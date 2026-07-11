Perú

¿Qué hace el presidente electo el 28 de julio?: Agenda, protocolo y recorridos de la transmisión de mando en Perú

La jornada de investidura inicia en Palacio de Gobierno, incluye actos religiosos y culmina con la juramentación del gabinete, en medio de un estricto protocolo y la atención de autoridades nacionales e internacionales

Guardar
Google icon
Una caravana de autos negros avanza por una calle flanqueada por militares de gala, público detrás de vallas, edificios coloniales y banderas de Perú.
Una caravana de vehículos oficiales avanza por el Centro Histórico de Lima, custodiada por escolta militar y público que observa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de julio, el presidente electo, Keiko Fujimori, iniciará oficialmente su mandato en una jornada marcada por un riguroso protocolo y una agenda institucional definida por las Fiestas Patrias en Lima. Este día, considerado uno de los más relevantes del calendario político peruano, concentra los actos de transmisión de mando y la presentación formal ante las principales autoridades del país. Desde las primeras horas de la mañana, la capital se convierte en escenario de ceremonias que simbolizan la continuidad democrática y la renovación del liderazgo nacional.

A las 7:50, el presidente electo recibe el saludo protocolar de los miembros del Consejo de Ministros en el Palacio de Gobierno. Este acto representa la despedida formal del mandatario saliente y la bienvenida al nuevo jefe del Ejecutivo. Poco después, a las 8:10, el mandatario se traslada a la Basílica Catedral de Lima para asistir a la tradicional Misa Solemne y el Te Deum, un oficio religioso que reúne a autoridades civiles, diplomáticas y militares en conmemoración del aniversario de la independencia nacional.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori con traje blanco y banda presidencial roja y blanca, frente al Palacio de Gobierno de Perú, con guardias en uniforme.
Keiko Fujimori posa con la banda presidencial frente al Palacio de Gobierno del Perú, flanqueada por la Guardia de Honor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido oficial hacia el Congreso de la República y el protocolo parlamentario

Tras la ceremonia religiosa, el presidente electo se dirige en vehículo oficial hacia el Congreso de la República. Durante este trayecto, el centro histórico de Lima refuerza su seguridad y las calles son resguardadas para asegurar la llegada del mandatario. La escolta militar y la presencia de autoridades locales subrayan la importancia del recorrido, que simboliza la unión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Atril de madera pulida con escudo nacional metálico y una banda de tela doblada con franjas roja y blanca en un salón interior.
El atril de madera del Congreso de Perú exhibe la banda presidencial doblada y el escudo nacional, en un ambiente que sugiere solemnidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Congreso, una comisión oficial recibe al presidente electo en la entrada principal. El acceso al edificio se da bajo estrictas medidas de seguridad, con honores militares y la entonación del himno nacional. Una vez dentro, el mandatario es conducido al hemiciclo, donde se instala el pleno legislativo para dar inicio a la Sesión Solemne de transmisión de mando.

PUBLICIDAD

El momento de la investidura: Juramento solemne y recepción de la banda oficial

A las 10:30, comienza la Sesión Solemne en el Congreso. Se presenta el acta de proclamación de las autoridades electas, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El presidente electo se ubica en el estrado principal, donde presta juramento ante el pleno parlamentario. Esta ceremonia, cargada de simbolismo, marca el inicio formal del nuevo periodo presidencial y reafirma el compromiso con la Constitución.

Al concluir el juramento, el presidente electo recibe la banda presidencial, máximo símbolo del poder Ejecutivo en Perú. La presidenta del Congreso realiza la entrega oficial, mientras los asistentes observan en silencio y las cámaras transmiten el momento a todo el país. El protocolo exige una fórmula tradicional de juramento, que ha mantenido su esencia a lo largo de la historia republicana.

Keiko Fujimori firma un documento con una pluma negra. Viste chaqueta blanca y una banda presidencial de Perú. Detrás, la bandera de Perú y un candelabro dorado. El documento está sobre un cuero de becerro.
Keiko Fujimori rubrica un documento sobre un cuero de becerro en la ceremonia del juramento presidencial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer Mensaje a la Nación: Estructura, lineamientos de gobierno y duración

Finalizada la investidura, el nuevo presidente pronuncia su primer Mensaje a la Nación desde el hemiciclo parlamentario. Este discurso es uno de los momentos más esperados de la jornada, ya que establece las prioridades y los lineamientos de la gestión que inicia. El mensaje aborda temas de política interna y externa, desarrollo económico, inclusión social, seguridad y derechos humanos, además de recalcar la importancia de la gobernabilidad y el respeto al Estado de derecho.

La duración del mensaje varía según la agenda y las circunstancias, pero suele superar la hora. El presidente utiliza este espacio para presentar los principales compromisos asumidos, anunciar medidas urgentes y convocar a la unidad nacional. La ciudadanía y los analistas políticos siguen con atención cada anuncio, dado que el discurso marca la hoja de ruta del nuevo gobierno.

Ilustración de Keiko Fujimori en un podio con un micrófono, acompañada por funcionarios y dos banderas de Perú en una sala
Keiko Fujimori pronuncia un discurso en un acto oficial acompañada por funcionarios y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso triunfal a Palacio de Gobierno y la juramentación del primer gabinete

Luego del mensaje en el Congreso, el presidente sale acompañado por una escolta de honor y se dirige de regreso a Palacio de Gobierno. El ingreso a la sede del Ejecutivo se realiza entre aplausos y bajo la atenta vigilancia de las fuerzas de seguridad. En el Salón Dorado, el mandatario recibe el saludo de los jefes de misión diplomática, representantes de organismos internacionales y altas autoridades del Estado, consolidando la legitimidad institucional de la nueva administración.

En las horas siguientes, el presidente toma juramento a los miembros del Gabinete Ministerial. Cada ministro promete cumplir con las responsabilidades de su cargo y ejecutar las políticas delineadas en el primer Mensaje a la Nación. La ceremonia de juramentación, transmitida en directo, completa el proceso de transición y presenta oficialmente al equipo encargado de la gestión estatal.

Mujer con traje blanco y banda roja levanta mano derecha; hombre le coloca insignia. Dos banderas peruanas, lectern y asistentes en un salón con arcos
Keiko Fujimori levanta la mano derecha mientras un hombre le sujeta una insignia sobre la banda presidencial, en un acto oficial con banderas peruanas y asistentes en el salón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 28 de julio concluye con reuniones protocolares y saludos oficiales entre el presidente, los ministros y las delegaciones extranjeras. El día deja establecida la estructura del nuevo gobierno y marca el inicio de una nueva etapa en la vida política del país.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularpresidenteFiestas Patriasperu-noticias

Más Noticias

Fuerza Popular nombra a sus voceros en Cámaras de Senadores y Diputados: ¿quiénes son?

La agrupación política eligió a los portavoces para la legislatura bicameral en medio de la jornada de inducción, apostando por dirigentes con experiencia y proyección en el trabajo parlamentario

Fuerza Popular nombra a sus voceros en Cámaras de Senadores y Diputados: ¿quiénes son?

Mensaje presidencial del 28 de julio: qué es, por qué marca la agenda política y económica y su importancia en la vida de todos los peruanos

El informe que presenta el mandatario peruano ante el Congreso cada Fiestas Patrias cumple una función central al exponer resultados, anunciar reformas y fijar el rumbo de la administración pública

Mensaje presidencial del 28 de julio: qué es, por qué marca la agenda política y económica y su importancia en la vida de todos los peruanos

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 11 de julio de 2026

El costo del combustible en la capital peruana depende de la estación y el distrito, mientras aplicaciones digitales y medidas estatales buscan mitigar el efecto del alza en el presupuesto de los conductores

Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, sábado 11 de julio de 2026

Sismo en Lima de 4.3 grados: Hernando Tavera pide tomar en serio la preparación, los protocolos y la mochila de emergencia

La autoridad científica remarcó que la capital se ubica en una zona de riesgo y recomendó a los habitantes incorporar hábitos preventivos ante la recurrencia de movimientos telúricos

Sismo en Lima de 4.3 grados: Hernando Tavera pide tomar en serio la preparación, los protocolos y la mochila de emergencia

Corte de agua para este 13 de julio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas

Sedapal precisó que la interrupción del suministro se aplicará de manera progresiva, por lo que el tiempo de afectación dependerá del horario y del sector contemplados en el cronograma

Corte de agua para este 13 de julio por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Mensaje presidencial del 28 de julio: qué es, por qué marca la agenda política y económica y su importancia en la vida de todos los peruanos

Mensaje presidencial del 28 de julio: qué es, por qué marca la agenda política y económica y su importancia en la vida de todos los peruanos

PJ rechaza pedido de prescripción de José María Balcázar, pero acepta suspender juicio hasta el fin de su mandato

Tribunal Constitucional restablece la prohibición al Congreso de iniciativa de gastos

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

ENTRETENIMIENTO

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

Carla García opina sobre el reemplazo de Beto Ortiz en El Valor de la Verdad: “Me da risa el casting. Ojalá que tenga suerte”

Beto Ortiz revela que le ofrecieron la conducción de ‘El Valor de la Verdad’ a Andrea Llosa

Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’, busca mudarse tras ataque de vecino: “Yo tengo que irme, pero no tengo los medios”

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia: “Me están amenazando de muerte”

DEPORTES

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

Pedro Gallese mostró su felicidad por volver a Matute y marcó objetivo con la selección peruana: “Queremos regresar a un Mundial”

“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026