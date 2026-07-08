José Domingo Pérez tilda a Carlos Álvarez como el “bufón de los 90 salido del clóset para ridiculizar a opositores”

José Domingo Pérez calificó a Carlos Álvarez como “el bufón de los 90 salido del clóset para ridiculizar a opositores” tras una parodia sobre sus reclamos por la libertad de Pedro Castillo

El exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, abogado del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y exintegrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, criticó este martes al excandidato presidencial Carlos Álvarez, a quien llamó “el bufón de los 90 salido del clóset para ridiculizar a opositores”.

Durante el podcast que conduce en el canal de Youtube de la Escuela Jurídica INCEGA, Pérez respondió a la parodia realizada días atrás por el humorista, quien ironizó sobre sus gritos de libertad para Castillo.

“La organización política heredera del legado criminal de los noventas ha logrado llevar nuevamente el apellido Fujimori a Palacio de Gobierno. Mientras tanto, desde la prensa basura se han intensificado los insultos y las campañas de descrédito, en tanto en la misma esquina el bufón de los noventa nuevamente sale del clóset para ridiculizar a los opositores”, indicó.

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El exfiscal sostuvo que con estas acciones se pretende “desacreditar ante la opinión pública a quienes dejan de lado sus temores y desafían la narrativa” según la cual Keiko Fujimori, quien derrotó a Roberto Sánchez en el balotaje, “ganó las elecciones de manera limpia”.

El exfiscal vinculó la aparición de Álvarez y la cobertura mediática con una estrategia para desacreditar a quienes cuestionan la victoria de Keiko Fujimor

Añadió que, de este modo, se intenta que los opositores se sometan, “garantizando así consolidar ante la opinión pública una versión que evite cualquier cuestionamiento sobre un posible fraude electoral”.

“¿Ya olvidaron la historia de la prensa basura en nuestro país? ¿Qué dicen las redes, amigo anónimo? (...) Bienvenidos al fujimorismo 2.0. Pero, como dicen que estoy loco, no les tengo miedo y seguiré opinando, expresando y denunciando sobre los abusos e injusticias en este país”, cuestionó.

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Afirmó que hay “que estar loco para enfrentarse al poder mafioso” y agregó que “es precisamente esa locura por el Perú la que mueve la historia, desafía a los poderosos y mantiene la esperanza de vivir en un país justo”.

“Cada programa que hemos hecho es para vencer el miedo con la verdad, para derrotar la mentira con los hechos y responder al odio con dignidad”, continuó.

A mediados de junio, luego de la segunda vuelta, Pérez anunció su retiro del partido tras la derrota electoral y deslizó que evalúa participar en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo.

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“Mi papel en este momento es acompañar desde mi profesión como abogado. Mientras pueda aportar mi conocimiento y experiencia a una causa que considero justa, que es la defensa del voto ciudadano, estaré presente”, afirmó entonces en diálogo con la radio Exitosa.

Pérez anunció su retiro de Juntos por el Perú después de la derrota electoral, aunque afirmó que continuará apoyando mediante su labor como abogado

“Hay ciclos que inician y hay ciclos que concluyen”, añadió al agradecer públicamente a Sánchez por “esta oportunidad (...) porque sin él no hubiera podido tener esta participación política y poder haber conocido y recorrido nuestro gran país” con una propuesta que, según indicó, representa la “mejor frente a lo que significa el fujimorismo”.

De igual modo, comunicó que su eventual postulación en octubre “es un aspecto en evaluación”, pues considera tener “el legítimo derecho de participar en la vida política del país”.

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“Si puedo tener algún rol político, no necesariamente activo, sino de acompañamiento, como lo he hecho, seguramente estaré presente. Además, la defensa de lo que debe ser la democracia en nuestro país. Un segundo fujimorato en nuestro país va a significar autoritarismo, totalitarismo, afectación a nuestros derechos. Entonces, ahí estaré en la primera línea de defensa”, concluyó.