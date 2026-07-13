Perú

Sergio George confirma que se está “conociendo” con Magdyel Ugaz y cuenta que él organizó su cumpleaños

El productor musical puso fin a los rumores durante una entrevista en Radio Panamericana, donde además reveló que preparó la celebración de la actriz y habló con admiración sobre el vínculo que vienen construyendo

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Primer plano de una mujer sonriente con vestido sin tirantes junto a un hombre calvo sonriente con camisa negra, con un pastel y un candelabro al fondo
Sergio George confirmó en Radio Panamericana que se está conociendo con la actriz peruana Magdyel Ugaz.

Sergio George lanzó lo que él mismo llamó un “comunicado oficial” durante una entrevista en Radio Panamericana: está conociéndose con la actriz peruana Magdyel Ugaz, y fue él quien organizó la celebración de su cumpleaños. La confesión, hecha con evidente complicidad ante la conductora Giovanna Valcárcel, puso fin a las especulaciones que habían surgido, cuando el productor musical fue captado cargando la torta y dedicándole una canción romántica a la actriz.

El intercambio en Radio Panamericana fue breve pero contundente. Valcárcel le preguntó directamente por qué estaba en el cumpleaños de Ugaz y George respondió con titubeos que rápidamente cedieron paso a la confirmación: “Comunicado oficial: nos estamos conociendo”. La frase, dicha con una sonrisa, desató una ola de reacciones en redes sociales.

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La confesión y los detalles del cumpleaños

La entrevista con Valcárcel fue el escenario que George eligió —o donde se dejó llevar— para confirmar lo que muchos ya sospechaban. Ante la pregunta de por qué un productor de su trayectoria estaba en el cumpleaños de la actriz, George primero evadió, luego reconoció haber organizado la celebración, y finalmente soltó la frase que todos esperaban.

“Comunicado oficial: nos estamos conociendo”, dijo. Cuando Valcárcel le preguntó qué había podido conocer de Ugaz en ese proceso, George no escatimó en elogios. “Talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años”, respondió.

El productor musical Sergio George fue sorprendido en una entrevista al ser consultado por su relación con la actriz Magdyel Ugaz. ¡Incluso confesó que le organizó su fiesta de cumpleaños y que se están conociendo! Video: Instagram Radio Panamericana

Esa revelación añadió una capa más a la historia: el productor habría contactado a la actriz por primera vez hace tres años, y fue a partir de ese intercambio que ambos terminaron por encontrarse en persona. “Así fue. Entonces nos reencontramos en persona”, confirmó.

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La conductora intentó ir más lejos y le pidió que le dedicara una canción. George, que ya intuía hacia dónde iba la conversación, respondió con humor: “Ya sé a dónde va esto”. Valcárcel le lanzó entonces una pregunta directa sobre si su corazón también “estaba creyendo en el Perú”, en alusión a su radicación reciente en el país.

George esquivó con una referencia a Corazón Serrano, agrupación peruana con la que ha colaborado, pero el tono de la charla dejó poco margen para la ambigüedad. El cumpleaños de Magdyel Ugaz había generado revuelo desde que circularon imágenes del productor cargando la torta y entonando “Quisiera ser”, balada romántica de Reik, frente a la homenajeada y sus invitados.

Entre los asistentes a la celebración estuvieron figuras como Gisela Valcárcel, Gianella Neyra, Mónica Sánchez y Cristian Rivero, pero fue la presencia de George la que acaparó la atención.

¿Nació una nueva pareja en la farándula? Sergio George lo cuenta todo y revela la naturaleza de su conexión con la actriz Magdyel Ugaz. ¿Qué opinas de este nuevo romance? Video: TikTok @riclatorrez

Quiénes son Sergio George y Magdyel Ugaz

Sergio George es un productor musical y pianista estadounidense de origen puertorriqueño, considerado uno de los nombres más influyentes de la salsa y la música latina a nivel internacional. A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Marc Anthony, Thalía, Tito Nieves y Jennifer López, y acumula varios premios Grammy.

En los últimos años tomó la decisión de radicarse en el Perú, donde ha desarrollado proyectos con artistas locales, entre ellos la cantante Yahaira Plasencia, y ha participado en programas de televisión peruana. Magdyel Ugaz, por su parte, es una de las actrices más reconocidas del país, con una trayectoria construida principalmente alrededor de su papel de ‘Teresa’ en la serie Al Fondo Hay Sitio, que dejó en mayo de 2024 tras años de ser uno de sus personajes más queridos.

Actualmente protagoniza Señora del destino, producción de Michelle Alexander donde interpreta a Belén Ruiz. Fuera de las cámaras, Ugaz ha hecho pública su lucha contra la endometriosis y ha sido siempre reservada respecto a su vida sentimental.

Sergio George pasa cumpleaños con Magdyel Ugaz
Sergio George pasa cumpleaños con Magdyel Ugaz

Ugaz confirmó hace algunos meses que estaba soltera, tras el fin de una relación que duró casi dos años. “Fue algo muy lindo, pero nos separamos porque ya no estábamos en el mismo baile, ni la misma canción”, explicó en declaraciones recogidas por Infobae Perú. La actriz había señalado que su corazón “está transitando el duelo, sin dramatismo” y que su prioridad era su bienestar personal y profesional.

El tiktoker Ric La Torre, uno de los primeros en difundir el audio de la entrevista en Radio Panamericana, resumió la sorpresa generalizada ante la noticia: “Esta es la pareja más random que me pude imaginar. Bueno, al menos yo no me los imaginaba juntos”.

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