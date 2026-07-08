Magaly Medina acusa de difamación a Jefferson Farfán y le lanza ‘pista’ tras informe: “¿Has visto bien los registros de ese día?”

La periodista rechazó las acusaciones de Jefferson Farfán, aseguró que el informe contiene información falsa y advirtió que existe un detalle clave que será determinante cuando el caso llegue a las instancias correspondientes. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Magaly Medina y Jefferson Farfán continúa escalando. Durante la emisión de su programa del 7 de julio, la conductora de ATV dedicó un nuevo espacio para responder al reportaje difundido por el exfutbolista sobre el cumplimiento de su servicio comunitario. En esta oportunidad, la periodista no solo volvió a rechazar las acusaciones, sino que aseguró que el exseleccionado la está difamando y adelantó que responderá por la vía legal.

Además de dirigirse a Jefferson Farfán, Magaly Medina también cuestionó a los integrantes de diversos programas de streaming que, según afirmó, han opinado sobre un tema que desconocen por completo.

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Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que viven hablando de ella

La conductora inició esta parte de su descargo afirmando que muchas personas desean verla fuera de la televisión únicamente para desaparecer su programa, aunque sostuvo que eso terminaría perjudicando a quienes hoy la critican.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No saben, desconocen absolutamente todo. Y como su odio y su desprecio les gana, porque muchos quisieran verme en la cárcel, ¿para qué? Solo con el fin de desaparecer este programa”, expresó.

Acto seguido, cuestionó a quienes comentan constantemente sus contenidos en plataformas digitales.

“Pero yo digo: ¿cómo van a llenar sus programas, streaming y todo lo demás si este programa no existiera? Si viven de esto, si el día que no hablan de Magaly no tienen programa, el día que no hablan de Magaly Medina están en cero, están en nada. Así que no deberían de desear el mal del prójimo porque se les puede revertir todo a ustedes”, añadió.

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Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly critica a Mario Irivarren y a los integrantes de “La Manada Galáctica”

En otro momento de su intervención, Magaly Medina volvió a referirse a Mario Irivarren y a quienes participaron en el podcast La Manada Galáctica, espacio donde comentaron el informe presentado por Jefferson Farfán.

Con evidente ironía, la periodista cuestionó que opinen sobre un caso sin conocer los detalles del expediente.

“Y el otro, este, es Mario Irivarren... Ay, Dios mío, Mario Irivarren. Todos los apañados, todos los del yate. Todos los del yate ahora se sienten con autoridad moral para poder hablar de un tema que desconocen, porque Farfán les ha hecho creer. Y claro, hay gente que se deja llevar”, manifestó.

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Según la conductora, actualmente existe un gran número de personas que emiten opiniones sin realizar un verdadero trabajo de investigación.

“En las redes sociales hay mucha gente improvisada que no pregunta, que no cuestiona, que no tiene el instinto investigador, que no sabe que cuando uno investiga tiene que cubrir todos los ángulos, porque de lo contrario te van a demostrar todo lo contrario. De lo contrario estás difamando, estás mintiendo”, sostuvo.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Farfán me está difamando”

Uno de los momentos más contundentes de su descargo llegó cuando Magaly Medina afirmó que el reportaje difundido por Jefferson Farfán contiene información falsa sobre una supuesta asistencia a la parroquia donde cumple su servicio comunitario.

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Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista explicó que el exfutbolista mostró imágenes de un vehículo ingresando al recinto religioso y aseguró que ella habría ingresado, firmado su asistencia y abandonado el lugar pocos minutos después.

Sin embargo, negó categóricamente esa versión.

“Farfán lo que ha hecho es difamarme a mí y a mi productor”, afirmó.

Luego explicó por qué considera que esa acusación carece de sustento.

“Mira, una chiquita nomás te doy, una pista. Farfán dice que ve mi carro, como dijeron en las redes sociales, el carro de alta gama, que entra, pero ella sale del carro a los cinco minutos. Bueno, ese día tenía ella que hacer su servicio, ¿no? Y ella entró y salió. Creo que se atreve a decir que fui, firmé y no fui”, comentó.

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Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly niega haber firmado el día mostrado en el informe

La conductora aseguró que existe un detalle que, según ella, desmonta completamente la teoría presentada por Jefferson Farfán.

“¿Has visto bien los registros de ese día? ¿Sabes si está mi firma ahí? Me estás difamando, porque yo no firmé ese día”, señaló.

Asimismo, explicó que ese día acudió únicamente para comunicar una situación particular y justificar que no podría cumplir con sus labores.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ese día no recuerdo para qué fui. Fui a justificar mi ausencia o algo, porque aviso a la parroquia cuando tengo algún problema y no voy a poder ir. O sea, no firmé”, indicó.

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Para Magaly Medina, atribuirle una firma inexistente constituye un acto de difamación.

“Y él dice que yo entré. Él dice: ‘Ella entró. Entró, firmó’. ¿Cómo se llama, en el idioma de Farfán? Difamación. Difamación. Me estás difamando, estás mintiendo”, enfatizó.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

“No me vas a dar lecciones de moral”

La periodista también respondió a quienes cuestionan su comportamiento y aseguró que no permitirá que Jefferson Farfán pretenda darle lecciones sobre valores.

“Yo tengo un nombre, una credibilidad que cuidar y a mí no me vas a dar lecciones de moral. Tú no, Farfán, tú no, que todo tu historial te lo saco. Y tú no, tú jamás. No me llegas ni a los talones en cuestión de valores morales, discúlpame”, manifestó.

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Con estas declaraciones, la conductora dejó claro que considera que el exfutbolista no tiene autoridad para juzgarla públicamente.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly anuncia acciones legales

Aunque evitó revelar todos los argumentos que utilizará en su defensa, Magaly Medina adelantó que responderá formalmente en las instancias correspondientes y que también emprenderá acciones legales contra otras personas que comentaron el caso.

“Yo, como digo, no me voy a salir a defender, a decir acá. Uno se defiende y le presenta sus pruebas a las instancias”, explicó.

Luego añadió:

“Él dice que ya las presentó. Pues en algún momento me llamarán porque está hablando de más y hay varias otras burras, así con sus orejas grandes, hablando una serie de tonterías”, expresó.

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Incluso lanzó una advertencia directa.

“No les voy a decir más porque no les voy a facilitar. Cuando tengan su demanda, ahí les voy a explicar por qué los estoy demandando”, afirmó.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Deja de jugar a ser fiscal”

Para finalizar su intervención, Magaly Medina reiteró que cumple con el servicio comunitario ordenado por el Poder Judicial y aseguró que no tiene necesidad de demostrar públicamente cada una de sus actividades.

“Yo tengo mi conciencia tranquila. A mí me mandaron a hacer servicio comunitario. Es lo que hago. No les estoy pasando la invitación”, señaló.

Finalmente, envió un último mensaje dirigido a Jefferson Farfán, comparando su actitud con la de un fiscal.

“Y este debería dejar de jugar a ser el José Domingo Pérez, persiguiendo a Keiko. No, yo no soy Keiko. Deja de perseguirme a mí. Tú no eres fiscal tampoco. Eres un jugador de fútbol retirado. Ya dedícate a lo tuyo, sé feliz”, concluyó.

Magaly Medina lanza fuerte advertencia a Jefferson Farfán: “Te doy una pista... me estás difamando”. Captura: Magaly TV La Firme.