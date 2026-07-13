Cristian Carbajal presenta una lesión muscular que demandará una moderada rehabilitación y obligará a ser baja en Alianza Lima

Cristian Carbajal sosteniendo un duelo individual con Maxloren Castro. - Crédito: FOMA

Cristian Carbajal ocasiona un problema en Alianza Lima a puertas del reinicio de la Liga 1. El lateral izquierdo se verá obligado a alejarse, provisionalmente, de los planes de Pablo Guede por una lesión muscular, la cual lo obligará a enfocarse totalmente en su recuperación dentro del área de sanidad de La Victoria.

La dolencia que aqueja a Carbajal, y por la que tendrá que seguir la actividad del club desde las graderías de Matute, es un desgarro en el posterior del muslo derecho, de acuerdo con ‘Modo Fútbol’. Incluso se ha estimado que estará de baja durante las dos fechas iniciales del Torneo Clausura 2026.

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Cristian Carbajal, a voz en cuello. - Crédito: Alianza Lima

Ante ese escenario tan inesperado como complejo, el cuerpo técnico de Guede deberá trabajar con inmediatez en búsqueda de una solución temporal. Muy posiblemente se abra un espacio a un joven de las canteras para que ocupe ese lugar faltante o vuelva a entrar en consideración D’ Alessandro Montenegro, aunque su función central es como marcador por derecha.

Tampoco se descarta que los médicos de la institución desplieguen esfuerzos para que la recuperación de Cristian Carbajal se acelere y así se recorten los plazos iniciales, aunque todo dependerá de cómo responda el estado físico del seleccionado peruano.

Agustín Gómez marcó en propia puerta tras centro de Cristian Carbajal por el lado izquierdo del campo - Crédito: L1MAX.

Alternancia en banda

Con la llegada de Pablo Guede a la zona técnica de Alianza Lima, se trabajó de manera acuciosa las incorporaciones para el curso actual. Bajo su aprobación, el área deportiva acordó la contratación de Cristian Carbajal para que sea el reemplazo de Miguel Trauco en el flanco izquierdo de la defensa.

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Sin embargo, hubo un giro radical en la confección de la estructura ‘blanquiazul’ después de que Trauco fuera apartado de la institución por un caso de abuso sexual acontecido en la pretemporada, en Montevideo. Con el puesto huérfano, se apostó en primera instancia por la titularidad de Carbajal.

Cristian Carbajal fue titular en el Alianza Lima vs Inter Miami por la Tarde Blanquiazul 2026.

En la 1era fecha del Apertura 2026, contra Sport Huancayo en La Incontrastable, se alineó como inicialista a Carbajal por más de una hora de juego. Sobre la recta final, abandonó el campo para darle espacio a D’ Alessandro Montenegro.

Aunque la elección por Cristian Carbajal hacía creer que sería el guardián de la banda izquierda de la última línea de Alianza Lima, el DT Guede hizo un movimiento más con el ingreso de Marco Huamán, lateral reconvertido, el cual acabó confirmándolo como el titular incontestable.

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El lateral sacó un potente remate para abrir el marcador en la ciudad del Cusco - Crédito: L1MAX.

Planificación en marcha

El primer semestre de 2026 fue más que exitoso para Alianza Lima, que, pese a un inicio con dudas, logró encontrar una versión efectiva y segura. Esta evolución permitió que el equipo se coronara como ganador del Apertura 2026, cerrando el torneo con solo una derrota en su haber.

La dinámica del equipo ‘blanquiazul’ se explica a partir de las actuaciones destacadas de Alejandro Duarte, Renzo Garcés, Esteban Pavez y Eryc Castillo. Los jugadores han sido protagonistas en la campaña, aportando solidez defensiva, equilibrio en el mediocampo y eficacia en el ataque, elementos que se reflejaron en el rendimiento colectivo de la plantilla.

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Alianza Lima perdió 2-0 ante Deportivo Cali en amistoso disputado en Matute 2026 - Crédito: X.

En La Victoria, el desafío inmediato es que los ‘íntimos’ mantengan el buen ritmo durante el Torneo Clausura, con la mira puesta en obtener de manera directa el título nacional. Para ello, el equipo buscará sostener la inercia positiva mostrada en la primera mitad del año y ratificar su condición de candidato principal.

El próximo compromiso de Alianza Lima en la competencia doméstica está programado para el 19 de julio, cuando recibirá a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. Posteriormente, el equipo afrontará un duelo fuera de la capital frente a Comerciantes Unidos, en una nueva jornada del certamen nacional.

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