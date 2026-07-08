Recién salido de prisión y ya mató de nuevo: capturan en Comas a sicario que asesinó a un joven que llegaba de Argentina

Las investigaciones indican que "Nero" fue trasladado desde San Juan de Lurigancho hasta Comas con la misión específica de ejecutar el asesinato (Créditos: Latina)

Las investigaciones indican que "Nero" fue trasladado desde San Juan de Lurigancho hasta Comas con la misión específica de ejecutar el asesinato (Créditos: Latina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en tiempo récord a Jhoneider Miranda Herrera, apodado Nero, ciudadano venezolano señalado como presunto sicario vinculado a la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, El Monstruo.

El extranjero confesó su participación en el asesinato de un joven de 19 años ocurrido el pasado 5 de julio en el sector de Collique, en el distrito de Comas, apenas después de recuperar su libertad tras haber permanecido en prisión, de acuerdo con el informe especial de Latina.

Según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el crimen formaría parte de la violenta disputa que mantienen remanentes de la estructura de Moreno Hernández contra integrantes de la banda encabezada por alias El Negro Marín, considerada uno de sus principales rivales. En ese contexto, la víctima fue identificada como David Ramírez Quiroz, quien acababa de regresar de Argentina cuando fue atacado con un disparo en la cabeza que le causó la muerte.

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Las investigaciones señalan que este sujeto fue trasladado desde San Juan de Lurigancho hasta Collique para cumplir un encargo de asesinato - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El director de la Dirincri, Víctor Revoredo, informó al citado medio que el presunto homicida fue trasladado desde San Juan de Lurigancho hasta la zona de Collique con el objetivo de ejecutar el ataque. Precisó que la persona asesinada había llegado recientemente del extranjero y que el desplazamiento del investigado obedecía a un encargo específico para acabar con su vida.

Las diligencias también permitieron establecer que Miranda Herrera no registra un empleo conocido en el país. El jefe de la División de Investigación de Extorsiones, Holger Obando, indicó que el detenido ingresó al Perú hace varios años, incluso cuando aún era menor de edad. Añadió que, durante las investigaciones, el propio intervenido manifestó de manera espontánea que se dedicaba a este tipo de actividades delictivas.

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La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirincri, quienes consideran que el investigado cumpliría funciones como brazo armado de organizaciones dedicadas al sicariato. Los detectives sostienen, además, que tendría presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Los Gallegos, debido a que presenta un tatuaje de una corona, símbolo que las autoridades relacionan con ese grupo.

La Dirincri investiga el crimen como parte de la guerra entre la organización de El Monstruo y la banda liderada por alias El Negro Marín - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante el operativo, los efectivos también incautaron una carta extorsiva firmada con el nombre de la organización criminal Los Cobos del Norte. Para los investigadores, este documento constituye un elemento adicional que permitirá profundizar las pesquisas sobre las conexiones del detenido con otras redes delictivas que operan en Lima Norte.

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En el interrogatorio, Miranda Herrera también reveló que un sujeto conocido como Jeremy fue quien lo contactó para trasladarlo hasta Comas con la finalidad de ejecutar el asesinato. A partir de esa información, la Policía ubicó a Jeremy Beltrán Nonone, quien habría participado en la logística del ataque, según información de Latina.

Al revisar el teléfono celular de este último, los agentes encontraron fotografías en las que se observan armas de corto y largo alcance, además de imágenes de reuniones y celebraciones presuntamente financiadas con dinero de origen ilícito. Las pesquisas señalan que parte de ese armamento habría terminado en poder de barristas de Collique.

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