Universitario cambió el horario del amistoso con Millonarios: así quedó la programación oficial del duelo en el Monumental

Universitario recibe a Millonarios en un atractivo amistoso previo al Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes realizó un cambio de último momento en la programación de su esperado amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia. A pocos días del encuentro, el club ‘crema’ confirmó que el compromiso ya no se disputará en el horario anunciado inicialmente, por lo que los hinchas deberán tomar en cuenta la nueva programación para asistir al Estadio Monumental o seguir las incidencias del partido.

El encuentro servirá como la última prueba del equipo dirigido por Héctor Cúper antes del inicio del Torneo Clausura 2026. Además, tendrá un ingrediente especial con el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña al coloso de Ate, aunque esta vez defendiendo la camiseta del conjunto colombiano.

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¿Cuál es el nuevo horario del Universitario vs Millonarios?

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes confirmó que el amistoso internacional frente a Millonarios se disputará finalmente el sábado 11 de julio desde las 15:30 horas (hora peruana) en el Estadio Monumental. De esta manera, el encuentro adelantará su horario de inicio respecto a la programación anunciada días atrás.

En un principio, el compromiso estaba previsto para jugarse a las 20:00 horas. Sin embargo, el club crema oficializó el cambio y estableció que el balón comenzará a rodar cuatro horas y media antes. Si bien la institución no explicó los motivos de la modificación, todo hace indicar que la decisión busca evitar la coincidencia con los cuartos de final del Mundial 2026, programados para esa misma noche.

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La nueva programación permitirá que los aficionados puedan disfrutar del compromiso en horas de la tarde, en un duelo que marcará el reencuentro de dos protagonistas recientes de Universitario con la hinchada ‘crema’.

Esta es la nueva programación del amistoso entre Universitario y Millonarios en el Estadio Monumental. Crédito: Prensa U

El regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña

Más allá de ser un amistoso de preparación, el duelo ha despertado una enorme expectativa por el regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña al Estadio Monumental. Ambos volverán a pisar el recinto de Ate por primera vez desde su salida de Universitario, aunque esta vez lo harán defendiendo los colores de Millonarios.

El entrenador argentino dejó una huella importante en el club al conducir al equipo hacia la obtención del título nacional de 2024, mientras que el mediocampista chileno se convirtió en uno de los jugadores más identificados con la hinchada gracias a su regularidad, liderazgo y protagonismo en la conquista del histórico tricampeonato ‘crema’.

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El reencuentro con la afición será, sin duda, uno de los grandes atractivos de la jornada. Tanto Bustos como Ureña recibirán nuevamente el cariño del público que los acompañó durante una de las etapas más exitosas de Universitario en los últimos años, ahora desde la vereda del frente.

Amistoso clave antes del Clausura

El choque ante Millonarios será la última evaluación de Héctor Cúper antes del reinicio de la Liga 1 2026. El entrenador argentino aprovechará el encuentro para seguir consolidando su idea de juego y observar el rendimiento de varios futbolistas con miras al Torneo Clausura.

Por su parte, Millonarios también utilizará el amistoso para continuar con su preparación de cara a los retos de la segunda parte de la temporada en el fútbol colombiano.

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Los 'embajadores' se disponen a disputar un amistoso contra Universitario. - Crédito: Millonarios

¿Dónde ver Universitario vs Millonarios?

El amistoso internacional no será transmitido por televisión abierta ni por cable. Los aficionados podrán seguir el partido exclusivamente a través de Universitario TV en YouTube, plataforma oficial del club.

Para acceder a la transmisión en vivo será necesario contar con una suscripción activa al canal, que además ofrece contenido exclusivo para los seguidores del cuadro crema.

Con el cambio de horario ya confirmado, Universitario y Millonarios mantienen todo listo para protagonizar uno de los amistosos internacionales más atractivos de la semana. Más allá del resultado, el partido servirá como una exigente prueba para ambos equipos y tendrá como principal atractivo el esperado regreso de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña al Estadio Monumental.

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