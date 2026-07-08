Magaly Medina dice que Jefferson Farfán está obsesionado con ella: “Es enfermizo, ahora quiere convertirse en urraco”

La conductora de ATV respondió al reportaje difundido por Jefferson Farfán sobre su servicio comunitario y aseguró que el exfutbolista mantiene una obsesión con ella, al punto de dedicar gran parte de su tiempo a seguir cada uno de sus movimientos. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa escalando. Luego de que el exseleccionado nacional difundiera un reportaje en el que cuestiona el cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la periodista, la conductora de ATV decidió dedicar la parte final de su programa del 7 de julio para responder directamente a las acusaciones y lanzar una serie de fuertes comentarios contra quien fuera delantero de la selección peruana.

Desde el inicio de su intervención, Magaly dejó claro que no comparte el contenido del informe elaborado por Farfán y aseguró que el exfutbolista está excesivamente pendiente de todo lo relacionado con ella, situación que, según afirmó, responde a una obsesión personal.

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Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que Jefferson Farfán quiere convertirse en un “urraco”

Antes de presentar el reportaje preparado por su producción, la conductora ironizó sobre la nueva faceta que, a su juicio, intenta desarrollar el exfutbolista.

“Vamos con este reportaje que hemos preparado sobre el gran descubrimiento de Farfán, porque ahora Farfán, después de que ya no es nadie en el mundo del fútbol, pues ahora resulta que quiere convertirse en un urraco”, expresó al iniciar su comentario.

Para Magaly Medina, el seguimiento realizado por Jefferson Farfán sobre el cumplimiento de su servicio comunitario demuestra que el exdeportista dedica gran parte de su tiempo a vigilar sus actividades.

“Y ciertamente, yo creo, y eso es lo que yo pienso, que él está obsesionado conmigo, porque es la única forma en que viene viendo cómo hago mi servicio comunitario, si lo hago, si no lo hago, si le pago un sol, si le pago dos soles, si le pago cincuenta mil, veinte mil. Viene todo el tiempo”, manifestó.

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Un montaje muestra a Magaly Medina y Jefferson Farfán, con burbujas de diálogo y pensamiento que reflejan la controversia mediática sobre las declaraciones de Medina acerca del futbolista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”

Durante su descargo, Magaly Medina se preguntó qué ocurrirá cuando concluya definitivamente el proceso judicial que mantiene con Jefferson Farfán, ya que considera que el exfutbolista ha convertido ese conflicto en parte importante de su vida.

“Yo digo, el día que este juicio termine de efectivo... porque ya está en la ejecución de sentencia, cuando este juicio termine finalmente, ¿cuál va a ser su motivación para levantarse y para acostarse? Porque no la va a tener”, señaló.

Según la periodista, el interés constante del exjugador por conocer cada detalle relacionado con su vida evidencia una actitud que calificó como excesiva.

Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly menciona a Xiomy Kanashiro

En otro momento de su intervención, Magaly Medina hizo referencia a la actual pareja de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro, al considerar que no comprendería una actitud de ese tipo por parte de una persona con pareja.

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“Porque él parece que tiene una enamorada de la que dice estar enamorado, de la pobre Xiomy Kanashiro. Yo me sentiría mal siendo enamorada de un hombre así, que está obsesionado con hacerle la vida imposible a otra mujer”, sostuvo.

La conductora insistió en que, desde su perspectiva, el comportamiento del exseleccionado nacional supera los límites de una disputa judicial.

“O sea, es un nivel de obsesión que a mi parecer ya es enfermizo. Es enfermizo, realmente. Pero bueno, hay personas así que necesitan este tipo de drama en su vida”, agregó.

Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Dice que no es mediático, pero le encanta ser el centro de atención”

Durante su respuesta, Magaly Medina también recordó declaraciones pasadas de Jefferson Farfán, quien en diversas oportunidades manifestó que prefería mantenerse alejado de la exposición mediática.

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Para la periodista, sus recientes acciones contradicen ese discurso. “Ahora, él que decía: ‘Ay, no, yo no soy mediático, no quiero, yo solo hablo de fútbol’. Bueno, no sabe hablar, pero le encanta parecer el centro de atención. Hay gente que necesita la validación y la busca, la busca en otras partes”, comentó.

Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda el conflicto legal con la madre de los hijos de Farfán

Otro de los momentos más duros del descargo ocurrió cuando Magaly Medina hizo referencia a los procesos judiciales que Jefferson Farfán ha mantenido durante años con la madre de sus hijos.

“Doce años que tiene haciéndole juicio a la madre de sus hijos. ¿Por qué no me va a perseguir con fiereza, con ira y con ánimo revanchista a mí, que no tengo un hijo con él, que no tengo ningún vínculo emocional con él, ni nunca lo he tenido ni jamás lo tendré? Imagínense. Ya por ahí saquen su línea”, manifestó.

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Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Que persiga a sus hijos y no a Magaly”

Finalmente, Magaly Medina recordó algunos comentarios que, según indicó, vienen realizando los usuarios en redes sociales sobre la actitud de Jefferson Farfán.

“Y la gente hoy en las redes sociales, y hace ya algún tiempo, le anda recordando: así como persigues a Magaly, ¿por qué no vas y persigues a la madre de tus hijos para ver a los niños? Porque así como estás todo el día dedicado a saber qué pasos da Magaly y qué no, así deberías andar tras la huella de tus hijos. Porque esa dedicación y obsesión hay que tenerlo con las criaturas que traemos a este mundo”, expresó.

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La conductora añadió que ese tipo de comentarios son precisamente los que más incomodan al exfutbolista. “Y eso es algo que nunca le ha gustado que se lo diga. Esto tiene larga data y yo lo sé”, afirmó.

Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que no guarda rencor

Pese a la dureza de sus declaraciones, Magaly Medina aseguró que no siente resentimiento por el prolongado enfrentamiento judicial que mantiene con Jefferson Farfán.

La periodista explicó que, una vez terminada cada emisión de su programa, deja atrás la controversia y continúa con su vida personal.

“Pero como yo no soy de rencores, porque termino este programa y el personaje se queda aquí en ATV. Magaly Medina se va a su casa a descansar, porque tengo la conciencia tranquila, muy tranquila”, concluyó.

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Magaly Medina lanza dura crítica a Jefferson Farfán: “¿Cuál será su motivación cuando termine este juicio?”. Captura: Magaly TV La Firme.