La ruta de una ley en el Congreso Bicameral: ¿Cómo será el proceso legislativo en Perú?

El abogado constitucionalista Ángel Delgado detalla las funciones y responsabilidades que tendrán el nuevo Senado de la República y la Cámara de Diputados. Descubre cómo se crearán las leyes, cómo funcionarán las acusaciones constitucionales y la designación de altos funcionarios. |VIDEO: Congreso de la República

El retorno al sistema bicameral en el Congreso de la República del Perú introduce un procedimiento legislativo compuesto por dos cámaras: la de Diputados y el Senado. Este modelo busca tener una mayor revisión y control interno.

¿Cuál es la ruta para aprobarse una ley?

El proceso de formación de una ley en el Congreso bicameral se desarrolla en varias etapas, de acuerdo con la información de los documentos adjuntos y declaraciones del constitucionalista Ángel Delgado:

Propuesta de iniciativa: La iniciativa legislativa puede provenir de los diputados, el presidente de la República, instituciones autónomas o la ciudadanía. La propuesta se presenta y se asigna a una comisión ordinaria para su estudio inicial. Debate y dictamen en la Cámara de Diputados: En la comisión, se analiza la propuesta y se emite un dictamen. Este dictamen pasa al Pleno de la Cámara de Diputados para su debate y, si es aprobado, se remite al Senado. El plazo máximo para esta remisión es de 15 días hábiles. Revisión en el Senado: El Senado recibe el dictamen y lo deriva a una comisión para su análisis. Posteriormente, el Pleno del Senado debate el dictamen y puede aprobarlo tal cual, introducir cambios o rechazarlo. Si hay modificaciones, el texto puede regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión. Aprobación final y envío al Ejecutivo: Una vez que ambas cámaras acuerdan el texto, la ley es remitida al presidente de la República, quien dispone de 15 días hábiles para promulgarla. Mecanismos de insistencia y observación: Si existen discrepancias entre las cámaras, la Cámara de Diputados puede insistir en su propuesta con el voto de la mitad más uno de los miembros legales de ambas cámaras. Si el Ejecutivo observa la ley, el Congreso puede reconsiderarla.

Así será la instalación y organización del nuevo Congreso Bicameral peruano| Congreso de la República

Este proceso, basado en la doble revisión y el debate intercambras, tiene como objetivo elevar el estándar de las normas peruanas.

Funciones del senador y del diputado

Cámara de Diputados:

Inicia y aprueba los proyectos de ley.

Actúa como cámara acusadora en los procesos de acusación constitucional contra altos funcionarios, similar al rol de un fiscal.

Fundamenta denuncias constitucionales y las presenta ante el Senado.

Senado:

Revisa los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados y puede aprobar, modificar o rechazar los textos.

Resuelve las acusaciones constitucionales presentadas por los diputados, actuando como juez en estos procesos.

Es responsable de la designación y remoción de titulares de instituciones y órganos constitucionales, tarea que realiza mediante votación en su Pleno.

Ambas cámaras actúan conjuntamente como Congreso en asuntos determinados por la Constitución.

Senado y Cámara de Diputados: cómo funcionará el Congreso Bicameral desde 2026| Foto: Gemini IA

¿Cuándo se instala el Congreso Bicameral en Perú?

El Congreso Bicameral se instalará el 27 de julio de 2026. El proceso de instalación será escalonado: primero se instalará cada una de las cámaras por separado y, posteriormente, se instalará en el Pleno.

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¿Cómo será la estructura del Congreso Bicameral?

La estructura del Congreso Bicameral estará compuesta por dos cámaras: el Senado, con 60 miembros, y la Cámara de Diputados, con 130 integrantes.

Mesa Directiva del Congreso : La presidencia del Congreso recaerá sobre los presidentes de cada cámara. El periodo inicia con el presidente del Senado. Si se produce una sucesión presidencial, el representante de la otra cámara asume.

Sesiones y normas internas: Se mantendrán los regímenes sobre periodos parlamentarios y sesiones, incluyendo tipos, estructura y reglas de quórum, votaciones, debates y disciplina. Cada cámara tendrá procedimientos parlamentarios diferenciados, así como su propio reglamento de ética y una comisión de ética propia.

Habrá una sola administración para ambas cámaras, aunque cada una mantiene su propio oficial mayor y dirección general parlamentaria.