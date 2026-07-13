¿Carlos Espá será el canciller de Keiko Fujimori? Excandidato responde a los rumores tras reunirse con Fuerza Popular

El excandidato señaló que, por ahora, solo existen especulaciones sobre el futuro equipo de gobierno y consideró prioritario reforzar el sistema penitenciario para frenar las mafias que operan desde prisión. // Video: Exitosa Noticias

La conformación del primer gabinete ministerial del gobierno de Keiko Fujimori continúa generando expectativa a pocas semanas del cambio de mando. Mientras avanzan las reuniones entre la presidenta electa y distintos líderes políticos, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza para ocupar una cartera clave es el del excandidato presidencial Carlos Espá, quien este lunes acudió a una reunión privada con la futura mandataria.

Al término del encuentro, el líder del partido Sí Creo evitó confirmar si asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad. En sus declaraciones, prefirió mantener la reserva sobre las versiones que lo vinculan con el próximo gabinete, pero dejó abierta la posibilidad de colaborar con el país desde el cargo que eventualmente le corresponda. Sus declaraciones se producen en medio de las conversaciones que sostiene Keiko Fujimori con diversas figuras políticas en el marco de la conformación de su equipo de gobierno.

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Carlos Espá evita confirmar si será ministro de Relaciones Exteriores

Carlos Espá, aspirante a la Presidencia de la República, registra una carrera vinculada a la gestión y a la comunicación, según su hoja de vida ante el JNE. Foto: El Comercio

Luego de reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori, Carlos Espá fue consultado por la prensa sobre los rumores que lo colocan como posible titular de la Cancillería. Sin embargo, optó por no confirmar ni desmentir la información.

“En el Perú, felizmente, existe libertad de opinión, existe libertad de información y también libertad de especulación”, manifestó al ser abordado por los periodistas, dejando en claro que no emitiría comentarios sobre las versiones que circulan respecto a la conformación del nuevo gabinete.

Pese a la insistencia de los reporteros, el excandidato sostuvo que no hará declaraciones sobre ese tema hasta que exista un anuncio oficial. Incluso, cuando uno de los periodistas le comentó que su silencio podía interpretarse como una confirmación implícita, respondió que no realizaría “ninguna afirmación ni opinión respecto a las especulaciones”.

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No obstante, sí dejó una frase que fue interpretada como una señal de disposición para asumir responsabilidades en el futuro gobierno.

“Todos los peruanos siempre tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena en el lugar que nos corresponda. Siempre tratar de pensar en el Perú, que es lo más importante para todos”, afirmó.

Espá también indicó que ha visto diferentes comentarios sobre su eventual incorporación al Ejecutivo, algunos favorables y otros críticos, aunque insistió en que, por ahora, únicamente existen especulaciones.

La reunión con Keiko Fujimori forma parte de la serie de encuentros que viene sosteniendo la presidenta electa con dirigentes políticos y excandidatos presidenciales. Durante la misma jornada también acudió el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en el marco de las conversaciones impulsadas por el equipo de transferencia del nuevo gobierno.

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Respalda anuncios de Keiko Fujimori sobre seguridad y el “Escudo de las Américas”

La alianza Escudo de las Américas manifestó preocupación por intentos de desconocer el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

Además de referirse a los rumores sobre un eventual nombramiento ministerial, Carlos Espá expresó su respaldo a varias de las primeras propuestas anunciadas por Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El excandidato señaló que está de acuerdo con la construcción de penales de máxima seguridad y con endurecer el tratamiento para los líderes de organizaciones criminales, al considerar que muchas de las redes de extorsión continúan operando desde los establecimientos penitenciarios.

“Los cabecillas de organizaciones criminales tienen que sentir el peso de la ley. Hoy muchas de las extorsiones empiezan en los penales y luego se trasladan al resto de la población”, afirmó.

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En esa línea, sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario es una de las medidas necesarias para reducir el accionar de las mafias dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Otro de los temas abordados fue la propuesta de que el Perú participe en el denominado “Escudo de las Américas”, iniciativa promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otros delitos que operan a nivel continental. Keiko Fujimori manifestó recientemente el interés de su futuro gobierno en sumarse a este mecanismo internacional.

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Espá calificó esa posibilidad como una decisión positiva y sostuvo que las organizaciones criminales ya no actúan únicamente dentro de las fronteras nacionales.

“Las organizaciones criminales operan internacionalmente y ningún país puede enfrentarlas de manera aislada. Se necesita una respuesta coordinada entre América Latina y Estados Unidos”, indicó.

Asimismo, precisó que durante la reunión con la presidenta electa no se discutieron propuestas específicas de su plan de gobierno, aunque reconoció que existen coincidencias en temas relacionados con la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estas amenazas.

Las declaraciones de Carlos Espá se producen mientras continúa la expectativa por el anuncio oficial del gabinete ministerial que acompañará a Keiko Fujimori desde el próximo 28 de julio, una decisión que marcará el inicio de la nueva administración y definirá a los responsables de conducir las principales carteras del Ejecutivo.

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