Sergio Peña se mantiene en Europa con destino a Serbia: acordó su fichaje por el histórico OFK Belgrado

Sergio Peña se dispone a iniciar una nueva aventura en la Mozzart Bet Super League. - Crédito: Composición Infobae

Sergio Peña está dispuesto a continuar en Europa. Poco le importa que sea en certámenes de segundo orden como la Mozzart Bet Super League. Allí actuará en el nuevo periodo 2026/27 defendiendo la camiseta del histórico OFK Belgrado (SRB), tal y como ha apuntado el tabloide Mozzart Sport.

Aunque no se ha hecho oficial la incorporación, el club del barrio Stara Karaburma se encuentra demasiado cerca de cuadrar el aspecto económico y abrochar la contratación de Peña. Es más, siempre bajo la misma fuente, en las próximas horas llegará a la ciudad de Belgrado para cerrar los detalles de su contrato y firmar su vínculo.

PUBLICIDAD

El OFK tendrá a un seleccionado peruano, con más de 50 partidos internacionales, a coste cero dado que llega en calidad libre y lo único que se deberá pagar será el salario del mediocentro, quien se robará todos los reflectores de la modesta, pero histórica entidad, al ser el futbolista más importante del plantel.

En Karaburma tienen por seguro que Sergio Peña inoculará un ritmo altamente competitivo a los ‘románticos’, sobre todo por su amplia experiencia en clubes de mayor renombre como el FC Emmen, Malmö FF y PAOK Salónica. De igual manera, su condición de internacional con Perú le confiere otra condición.

PUBLICIDAD

Con 30 años, el futbolista peruano aterriza por primera vez en el campeonato serbio, después de un periplo plomizo por el ignoto Sakaryaspor del ascenso de Turquía. De vuelta al máximo nivel, podrá tener un poco de más exposición al tiempo que estará un poco más cerca de la selección nacional.

Jerarquía, recorrido, visión, posesión y verticalidad son algunas de las características principales que terminaron de convencer al OFK Belgrado para avanzar la operación y cerrarla en una compra definitiva. Se espera que el fichaje ofrezca réditos una vez arranque la Superliga de Serbia.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]