nacimiento del proyecto en 1976. La reunión incluyó además a la familia Rimachi Ortiz de Orué, así como a Rómulo Pinedo y Eva Bravo, representantes de familias relacionadas con la historia del establecimiento.

La programación artística reunió al músico Miki González, además de las agrupaciones locales Club de la Quijada y Tunupa. La jornada finalizó con una presentación de la DJ Maysa Lozano. Los asistentes compartieron cócteles preparados por Destilería Andina, empresa vinculada al grupo familiar.

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Un edificio con cien años de historia

La ceremonia reunió a fundadores, familiares, vecinos y personas ligadas a la historia del establecimiento. Difusión

El inmueble abrió sus puertas en 1925 bajo el nombre de Hotel Santa Rosa. Su ubicación junto a la estación ferroviaria convirtió al lugar en un punto de referencia para quienes llegaban a Ollantaytambo antes de continuar su viaje hacia Machu Picchu.

Décadas después, un grupo de amigos decidió recuperar el edificio y conservar sus características originales. Esa iniciativa dio origen a El Albergue Ollantaytambo, establecimiento que mantuvo la estructura histórica del inmueble y desarrolló una propuesta vinculada con el entorno del Valle Sagrado.

Durante los últimos 50 años, la familia Randall Weeks asumió el cuidado del edificio y amplió el proyecto con nuevas iniciativas relacionadas con la producción agrícola, la gastronomía y la promoción cultural.

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Desarrollo del proyecto y vínculo con la comunidad

En las dos últimas décadas, Joaquín Randall asumió la conducción del hotel. Según la información institucional, el establecimiento emplea a más de 100 residentes y mantiene como prioridad la contratación de trabajadores del distrito.

La familia también impulsó proyectos como Valle Sagrado Verde, orientado a temas ambientales, y Casa Kuska, espacio cultural que cuenta con biblioteca y actividades de lectura dirigidas a niños de la zona.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia que busca integrar la actividad turística con acciones de alcance comunitario dentro de Ollantaytambo.

Expansión hacia nuevos proyectos

El inmueble funcionó originalmente como el Hotel Santa Rosa y fue un punto clave para viajeros rumbo a Machu Picchu. Difusión

El crecimiento del grupo familiar también dio paso a nuevos emprendimientos relacionados con la gastronomía y la producción local. Entre ellos figura Chuncho, restaurante dedicado a la cocina del Valle Sagrado.

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La propuesta incluye además Café Mayu, especializado en café tostado en Ollantaytambo, y Destilería Andina, dirigida por Haresh Bhojwani. A estas iniciativas se suma El Balcón, hotel boutique ubicado en la ciudad del Cusco, proyecto iniciado por Italo Molinari y Elisa González.

El grupo también cuenta con la participación del artista contemporáneo Ishmael Randall Weeks, hermano de Joaquín Randall, cuya producción artística aborda temas relacionados con la memoria y los paisajes andinos.