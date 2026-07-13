Jackson Mora es trasladado a Ancón I mientras el INPE define en qué penal cumplirá su prisión preventiva: “¡Soy inocente!"

Imágenes exclusivas del momento exacto en que Jackson Mora es trasladado por las autoridades al penal Ancón II para ser clasificado. Antes de ser ingresado al vehículo, declaró brevemente a la prensa asegurando su inocencia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Este lunes 13 de julio, Jackson Mora Rodríguez fue trasladado al penal Ancón I, donde permanecerá en la carceleta del establecimiento mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) decide en qué recinto cumplirá los 15 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial. ‘Amor y Fuego’ estuvo durante la salida hacia el penal y logró tener unas cortas declaraciones del exesposo de Tilsa Lozano: “Todo se va a aclarar, soy inocente”.

Por la mañana, el reportero Smith Quispe de Latina Noticias, en un enlace en vivo desde La Molina precisó que el traslado —que incluye a los demás investigados con la misma medida cautelar— se realizaría en bus, pero en las imágenes de ‘Amor y Fuego’ se vio que era una camioneta.

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El protocolo establece que los internos deben aguardar en Ancón varias horas hasta que el INPE complete el proceso de clasificación y defina el penal de destino definitivo. Latina Noticias señaló que, de no concretarse el traslado en el día, la diligencia quedaría programada para el martes 14 de julio.

El abogado de Mora no atendió las consultas del medio. Según indicó Quispe en el enlace, el letrado se encontraba en Paracas y optó por no brindar declaraciones.

El millón que aún no aparece

Uno de los puntos que Latina Noticias destacó en su cobertura es la situación del dinero involucrado en el caso. La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, de los más de S/ 9.984.793 presuntamente desviados desde la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, se lograron recuperar S/ 8 millones mediante el bloqueo de cuentas bancarias.

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El empresario y luchador Jackson Mora reconoció que su empresa recibió un depósito millonario proveniente de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Será trasladado al penal de Ancón I mientras el INPE determina dónde cumplirá su prisión preventiva. Video: Instagram Latina Noticias

El saldo restante —aproximadamente S/ 818.000, equivalente al 10% que Mora reconoció como su comisión— no ha sido ubicado. “Este porcentaje, recordemos, que todavía aún no aparece. Será la policía quien tenga que determinar cómo se recupera o dónde está ese dinero”, señaló el periodista en el enlace transmitido por Latina Noticias.

La conductora Fátima Aguilar apuntó que ese monto podría encontrarse en cuentas de terceros o haber sido retirado de una entidad financiera, y preguntó por los avances de la Fiscalía para rastrear esos fondos. La investigación sobre la ruta del dinero sigue abierta. Los implicados han declarado ante el Ministerio Público en los últimos días y la PNP trabaja en corroborar la información recabada.

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Lo que Mora reconoció ante la Fiscalía

En su declaración ante el Ministerio Público, Mora, exesposo de Tilsa Lozano, admitió que su empresa, FFC MMA SAC, fue el canal receptor de los fondos y que él esperaba quedarse con el 10% del total como retribución por facilitar el uso de la compañía.

Según su versión, Daniel Jesús Mesones Massini —señalado por la Fiscalía como el presunto cabecilla de la organización ‘Los Arquitectos del Fraude’— fue quien le propuso el esquema, bajo la promesa de que FFC MMA ganaría la licitación para proveer productos electrónicos a la municipalidad de Chincha.

La exconductora de televisión habló para las cámaras de América Hoy cuando fue consultada sobre la situación legal de su exesposo | América Hoy

“Él ha reconocido que precisamente la empresa que él dice manejar es la que finalmente recibe el dinero y que incluso iba a recibir el 10% de las ganancias que provenían de la Municipalidad de Pueblo Nuevo en Chincha”, resumió Quispe en el enlace de Latina Noticias.

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Mora también reconoció que atravesaba dificultades económicas al momento de aceptar la propuesta. Ante la Fiscalía declaró que confiaba en Mesones Massini, que su empresa y él mismo enfrentaban deudas, y que el dinero que esperaba recibir le serviría para solventarlas.

El 23 de abril, según su relato, Mesones Massini le avisó que los fondos ya estaban depositados en la cuenta de FFC MMA y le indicó que acudiera de inmediato a un banco en Miraflores junto a su hermana Noelia Ruth Mora Rodríguez, gerente general de la empresa, quien salió de la sucursal con diez cheques de gerencia de entre S/ 800.000 y S/ 900.000 cada uno y los entregó a Mesones Massini.

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Prisión preventiva y el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’

El 11 de julio, el juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, ordenó 15 meses de prisión preventiva para Mora y otros siete investigados: César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros.

Se revela la manifestación de Jackson Mora, quien explica cómo su empresa fue utilizada para recibir un depósito millonario destinado a la Municipalidad de Pueblo Nuevo en Chincha, y las razones que lo llevaron a involucrarse en el ilícito.| Video: América Noticias

El Ministerio Público había solicitado 18 meses, pero el juez declaró fundado en parte el requerimiento. La causa, conocida como ‘Los Arquitectos del Fraude’, es investigada por el IV Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina por los presuntos delitos de fraude informático, delitos contra el patrimonio y banda criminal, en agravio de la Municipalidad de Pueblo Nuevo y del Estado peruano.

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La hermana de Mora, Noelia Mora, fue puesta en libertad tras acogerse a la figura de confesión sincera, según informó Latina Noticias. Mora, en tanto, fue detenido el 2 de julio en su domicilio en San Borja durante un operativo de la División de Investigación de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) que incluyó el allanamiento de 12 inmuebles en Lima y Chincha.

Antes de la decisión judicial, pidió afrontar el proceso en libertad, ofreció entregar su pasaporte y aseguró no tener nada que ocultar. El juez no acogió ese pedido.