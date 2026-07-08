Revelan videos de Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. en comprometedora situación y crecen rumores de romance

Magaly TV La Firme expone videos en los que se observa a ambos personajes compartiendo momentos de complicidad, reavivando rumores de un romance. ATV

El programa de televisión Magaly TV La Firme difundió imágenes inéditas que muestran una marcada cercanía entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.. La emisión ha generado un intenso debate en redes sociales al revelar videos donde se observa a la influencer y al joven actor en actitudes que evidencian una complicidad poco habitual para simples amigos.

De acuerdo con lo reportado por Magaly TV La Firme, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, y el integrante de realities Renato Rossini Jr. fueron captados participando de una reunión social, donde las cámaras del espacio televisivo registraron un momento en el que ambos se acercan demasiado durante la toma de una fotografía grupal. Las imágenes han generado especulaciones sobre un posible beso, aunque no existen tomas explícitas que lo confirmen. La conductora del programa, Magaly Medina, afirmó: “Lo único que nos falta ver es la imagen del chape”, en referencia al nivel de confianza que exhibieron los protagonistas.

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Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. siguen en salidas.

La relación mediática entre Lobatón y Rossini Jr. no es reciente. El vínculo surgió durante la grabación del reality de competencia “La Granja VIP”, donde ambos compartieron extensas jornadas y actividades nocturnas. La afinidad entre ambos se fortaleció en ese contexto, alcanzando una compenetración que sobrepasó el mero compañerismo laboral. En palabras de la producción de Medina, la ‘chica achorada de barrio’ y el ‘patita pitucón’ mostraron una convivencia marcada por gestos de afecto y cercanía física que no pasaron desapercibidos para el resto de los participantes.

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”.

Al finalizar “La Granja VIP”, la relación entre Samahara y Renato Rossini Jr. continuó fuera de cámaras. Los reportajes de Magaly TV La Firme documentaron que ambos asisten juntos a celebraciones nocturnas y suelen abandonar los establecimientos en el mismo horario. Estos hechos alimentaron los rumores sobre la existencia de un romance, pese a que los involucrados sostienen que solo mantienen una amistad.

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¿Inesperada declaración?

En uno de los episodios de la competencia televisiva, cuando Rossini Jr. fue eliminado, Lobatón lo nominó y expresó: “Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo”, una declaración que anticipó el lazo afectivo que los mantiene unidos hasta la fecha. La reacción de la audiencia ante estas palabras fur impactante, ya que fueron interpretadas como una manifestación de sentimientos más allá de la amistad.

La difusión de los videos generó consecuencias inmediatas en el entorno personal de Samahara Lobatón. El barbero conocido como Youna, expareja de la influencer y padre de su primera hija, decidió cortar toda relación con ella. Según declaraciones recogidas por la producción del espacio conducido por Magaly Medina, Youna afirmó: “No merezco ser burla”. El joven explicó que las acciones de su excompañera sentimental han propiciado comentarios y burlas en redes sociales, por lo que optó por distanciarse de cualquier tipo de vínculo afectivo para preservar su dignidad.

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Renato Rossini Jr. advierte que lo seguirán viendo con Samahara Lobatón.

Durante el análisis de las imágenes, Magaly Medina enfatizó en la actitud de Renato Rossini Jr. frente a las cámaras. La conductora describió uno de los momentos captados como “bien delatora”, al referirse a la forma en que el actor levanta sutilmente la mano hacia Samahara. Medina puso en duda la versión de los protagonistas, quienes sostienen que solo se conocen, y sugirió que los indicios de un vínculo sentimental son evidentes ante la opinión pública.

La expectativa en torno a la posible confirmación de un romance se mantiene a la espera de nuevos pronunciamientos o pruebas que permitan esclarecer la verdadera relación entre Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr.. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas ha dado mayores detalles sobre sus salidas. Sin embargo, han dejado en claro que están solteros y los seguirán viendo juntos.

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