Minedu busca modificar reglas de becas a universitarios: Reclamo por presupuesto para estudios podría quitarles sus beneficios. (Foto: Agencia Andina)

En medio de una crisis de presupuesto que ya ha costado los estudios a varios beneficiarios de la Beca Bicentenario ofrecida por el Estado, ahora una iniciativa del Ministerio de Educación pondría el riesgo el acceso a la educación de otros becados, incluidos a hijos de docentes, alumnos en situación de pobreza y estudiantes de universidades públicas, quienes incluso podrían perder por completo sus beneficios por reclamar o protestar por mayor presupuesto para sus programas educativos.

En declaraciones recogidas por Punto Final, los beneficiarios de Beca 18, Beca Permanencia y Beca Hijos de Docentes indicaron que un “cambio en las reglas de juego” no solo les daría menos presupuesto para acceder a becas, sino que también tendrían más riesgos para conservarlas.

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Pérdida de becas por falta de presupuesto

El Estado dejó sin financiamiento a las 150 becas de Generación Bicentenario previstas para este año, una decisión que derivó en la caída de la admisión de la estudiante de postgrado Ana Figueroa, que había sido admitida en la Universidad de Oxford, pero perdió su asignación después de no poder demostrar a tiempo cómo pagaría su maestría.

“Había sido admitida a la Universidad de Oxford, pero después de muchos meses de lucha e incertidumbre, finalmente perdí mi cupo”, dijo Figueroa a Punto Final. Luego añadió que su vida profesional y personal había sido ordenada en función de ese cronograma, y que ahora debía “volver a empezar desde un territorio totalmente nuevo y sobre todo incierto”.

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Beca 18: MEF confirma que fondos para nuevas vacantes no fueron prioridad en el presupuesto 2026|Foto: Renajuv

La tensión se amplía porque el reclamo ya no viene solo de quienes esperaban una beca para estudiar en el exterior. También lo encabezan alumnos que ya estudian con apoyo del Estado y que sostienen que el Ministerio de Educación pretende modificar el reglamento de Pronabec cuando sus carreras ya están en marcha.

Cambio de reglamento aumenta el riesgo de perder becas ya otorgadas

Por su parte, en medio de la crisis presupuestal para becas, el Ministerio de Educación (Minedu) ha creado un proyecto de 92 páginas con el que propone modificar requisitos, obligaciones y sanciones para los beneficiarios de Pronabec. Según el informe, la propuesta altera condiciones bajo las cuales miles de estudiantes accedieron originalmente a la beca.

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Heidi Lizardi, beneficiaria de Beca 18, pidió que la modificación no sea aprobada porque “considero que atenta contra nuestro derecho a la educación y sobre todo al derecho a la educación de las poblaciones que más han sido vulneradas durante estos años”, afirmó a Punto Final.

Arlington Cueva, beneficiario de Beca Permanencia, planteó que el problema no es la exigencia académica sino la desproporción de la sanción. En su caso, sostuvo que desaprobar un curso es una dificultad recuperable, porque el estudiante puede repetirlo en verano o prepararse mejor para el siguiente ciclo, mientras que retirar la beca “va a terminar afectando a muchos de los estudiantes”.

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Foto: Pronabec

Renato Vilca, también beneficiario de Beca Permanencia, vinculó la medida con una tendencia más amplia de recorte. “Ya se ha visto anteriormente cómo se ha bajado la cantidad de vacantes para la Beca 18, cómo se ha anulado el proceso de convocatoria para la Beca Generación de Bicentenario y ahora quieren disminuir la cantidad de personas que son beneficiarios de las demás becas”, sostuvo.

Uno de los puntos más cuestionados por los becarios es la posibilidad de perder el beneficio por reprobar una sola materia. Vilca afirmó que “no estoy en contra de la exigencia académica, estoy en contra de una medida que considero desproporcionada e injusta. No puede ser que se nos quite la beca por solamente desaprobar un curso”.

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Alexandra Ames, exdirectora de Pronabec, afirmó que el cambio “no solamente es un castigo muy duro, sino que es una decisión ineficiente en términos de uso de los recursos”, dijo a Punto Final, pues advirtióo que si el Estado invierte en un joven durante un semestre o un año y luego lo excluye por una dificultad académica, ese esfuerzo se pierde y el estudiante puede quedar fuera del sistema educativo.

Otro cambio impactaría sobre beneficiarios de Beca 18 que descubren ya dentro de la universidad que eligieron una carrera equivocada. De acuerdo con el informe, si un estudiante concluye que su vocación está en otra profesión, no podría cambiarse libremente sin poner en riesgo la beca.

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Minedu busca modificar reglas de becas a universitarios| Pronabec

Mathias Lozano, beneficiario de ese programa, explicó el efecto de esa amenaza en términos personales. “Yo soy de Iquitos, soy de Loreto. Vengo acá a vivir solo por un sueño que es la universidad. Si me quitan la beca, prácticamente están arruinando mi plan de vida”, señaló.

Lozano añadió que lleva tres años en la universidad con desempeño de excelencia y que no resulta aceptable que “por algún error, por algún mal momento que podamos pasar, todo se vaya al tacho”. Su planteo coincide con otro de los reclamos centrales: que el sistema priorice la permanencia y la graduación, y no la expulsión ante un tropiezo.

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Protesta por más presupuesto podría quitar becas a estudiantes

La propuesta impulsada por el Ministerio de Educación incluye además un punto específico sobre la relación entre becarios y personal de Pronabec. El artículo 28 establece que los estudiantes deberán mantener un trato respetuoso y adecuado con los funcionarios y evitar conductas que puedan ser consideradas intimidatorias, agresivas o violentas.

Lozano advirtió sobre la amplitud del texto. “Es bastante amplio y hasta en cierto punto puede llegar a ser antidemocrático. Porque, ¿qué es lo que define lo agresivo? ¿Qué es lo que define la falta de respeto? Prácticamente es como callar”, afirmó. Cuando se le preguntó si eso podía alcanzar incluso a salir a marchar o reclamar, respondió: “Exacto, lo cual es totalmente democrático. Están callando a los estudiantes con este inciso”.

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