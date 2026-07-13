Brasil ganó la Pelu Mundial 2026 en Magdalena, donde perros sorprendieron con disfraces y apoyaron un albergue municipal

La actividad reunió a decenas de familias en el Parque Canino Esperanza, donde perros caracterizados como las selecciones de Argentina y Brasil participaron en un concurso de disfraces y coreografías mientras se recolectaban alimentos para un albergue municipal. ATV Perú

La Pelu Mundial 2026 reunió a decenas de familias y sus mascotas en una actividad que combinó entretenimiento, participación comunitaria y una campaña de apoyo para perros que permanecen en un albergue municipal. La cita se desarrolló en el Parque Canino Esperanza, ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, donde los asistentes participaron con disfraces, coreografías y presentaciones inspiradas en el ambiente futbolístico.

La actividad convirtió el espacio público en un punto de encuentro para dueños de mascotas que prepararon durante varias semanas las presentaciones de sus perros. Los participantes representaron a las selecciones de Argentina y Brasil mediante vestuarios confeccionados especialmente para la competencia.

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Además del aspecto recreativo, la jornada incluyó una campaña para promover la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía. La organización también impulsó la recolección de alimentos destinados al albergue de la Municipalidad de Magdalena, con el apoyo de los asistentes.

Durante varias horas, el público presenció exhibiciones, juegos y premiaciones, mientras un jurado evaluó la creatividad de los equipos. La competencia finalizó con la elección del conjunto ganador, luego de una serie de presentaciones que captaron la atención de los visitantes.

Competencia reunió a perros caracterizados como Argentina y Brasil

La Pelu Mundial 2026 presentó una dinámica basada en la representación de dos selecciones de fútbol. Los perros participantes lucieron camisetas, vestidos, pelucas y accesorios elaborados por sus familias, quienes prepararon cada detalle para destacar durante la competencia.

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Según explicó una representante del evento, la jornada reunió a ambos equipos con distintas propuestas artísticas. “Hoy tenemos una competencia de dos equipos. Está Brasil, está Argentina. Todos están trayendo cosas espectaculares. Han traído coreografías, han traído pelucas, un montón de cosas, y sus perritos están vestidos. Así que vamos a pasar una mañana muy divertida”, señaló.

Las presentaciones incluyeron rutinas coreográficas y demostraciones que fueron calificadas por un jurado, el cual tomó en cuenta la creatividad y el desempeño de cada participante.

Vestuarios y entrenamiento marcaron las presentaciones

Los perros representaron a las selecciones de Argentina y Brasil con disfraces, coreografías y presentaciones temáticas. Composición: Infobae

Uno de los personajes que captó mayor atención fue Caramelo, una perrita que representó a Brasil con un traje confeccionado de forma artesanal. Su responsable explicó el proceso de elaboración del vestuario y señaló: “Sí, todo eso a mano, silicona, plumitas, paciencia y mucha creatividad”.

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Por el equipo argentino participó Chuleta, una bulldog francés de cinco años que realizó diversas piruetas frente al público. Su entrenadora indicó que la mascota recibió preparación durante aproximadamente seis meses antes del evento. “Ella tuvo un entrenador como cerca de seis meses. Eh, sabe muchas cosas, pero el ruido la distrae”, comentó.

Las rutinas fueron preparadas con anticipación y, según la información difundida durante la actividad, algunos participantes incluso realizaron ensayos virtuales antes de la fecha principal.

Club Amigos Peludos impulsó campaña solidaria

La competencia también sirvió como plataforma para promover acciones vinculadas al bienestar animal. El club Amigos Peludos organizó la actividad con el objetivo de incentivar la participación de propietarios de mascotas sin restricciones de raza y reunir donaciones para perros que permanecen en un albergue municipal.

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Una integrante de la organización explicó el propósito de la iniciativa. “Esta iniciativa va de parte de nuestro club Amigos Peludos, donde aceptamos a cualquier perrito sin restricción de raza. Este evento tiene como finalidad el poder recaudar alimentos para los perritos del albergue de la Municipalidad de Magdalena”, indicó.

La campaña permitió que los asistentes entregaran alimentos durante la jornada, mientras participaban de las actividades programadas en el parque.

Brasil obtuvo el primer lugar de la Pelú Mundial 2026

Tras la evaluación de todas las presentaciones, el jurado anunció al equipo vencedor de la edición 2026. Luego de las exhibiciones y la deliberación correspondiente, Brasil recibió el mayor puntaje de la competencia.

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El anuncio oficial se realizó frente a los participantes y asistentes. “El equipo que ganó esta competencia eees... ¡Brasil!”, expresó uno de los organizadores antes de la celebración del público.

La programación también incluyó juegos, entrega de premios y actividades para las familias que acudieron junto a sus mascotas, dentro de una jornada enfocada en la convivencia responsable y el apoyo al albergue de la Municipalidad de Magdalena.