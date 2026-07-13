Agua Marina confirma su regreso con concierto en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todos los detalles

El grupo de cumbia norteña Agua Marina anunció este lunes su esperado regreso a los escenarios con un espectáculo de gran escala en el Estadio San Marcos. Tras una prolongada pausa motivada por ataques delictivos sufridos por la agrupación, la banda confirmó que ofrecerá el concierto ‘Gracias por todo’ el próximo 28 de noviembre de 2026, como parte de la celebración de sus 50 años de trayectoria artística.
Según información publicada en las redes sociales oficiales de Agua Marina, la agrupación expresó: “Con el corazón lleno de gratitud. Gracias por todo”, mensaje que marcó la cuenta regresiva para el retorno de uno de los referentes de la cumbia en el norte del Perú.
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La noticia generó entusiasmo entre los seguidores de la agrupación, quienes anticipaban detalles sobre el evento. La presentación en el Estadio San Marcos será un homenaje al recorrido musical y el vínculo entre la banda y su público. De acuerdo con la información oficial difundida por Ticketmaster Perú, la noche del concierto está pensada para reunir a varias generaciones de seguidores con una propuesta que recorre los grandes éxitos de la banda y celebra el impacto de su música en la vida de miles de personas.
“Queremos celebrar nuestros 50 años junto a ustedes en una noche para abrazar, a ritmo de cumbia, todo lo que hemos construido: los bailes, las lágrimas, las alegrías, la familia y esa historia que ya no pertenece solo a Agua Marina, sino a todos los que alguna vez hicieron suya una de nuestras canciones”, señala el comunicado de los Hermanos Quiroga Querevalú.
Preventa de entradas
La preventa exclusiva para el concierto de Agua Marina estará disponible en la plataforma Ticketmaster Perú desde el 16 hasta el 19 de julio. Durante este periodo, los usuarios podrán acceder a un descuento del 15% en todas las zonas del estadio.
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Precios de entradas y zonas
Los precios de las entradas para el espectáculo de Agua Marina se dividen en dos fases: preventa y venta general. Durante la preventa, los costos serán los siguientes:
- Platinum: S/. 323.00
- VIP: S/. 229.50
- Oriente: S/. 161.50
- Occidente: S/. 161.50
- Tribuna Norte: S/. 51.00
Cuando finalice la preventa, se activarán los precios regulares para la venta general:
- Platinum: S/. 380.00
- VIP: S/. 270.00
- Oriente: S/. 190.00
- Occidente: S/. 190.00
- Tribuna Norte: S/. 60.00
La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de la página oficial de Ticketmaster Perú. La organización recomienda revisar el mapa de zonas y elegir con anticipación la ubicación preferida, ya que algunas áreas suelen agotarse rápidamente en eventos de alta demanda.
¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?
Para adquirir entradas para el concierto de Agua Marina, los interesados deben seguir estos pasos en la plataforma Ticketmaster Perú:
- Ingresar a la web oficial: ticketmaster.pe
- Iniciar sesión con correo y contraseña o crear una nueva cuenta.
- Buscar el evento de Agua Marina y seleccionarlo.
- Elegir el método de compra para visualizar las entradas disponibles.
- Seleccionar la zona deseada y la cantidad de entradas.
- Escoger el modo de entrega de los boletos.
- Confirmar la operación y seleccionar el medio de pago.
- Completar los datos de la tarjeta de débito o crédito.
- Finalizar la compra y recibir los correos de confirmación y envío de entradas.
La plataforma enviará un correo electrónico con la confirmación de la compra y un mensaje adicional para la gestión digital de los boletos. Desde la organización recomiendan verificar que la compra se haya realizado correctamente para evitar inconvenientes el día del evento.
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El retorno de Agua Marina representa uno de los acontecimientos musicales más esperados en el calendario de conciertos de 2026. La expectativa por la celebración de sus 50 años y el reencuentro con su público en un escenario icónico como el Estadio San Marcos refuerzan el vínculo entre la banda y la comunidad que la ha acompañado a lo largo de cinco décadas.
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