Perú Deportes

Sergio Peña se mantiene en Europa con destino a Serbia: acordó su fichaje por el histórico OFK Belgrado

Su amplia experiencia en certámenes en la élite del ‘Viejo Continente’ fue clave para convencer a las altas esferas de la institución serbia, quienes esperan que el peruano se convierta en una referencia del equipo

Guardar
Google icon
Sergio Peña se dispone a iniciar una nueva aventura en la Mozzart Bet Super League. - Crédito: Composición Infobae
Sergio Peña se dispone a iniciar una nueva aventura en la Mozzart Bet Super League. - Crédito: Composición Infobae

Sergio Peña está dispuesto a continuar en Europa. Poco le importa que sea en certámenes de segundo orden como la Mozzart Bet Super League. Allí actuará en el nuevo periodo 2026/27 defendiendo la camiseta del histórico OFK Belgrado (SRB), tal y como ha apuntado el tabloide Mozzart Sport.

Aunque no se ha hecho oficial la incorporación, el club del barrio Stara Karaburma se encuentra demasiado cerca de cuadrar el aspecto económico y abrochar la contratación de Peña. Es más, siempre bajo la misma fuente, en las próximas horas llegará a la ciudad de Belgrado para cerrar los detalles de su contrato y firmar su vínculo.

PUBLICIDAD

El OFK tendrá a un seleccionado peruano, con más de 50 partidos internacionales, a coste cero dado que llega en calidad libre y lo único que se deberá pagar será el salario del mediocentro, quien se robará todos los reflectores de la modesta, pero histórica entidad, al ser el futbolista más importante del plantel.

En Karaburma tienen por seguro que Sergio Peña inoculará un ritmo altamente competitivo a los ‘románticos’, sobre todo por su amplia experiencia en clubes de mayor renombre como el FC Emmen, Malmö FF y PAOK Salónica. De igual manera, su condición de internacional con Perú le confiere otra condición.

PUBLICIDAD

Con 30 años, el futbolista peruano aterriza por primera vez en el campeonato serbio, después de un periplo plomizo por el ignoto Sakaryaspor del ascenso de Turquía. De vuelta al máximo nivel, podrá tener un poco de más exposición al tiempo que estará un poco más cerca de la selección nacional.

Jerarquía, recorrido, visión, posesión y verticalidad son algunas de las características principales que terminaron de convencer al OFK Belgrado para avanzar la operación y cerrarla en una compra definitiva. Se espera que el fichaje ofrezca réditos una vez arranque la Superliga de Serbia.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

Temas Relacionados

Sergio PeñaOFK BelgradoMozart Bet SuperleagueSelección peruanaperu-deportes

Más Noticias

Jean Ferrari visitó a Rodrigo Ureña y Fabián Bustos tras amistoso Universitario vs Millonarios: “Vivimos momentos históricos”

El exadministrador de Universitario de Deportes aprovechó la visita del cuadro colombiano para juntarse con el DT y el jugador. Esto provocó distintas reacciones en redes sociales

Jean Ferrari visitó a Rodrigo Ureña y Fabián Bustos tras amistoso Universitario vs Millonarios: “Vivimos momentos históricos”

Cristian Carbajal presenta una lesión muscular que demandará una moderada rehabilitación y obligará a ser baja en Alianza Lima

El lateral izquierdo suplente deberá centrarse únicamente en su recuperación, dejando a un lado la posibilidad de ser considerado en las primeras jornadas del Torneo Clausura 2026

Cristian Carbajal presenta una lesión muscular que demandará una moderada rehabilitación y obligará a ser baja en Alianza Lima

A qué hora juega Francia vs España en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

El combinado francés y la selección española buscarán dar el último paso hacia la gran final del torneo. Consulta el horario y toda la información del encuentro

A qué hora juega Francia vs España en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Roberto Mosquera, indignado por rumores que lo asocian por la probable salida de Irven Ávila en Sporting Cristal: “Sería incapaz”

El entrenador peruano ha pedido respeto por el ‘Cholito’, a quien lo han vinculado con especulaciones de una inevitable marcha de La Florida. “No tienen idea de la ligazón que tengo con él”, aclaró

Roberto Mosquera, indignado por rumores que lo asocian por la probable salida de Irven Ávila en Sporting Cristal: “Sería incapaz”

Cuándo se juega la Fase Final de la VNL Femenina 2026: fechas, horarios y calendario de los cuartos de final rumbo al título

Las ocho mejores selecciones del torneo ya conocen su programación en Macao, China. Revisa los horarios en Perú de los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la competencia

Cuándo se juega la Fase Final de la VNL Femenina 2026: fechas, horarios y calendario de los cuartos de final rumbo al título
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

¿Carlos Espá será el canciller de Keiko Fujimori? Excandidato responde a los rumores tras reunirse con Fuerza Popular

Equipo de Keiko Fujimori pide al presidente Balcázar evitar nuevos nombramientos a pocos días del cambio de Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora es trasladado a Ancón I mientras el INPE define en qué penal cumplirá su prisión preventiva: “¡Soy inocente!"

Jackson Mora es trasladado a Ancón I mientras el INPE define en qué penal cumplirá su prisión preventiva: “¡Soy inocente!"

María Pía Copello dice que se siente "vetada" de América Televisión tras lanzar su canal de streaming: "Por formar algo propio"

Tilsa Lozano se pronuncia tras prisión preventiva contra Jackson Mora: ¿qué dijo la modelo?

Agua Marina anuncia su regreso con concierto en el Estadio San Marcos: fecha, entradas y todos los detalles

Sergio George pasa cumpleaños con Magdyel Ugaz y generan especulaciones: le carga la torta y le dedica romántica canción

DEPORTES

Jean Ferrari visitó a Rodrigo Ureña y Fabián Bustos tras amistoso Universitario vs Millonarios: “Vivimos momentos históricos”

Jean Ferrari visitó a Rodrigo Ureña y Fabián Bustos tras amistoso Universitario vs Millonarios: “Vivimos momentos históricos”

Cristian Carbajal presenta una lesión muscular que demandará una moderada rehabilitación y obligará a ser baja en Alianza Lima

A qué hora juega Francia vs España en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Roberto Mosquera, indignado por rumores que lo asocian por la probable salida de Irven Ávila en Sporting Cristal: “Sería incapaz”

Cuándo se juega la Fase Final de la VNL Femenina 2026: fechas, horarios y calendario de los cuartos de final rumbo al título