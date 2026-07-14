Universitario vendió a Sebastián Osorio a equipo de la liga portuguesa: ¿a qué equipo se va la ‘joya’ juvenil de los ‘merengues’?

El club crema cerró su salida al Sporting de Lisboa y aseguró una parte de una futura transferencia mientras el colombiano de 16 años empezará su camino en el equipo B (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes cerró la transferencia de Sebastián Osorio al Sporting de Lisboa y conservará el 10% de la carta pase del futbolista, con miras a un eventual movimiento posterior en el mercado.

La novedad se conoció este lunes, en la antesala del inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, instancia en la que el club de Ate apunta a ser protagonista en su camino al tetracampeonato.

La operación fue comunicada por el periodista Óscar Paz a través de su cuenta oficial en X. “Sebastián Osorio será jugador del Sporting de Lisboa. Cremas se quedan con el 10% del pase”, escribió. En principio, el jugador se incorporará a los trabajos del equipo B del cuadro portugués, con la posibilidad de escalar al plantel principal si logra destacar en su adaptación y rendimiento.

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La operación con Sporting y el destino inmediato del juvenil

Universitario acordó la venta de Sebastián Osorio al Sporting de Lisboa y conservará el 10% de su pase. El extremo colombiano iniciará su etapa en el equipo B del club portugués. (Instagram: sebas_osorio10_)

El traspaso de Osorio representa una de las salidas más relevantes del semillero crema en las últimas semanas, en un contexto en el que la atención pública suele concentrarse en el primer equipo. Universitario venía de imponerse 2-0 ante Millonarios el último fin de semana y quedó listo para afrontar el Clausura, pero el club también avanzó en la proyección internacional de una de sus principales promesas.

Según lo informado, la institución mantendrá un porcentaje del pase —el 10%— que le permitiría beneficiarse en caso de una venta futura. Ese tipo de cláusulas es habitual cuando un club vendedor busca resguardar una participación económica ante un crecimiento deportivo del futbolista en el exterior.

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En cuanto al plan deportivo, Osorio se unirá inicialmente a los entrenamientos del equipo B del Sporting de Lisboa. El paso por esa estructura se plantea como la primera estación dentro del club portugués. Posteriormente, el extremo podría entrar en la órbita del plantel principal si sus actuaciones abren esa puerta.

Perfil de Sebastián Osorio y su recorrido formativo en Perú

Con pasado en Cantolao y consolidado en las menores de Universitario, Sebastián Osorio destacó por su versatilidad y rendimiento, cualidades que despertaron interés desde Portugal. (Instagram: sebas_osorio10_)

Sebastián Osorio Martínez es un futbolista colombiano que nació en Pereira y se distingue por su polifuncionalidad: puede desempeñarse como volante ofensivo y también como extremo por izquierda. Su proceso formativo incluyó una etapa en las divisiones menores de la Academia Cantolao antes de sumarse a Universitario, donde destacó en la categoría 2008 y luego fue promovido a la reserva.

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En febrero del presente año firmó su primer contrato profesional con la institución de Ate. A partir de ese vínculo, quedó considerado para competir en la Copa Libertadores Sub 20 con el equipo. En la actualidad pertenece al plantel que disputa la Liga 3: fue titular en los dos primeros partidos y venía de marcar un doblete ante Juventud Santo Domingo, sus dos primeros goles en ese campeonato.

Además, estuvo cerca de ser inscrito como extranjero en la Liga 1, aunque esa opción no avanzó tras el fichaje del carrilero ecuatoriano José Carabalí. En paralelo, su evolución también fue observada en el plano de selecciones, debido a que fue convocado a un microciclo de la Selección Peruana Sub 20, tras su desempeño con el conjunto merengue.

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Antecedentes de Osorio: pasantía en Benfica y debut en amistoso con el primer equipo

La carrera de Sebastián Osorio tuvo un crecimiento acelerado: entrenó con Benfica, debutó en un amistoso con Universitario y ahora continuará su desarrollo en el fútbol portugués. (Universitario de Deportes)

Antes de concretarse su salto al Sporting de Lisboa, Osorio había sido vinculado a una experiencia previa en Portugal. De acuerdo con información atribuida al periodista Gustavo Peralta, el jugador recibió una invitación para viajar por dos semanas y realizar una pasantía con el SL Benfica, específicamente con la Sub 20.

“Sebastián Osorio, jugador colombiano de 16 años y que tiene contrato con Universitario de Deportes, ha sido invitado por el Benfica a una pasantía de dos semanas en su equipo sub 20. Junto a la ‘U’ se decidió aceptar la invitación con el objetivo de que el extremo gane más experiencia que le permita crecer en lo personal y deportivo”, señaló el comunicador en sus redes sociales.

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En la interna del club crema, el futbolista también tuvo un acercamiento a la dinámica del primer equipo. Recibió una oportunidad del exdirector técnico Fabián Bustos y debutó con la plantilla principal en un amistoso frente a El Nacional de Ecuador, disputado en el Estadio Monumental el 22 de marzo. En ese encuentro, ingresó a los 69 minutos en reemplazo de José Rivera.

Respecto de su situación contractual, el mismo reporte señaló que Osorio firmó con Universitario por las próximas dos temporadas, con vigencia hasta fines de 2027. También se indicó que, una vez que su documentación quede en regla para obtener la ciudadanía peruana y se habilite el libro de pases, el club lo inscribiría para que sea alternativa de recambio en el Torneo Clausura.

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