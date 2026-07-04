Perú tiene a su noveno presidente en una década: cronología de lo que fue el periodo político 2016 – 2026

Ilustración en acuarela que muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de pie frente al Palacio de Gobierno de Perú, flanqueados por ocho retratos de expresidentes peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú ha atravesado uno de los periodos más convulsos de su historia democrática reciente. En solo diez años, el país ha visto pasar a nueve presidentes, un fenómeno que refleja la fragilidad institucional y la polarización política pese a su sostenido crecimiento económico en la región latinoamericana. La sucesión constante en la jefatura del Ejecutivo ha marcado la agenda nacional y ha impactado la gobernabilidad, según reportes de agencias internacionales como Reuters.

El ciclo inició con las elecciones generales de 2016, donde Pedro Pablo Kuczynski se impuso en una de las competencias más cerradas de la historia peruana. El economista ganó la presidencia con el 50,12% de los votos, superando por un margen de solo 41.057 sufragios a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien obtuvo el 49,88%. Reuters subrayó el clima de polarización que acompañó el proceso y la expectativa por una gestión marcada por la negociación.

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Pedro Pablo Kuczynski y la renuncia forzada

El mandato de Kuczynski Godard inició el 28 de julio de 2016 con un gabinete de corte tecnocrático y promesas de reactivación económica. Pese a los intentos de diálogo, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, controlado por Fuerza Popular por sus 73 parlamentarios, se agudizó con el paso de los meses. Diversos informes de medios internacionales, como Associated Press, detallaron que la presión política y las acusaciones de corrupción relacionadas con el caso Odebrecht forzaron la dimisión de Kuczynski el 23 de marzo de 2018, menos de dos años después de asumir el cargo.

Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.

Tras la renuncia, la Constitución peruana estableció la sucesión y Martín Vizcarra, entonces vicepresidente, tomó la presidencia. Vizcarra juró el 24 de marzo de 2018, Él regresó en la madrugada de ese día desde la embajada de Canadá, donde cumplía la labor de embajador, y en los exteriores del aeropuerto internacional Jorge Chávez fue recibido por personas que lo ovacionaron a su llegada aquella madrugada. Ese día en horas de la tarde juró a dicho cargo en medio de un clima de incertidumbre y con la tarea de restaurar la confianza en las instituciones. Reuters informó que Vizcarra intentó impulsar reformas anticorrupción y cambios en el sistema judicial, aunque su relación con el Congreso permaneció tensa.

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Martín Vizcarra y el cierre del Congreso

El periodo de Martín Vizcarra se caracterizó por una agenda reformista y el enfrentamiento con el Legislativo. El presidente buscó cambios estructurales, entre ellos la reforma política y judicial, medidas que enfrentaron resistencia en el Congreso. El 30 de setiembre de 2019, Vizcarra Cornejo, anunció la disolución del Parlamento por denegación fáctica a una cuestión de confianza que horas antes solicitó el entonces premier, Salvador del Solar, desde el escaño de Gino Costa. Esta decisión generó controversia y fue calificada como un episodio de alta volatilidad institucional.

Expresidente Martín Vizcarra es hospitalizado tras complicación en su estado de salud. (Foto: Agencia Andina)

La decisión de Vizcarra condujo a la convocatoria de elecciones legislativas extraordinarias. El mandatario logró sostenerse hasta el 9 de noviembre de 2020, cuando el nuevo Congreso aprobó una moción de vacancia por “incapacidad moral permanente”. Este episodio abrió la puerta a una de las etapas más breves y convulsas de la presidencia peruana.

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Manuel Merino y Francisco Sagasti: presidencias de transición

Tras la destitución de Vizcarra, Manuel Merino de Lama asumió la presidencia el 10 de noviembre de 2020. Su mandato duró solo cinco días. Las protestas masivas y la respuesta estatal provocaron la muerte de dos jóvenes, lo que derivó en la renuncia de Merino el 15 de noviembre. La situación fue calificada como una crisis institucional sin precedentes en la historia reciente del Perú.

Expresidente aseguró haber sido advertido en el segundo día de haber asumido que habría muertes en protestas.| Infobae Perú / Carlos Díaz

El 17 de noviembre de 2020, el Congreso designó a Francisco Sagasti como presidente de transición. Sagasti, ingeniero y congresista, condujo el país hasta el 28 de julio de 2021. Su gestión se enfocó en la estabilidad institucional y en la organización de las elecciones generales, tarea que logró completar pese a las dificultades derivadas de la pandemia de COVID-19 y las tensiones políticas.

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Elecciones de 2021: otro final ajustado

Las elecciones de 2021 reprodujeron la estrecha disputa de 2016. Pedro Castillo, representante del partido de izquierda Perú Libre, obtuvo el 50,126% de los votos y superó nuevamente a Keiko Fujimori, que alcanzó el 49,874%. La diferencia fue de 44.058 sufragios. Reuters describió la polarización y las denuncias de supuesto fraude, aunque los organismos internacionales validaron la transparencia del proceso.

El 28 de julio de 2021, Pedro Castillo asumió la presidencia. El inicio de su mandato estuvo marcado por la expectativa de cambios sociales y económicos, especialmente en el sector rural. La falta de experiencia política del presidente y los desafíos de gobernabilidad en un Congreso fragmentado fueron claves para que exista constante crisis política y voces de vacancia presidencial.

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Pedro Castillo: presidencia efímera y crisis institucional

La gestión de Pedro Castillo se extendió poco más de un año. El 7 de diciembre de 2022, el mandatario intentó disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, un movimiento que diversos expertos en política y medios de comunicación locales calificaron como un intento de autogolpe. La reacción fue inmediata: el Congreso destituyó a Castillo y la justicia ordenó su detención por presunta rebelión y conspiración.

Tras la salida de Castillo, Dina Boluarte, vicepresidenta, asumió la jefatura de Estado. Su mandato, que se extendió hasta el 10 de octubre de 2025, estuvo marcado por protestas sociales, represión con muerte de decenas de civiles y demandas de adelanto electoral. La compleja coyuntura y la presión ciudadana que enfrentó Boluarte, quien provenía de la misma fórmula electoral que Castillo, casi provocan no solo su renuncia sino que además el adelanto de elecciones al 2024 la cual fue desestimada en dos ocasiones por el Parlamento Nacional.

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Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO

Pedro Castillo asumió la presidencia en 2021, en un contexto marcado por múltiples investigaciones por presuntos actos de corrupción que involucraron a su entorno. Foto: EFE

José Jerí y José María Balcázar: la transición hacia 2026

El 10 de octubre de 2025, Dina Boluarte dejó la presidencia y el Congreso designó a José Jerí como jefe de Estado. Jerí ocupó el cargo durante un periodo interino que concluyó el 17 de febrero de 2026. Su breve mandato tuvo como principal objetivo garantizar la transición y la convocatoria de nuevas elecciones, pero sus reuniones clandestinas con empresarios chinos fue muy cuestionada.

El 17 de febrero de 2026, José María Balcázar asumió la presidencia de la República, cargo que mantiene hasta la actualidad. La llegada de Balcázar representa el noveno cambio en la jefatura del Estado peruano en apenas diez años, un récord en la historia contemporánea de la región. Los retos actuales incluyen la consolidación institucional y la recuperación de la confianza ciudadana en el proceso democrático.

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Cronología: Keiko Fujimori vence a Roberto Sánchez y logra la presidencia en su cuarto intento

La campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2026 en Perú comenzó en marzo con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como principales candidatos. Durante esos meses, los debates y propuestas definieron el clima político nacional. En abril se realizó la primera vuelta, sin que ningún postulante alcanzara la mayoría necesaria, lo que llevó a Fujimori y Sánchez a disputar la segunda vuelta.

Keiko Fujimori posa con la banda presidencial frente al Palacio de Gobierno del Perú, flanqueada por la Guardia de Honor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo, la intensidad de la campaña aumentó, con Keiko Fujimori consolidando alianzas políticas y reforzando su presencia en regiones estratégicas. El 9 de junio se celebró la segunda vuelta, donde Fujimori obtuvo una ajustada victoria sobre Sánchez. El proceso de conteo de votos y la resolución de recursos impugnatorios extendieron la expectativa durante junio, mientras el Jurado Nacional de Elecciones evaluaba las actas y las apelaciones.

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Finalmente, el 3 de julio de 2026, Keiko Fujimori fue proclamada oficialmente presidenta electa del Perú, logrando el triunfo en su cuarto intento por alcanzar la jefatura del Estado.

Juntos por el Perú evalúa acciones legales contra proclamación de Keiko Fujimori. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

La década de la inestabilidad: causas y consecuencias

El ciclo 2016 – 2026 ha sido caracterizado por la inestabilidad política, las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, y una profunda desconfianza institucional. Perú ha enfrentado crisis recurrentes, destituciones relámpago y movilizaciones ciudadanas de gran magnitud. Diversos medios de comunicación han documentado el impacto de estos eventos en la economía, la inversión extranjera y la vida cotidiana de millones de peruanos.

A lo largo de este periodo, el sistema democrático peruano ha mostrado resiliencia, pero también una fragilidad que se ha traducido en una sucesión inusualmente rápida de presidentes. Las causas de fondo incluyen la fragmentación política, la ausencia de mayorías estables en el Congreso y los reiterados escándalos de corrupción que han sacudido a los principales actores del sistema.