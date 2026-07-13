Perú

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

En su escrito, el expresidente afirmó que su salud se ha deteriorado en prisión y sostiene que sus procesos penales excedieron los plazos razonables establecidos por la ley

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Alejandro Toledo inició un nuevo trámite ante el Poder Ejecutivo con el objetivo de obtener su libertad mediante el derecho de gracia presidencial. La solicitud fue presentada por su defensa, que sostiene que el exmandatario reúne las condiciones previstas para acceder a esta medida debido a su edad, el tiempo transcurrido en sus procesos judiciales y su estado de salud.

El pedido quedó dirigido al presidente de la República, José María Balcázar, y a la Comisión de Gracias Presidenciales. La defensa sostiene que el caso debe recibir atención prioritaria por razones humanitarias, argumento que figura tanto en el documento oficial como en las declaraciones públicas del abogado del expresidente.

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La solicitud también incorpora un escrito firmado por Alejandro Toledo desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo. En ese documento, el exjefe de Estado autoriza expresamente a su abogado para realizar el trámite y expone los motivos por los cuales considera que corresponde la concesión del beneficio.

Defensa de Toledo formaliza el pedido ante el Ejecutivo

Carlos Torres Caro, abogado de Alejandro Toledo, confirmó que la solicitud fue presentada oficialmente ante la Comisión de Gracias Presidenciales y quedó dirigida al presidente José María Balcázar para su evaluación.

Durante una entrevista con RPP, el abogado explicó el fundamento principal del pedido. “Estamos presentado oficialmente a la comisión de gracias presidenciales y a la decisión de usted, porque usted es el presidente de la República, para que se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico, de manera prioritaria, por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías medicamente acreditadas”, señaló.

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Según indicó el abogado, el documento fue remitido con autorización expresa del exmandatario. También pidió que la evaluación se realice con prontitud debido a las condiciones personales de su patrocinado.

Más adelante, Torres Caro manifestó su expectativa sobre la respuesta del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique”, expresó.

El documento invoca normas constitucionales y reglamentarias

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El escrito presentado ante la Presidencia de la República lleva como destinatario al mandatario José María Balcázar, con atención a la Comisión de Gracias Presidenciales.

En el petitorio, la defensa solicita la concesión del derecho de gracia común al amparo del artículo 118, inciso 21, de la Constitución Política del Perú y del artículo 37.3 del Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales.

El documento sostiene que Alejandro Toledo mantiene la condición de procesado debido a la inexistencia de una sentencia firme en los procesos penales que afronta. Además, argumenta que la duración de esos procesos superó ampliamente los plazos previstos por la legislación y añade que la edad del solicitante y las patologías acreditadas sustentan el carácter humanitario del pedido.

La solicitud identifica al exmandatario como interno del establecimiento penitenciario de Barbadillo y precisa que la representación legal corresponde al abogado Carlos Alberto Torres Caro.

Alejandro Toledo expone los motivos de su solicitud

Como parte del expediente, Alejandro Toledo incorporó una declaración escrita con fecha 13 de julio de 2026, en la que confirma que autorizó a su abogado para presentar el pedido.

“He decidido autorizar a mi abogado, el Dr. Carlos Alberto Torres Caro, para que solicite el derecho de gracia presidencial en mi favor”, señala el documento.

El exmandatario también sostiene que continúa a la espera de la aplicación de la Ley 32181. “Sigo esperando que se aplique la Ley 32181 (supero los 81 años), algo que debería ser en un mes, ya ha pasado un año y la Corte Suprema no califica ni señala la vista de la causa y sigo esperando”, escribió.

En el mismo texto, Toledo afirma que la duración de su proceso supera los límites establecidos por la normativa vigente. “Mi proceso penal lleva más años de los que la propia ley permite. El derecho de gracia existe precisamente para quienes, como yo, llevamos una investigación que ha excedido ampliamente los plazos razonables”, indica.

Respecto a su condición médica, el expresidente sostiene: “Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento”.

Asimismo, agrega: “El tiempo corre contra mí. Pido que se me aplique un derecho que la ley ya contempla, para que pueda vivir mis últimos días con dignidad”.

En la parte final de la declaración, Toledo afirma: “No es un acto de rendición. Es un acto de justicia”. También señala: “Confío en que las autoridades evaluarán mi caso con objetividad y humanidad”.

El documento concluye con un texto manuscrito del exmandatario: “Doy mi conformidad y pido su urgente ayuda, Dr. Torres Caro. Dada la crítica situación de mi salud, por humanidad, se lo pido por favor!!!”.

Defensa cuestiona críticas al pedido presidencial

Martha Chavez con blusa azul y collar habla en un micrófono. En un círculo superpuesto, el expresidente Alejandro Toledo con las manos juntas
Martha Chavez habla frente a un micrófono, mientras un recuadro circular superpuesto muestra al expresidente Alejandro Toledo con las manos juntas.

Además de confirmar la presentación de la solicitud, Carlos Torres Caro respondió a las declaraciones de la senadora electa Martha Chávez, quien manifestó que Alejandro Toledo no debería recibir un indulto.

El abogado cuestionó esa posición y sostuvo que el país no debe mantenerse dividido por enfrentamientos políticos. También afirmó que, si el presidente José María Balcázar rechaza el pedido de derecho de gracia presidencial, mantiene la confianza en que una eventual administración encabezada por Keiko Fujimori pueda evaluar favorablemente la solicitud presentada en favor del expresidente.

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