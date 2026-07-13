Equipo de Keiko Fujimori pide al presidente Balcázar evitar nuevos nombramientos a pocos días del cambio de Gobierno

Keiko Fujimori y José María Balcázar conversan en un salón, con un retablo ayacuchano sobre una mesa auxiliar entre ellos.

El equipo de transferencia de Keiko Fujimori pidió al Gobierno del presidente José María Balcázar que evite realizar nuevas designaciones y cambios en la estructura del Estado a pocas semanas del relevo presidencial, previsto para el próximo 28 de julio, dentro de dos semanas aproximadamente.

La solicitud ante el Ejecutivo fue formulada por el responsable del grupo de trabajo de Fuerza Popular, Marco Vinelli, después de que la administración del mandatario designara a los congresistas Jorge Marticorena y Flavio Cruz como nuevos ministros de Educación y Trabajo, respectivamente, luego de las renuncias de sus titulares durante el mes de julio.

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En una carta dirigida al jefe de Estado, Vinelli solicitó “evitar realizar nuevas designaciones, nombramientos, contrataciones y modificaciones de la estructura organizacional”. El documento sostiene que el pedido responde a “los principios de buena administración, transparencia, colaboración institucional, continuidad del servicio público y responsabilidad en la gestión pública”.

El equipo también reclamó que el Ejecutivo no asuma “compromisos administrativos o presupuestales extraordinarios”, salvo los que obedezcan a una obligación legal o un mandato judicial. Vinelli cerró el texto con un llamado a coordinar acciones para un proceso “ordenado, transparente”.

Presidente de Argentina confirmó que viajará a Perú para presenciar la asunción de la conservadora Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú. Video: NOW 97.9 FM

Javier Milei asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori

El mandatario argentino Javier Milei confirmó que viajará a Perú para asistir a la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori, lideresa del partido conservador Fuerza Popular e hija del exdictador Alberto Fujimori, como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

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En entrevista con el medio argentino NOW 97.9 FM, Milei detalló la gira que iniciará en la región para estrechar lazos con líderes políticos y autoridades de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia.

“El 25 viajo a Brasil que es que lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro, así que voy a estar en San Pablo. Y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro. (...) El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori. Después voy a estar también en la asunción de Abelardo en Colombia. Y en ese viaje también voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, Noboa, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así es que, sí, tengo un poco cargada la agenda”, declaró el mandatario argentino.

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Javier Milei es uno de los mandatarios de la región que felicitaron a Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta electoral de Perú. Durante una conversación telefónica, tras la confirmación del resultado que convirtió a la lideresa de Fuerza Popular en la primera mujer electa presidenta del país andino, el mandatario argentino expresó su deseo de que el triunfo “abra una nueva etapa entre la Argentina y el Perú" y subrayó las coincidencias programáticas entre ambos líderes en torno a “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado trasnacional”.

Milei, que ya había anticipado su entusiasmo por el avance de las derechas en la región, encuadró el resultado peruano dentro de un proceso más amplio. “Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil”, sostuvo el presidente argentino durante una Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina celebrada el 29 de junio en Buenos Aires.

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