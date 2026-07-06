Roberto Sánchez anuncia coalición parlamentaria con Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras

A pocas semanas de la elección de las mesas directivas en el Congreso para las cámaras de Diputados y Senadores, los líderes políticos de Ahora Nación (Alfonso López Chau), el Partido Cívico Obras (Ricardo Belmont) y Juntos por Perú (Roberto Sánchez) anunciaron una coalición entre los partidos que buscará impulsar una agenda común.
Según el comunicado oficial difundido por Roberto Sánchez en su cuenta oficial de X, la nueva coalición asegura que, pese a reconocer la proclamación oficial de los resultados electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones que da como ganadora a Keiko Fujimori, no dejarán de denunciar “las irregularidades que se presentaron durante el proceso electoral”. Además, las agrupaciones sostienen que “la paz democrática no puede construirse sobre el silencio frente a hechos que merecen ser esclarecidos”.
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En el texto, la coalición afirma que “la democracia exige respetar la institucionalidad, pero también exige defender la verdad” y remarca que el hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones haya proclamado los resultados “no implica renunciar al derecho de señalar y denunciar” lo que, según su postura, afectó el proceso.
La agenda que plantea la coalición
El documento, que lleva las firmas de Ricardo Belmont, Alfonso López Chau y Roberto Sánchez, señala que su coalición tiene una agenda en la que se incluye “justicia para las víctimas del sur” y agrega que rechaza “la impunidad para todos los delitos cometidos por los altos funcionarios del Estado por corrupción”.
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Como hoja de ruta parlamentaria, afirma que desde el Congreso de la República buscará “restablecer la paz en nuestro país”, con una agenda inicial que plantea “derogar las leyes que favorecen al crimen” y “recuperar el derecho a referéndum”.
Entre los puntos enumerados, el bloque también menciona “el restablecimiento de la estabilidad y seguridad jurídica” y, de forma explícita, “la libertad del presidente Pedro Castillo”, una de las exigencias claras que tienen Juntos por el Perú y Roberto Sánchez desde su etapa como candidato a la presidencia.
Los firmantes adelantaron que “ejerceremos desde ambas Cámaras un control político”, con el objetivo de “defender los derechos fundamentales de los ciudadanos” y “recuperar la justicia, el equilibrio e independencia de los Poderes del Estado”.
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El pronunciamiento también plantea que continuarán “al lado de la ciudadanía”, con una agenda que incluye “trabajar por la igualdad de oportunidades y la justicia social”, además de “defender el Estado de derecho”.
A pesar que el comunicado habla en representación de los diputados y senadores electos para el próximo Congreso, el único de los tres líderes políticos firmantes que ocupará lugar en el Parlamento, es Alfonso López Chau, que fue electo como senador. Roberto Sánchez, por su lado, no fue electo como diputado por Lima Metropolitana, pero sí contará con Ernesto Zunini, el secretario general de Juntos por el Perú, en la Cámara de Diputados.
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Obras ya tuvo conversaciones con Fuerza Popular “para la Mesa Directiva”
A pesar del anuncio de la coalición entre los partidos, la diputada de Obras, Andrea Medina, afirmó que el partido que representa se ha reunido con Fuerza Popular para hablar sobre la Mesa Directiva.
Según informó la diputada electa de este grupo político, Andrea Medina, el contacto entre ambos partidos ya existe y su bancada resolverá su posición en función de las propuestas que considere viables.
En conversación con Canal N, la diputada indicó que “nuestro vocero, Daniel Barragán, ha tenido ya acercamiento y conversaciones previas que ya próximamente también serán comunicadas oficialmente”. Además, sostuvo que las conversaciones también están abiertas con partidos que serán de oposición al gobierno.
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