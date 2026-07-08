Machu Picchu, 19 años después de su consagración: la crisis que afronta la ciudadela inca y los grandes retos que tiene el nuevo gobierno

La ciudadela de Machu Picchu cumple 19 años desde su declaración como maravilla del mundo moderno bajo el foco de advertencias sobre fallas en gestión, venta de entradas y atención al visitante, de acuerdo con el informe emitido en Ocurre Ahora de ATV. El reporte televisivo sostiene que estos problemas afectan la imagen del principal destino turístico del Perú y provocan una caída en el interés internacional hacia el país andino.
El deterioro se refleja en las cifras. Un estudio de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo (Apotur) citado en el informe reveló que el interés global por Perú descendió un 14% entre el año pasado y este año, mientras el sector turístico aún no logra recuperar los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
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Machu Picchu: símbolo nacional enfrenta retos crecientes
Machu Picchu fue presentada como el destino más emblemático del país y el sitio más admirado por los visitantes extranjeros. No obstante, el informe televisivo advirtió que la experiencia turística se torna cada vez más problemática para miles de visitantes, quienes enfrentan dificultades relacionadas con acceso, organización e infraestructura.
Más allá de la imagen internacional que proyecta el santuario, las críticas se concentran en los inconvenientes cotidianos. El diagnóstico incluyó testimonios de turistas que reportaron largas esperas, falta de información y deficiencias en los servicios básicos alrededor del monumento.
Fallas en la venta de entradas y control de acceso
Uno de los principales cuestionamientos del informe de Ocurre Ahora de ATV apunta a la ausencia de digitalización en la venta de boletos de ingreso a Machu Picchu. Según el reporte, esa carencia imposibilita a turistas extranjeros asegurar su visita con antelación y abre espacio a un mercado negro paralelo.
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Las autoridades conocen la existencia de un vacío de control en el sistema de ventas. El informe detalló que la presencia de bots y empresas que realizan reservas ficticias permite liberar cupos y revender entradas, provocando que muchos visitantes no encuentren disponibilidad real pese a existir espacios libres en el sistema oficial.
Infraestructura, acceso y conflictos locales
El impacto de la gestión deficiente no se limita al sistema de boletos. El reporte hizo referencia a problemas de infraestructura y mantenimiento en el santuario. Se mencionaron disputas por el control del traslado entre Aguas Calientes y la llaqta, que han derivado en bloqueos y complicaciones para el flujo de turistas.
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Estos conflictos han puesto en evidencia la necesidad de modernizar los servicios y fortalecer el control estatal sobre los puntos clave de acceso. La saturación de visitantes y los conflictos por la gestión de transporte afectan la experiencia y la seguridad de quienes arriban al sitio arqueológico.
Recuperación lenta del turismo y caída en el interés internacional
La presidenta de Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) advirtió en el informe que el país todavía no alcanza la recuperación total en el sector. De acuerdo con sus declaraciones recogidas por el programa, “nos falta mucho. En realidad, ni siquiera hemos recuperado las cifras prepandemia”.
Al analizar el desempeño reciente, la dirigente precisó que el año pasado cerró con 3.800 turistas, cifra presentada como un indicador de la pérdida de atractivo de Machu Picchu en los mercados internacionales. Esta caída en la afluencia se traduce en menos ingresos y una menor exposición global para el país.
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Efectos económicos y marketing negativo
La acumulación de inconvenientes alrededor del principal destino turístico del país funciona, según el informe, como una forma de marketing negativo para la imagen internacional del Perú. Por ese motivo, la presidenta de Apotur pidió una respuesta coordinada de todos los niveles estatales para evitar el deterioro de la imagen.
El informe alertó sobre el costo económico de cada visitante perdido. En palabras de la dirigente empresarial, “Peligro siempre existe porque el tema de turismo es muy sensible a todos los riesgos que pueden ser tanto riesgos sociales como de infraestructura y un turista menos son 1.000 a 1.500 menos que el Perú pierde”.
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Repercusiones sociales y necesidad de una solución integral
El impacto negativo de la caída en el turismo, agregó el reporte de Ocurre Ahora de ATV, no se limita a la recaudación directa del sector. Las pérdidas afectan a miles de familias que dependen de manera directa e indirecta del turismo vinculado a Machu Picchu y su entorno.
La situación actual ha generado una presión adicional sobre las autoridades para implementar soluciones urgentes que permitan recuperar la confianza internacional, mejorar la experiencia del visitante y proteger el valor patrimonial de la ciudadela inca.
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