Campaña gratuita de DNI electrónico: ¿Dónde, cuándo y quienes son los beneficiarios de estas jornadas?

Personal de RENIEC asiste a ciudadanos en un Centro Cultural Santo Domingo para trámites de DNI electrónico durante una jornada de documentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en coordinación con RENIEC Moquegua, impulsa una campaña gratuita de trámite y renovación del DNI electrónico dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores. Esta actividad se lleva a cabo en el Centro Cultural Santo Domingo los días 8 y 13 de julio, según información recogida de las redes sociales de ambas entidades.

La iniciativa responde a la necesidad de facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad en formato electrónico para personas de sectores vulnerables y población en general. El subgerente de Desarrollo Social de la comuna, Juan Chipana, informó que se proyecta beneficiar a más de 150 personas previamente focalizadas a través de los programas sociales y la convocatoria pública.

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Atención prioritaria a grupos focalizados y apertura a la comunidad

La campaña contempla la atención de niños de 0 a 16 años, adolescentes de 17 años y adultos mayores, quienes podrán gestionar gratuitamente la renovación o el trámite del DNI electrónico. Chipana explicó que el objetivo principal es agilizar la actualización de datos y promover el acceso a la identidad digital, herramienta fundamental para acceder a servicios públicos y ejercer derechos ciudadanos.

La Municipalidad Provincial Mariscal Nieto organiza una campaña gratuita para el trámite y renovación del DNI electrónico en Perú, con requisitos y servicios detallados para el 07, 08 y 13 de julio.

Las jornadas se desarrollan en el Centro Cultural Santo Domingo en horario de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. La organización ha previsto un flujo ordenado y seguro para los asistentes, priorizando a personas previamente identificadas por los equipos de trabajo social de la municipalidad. Según las publicaciones difundidas por RENIEC y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la campaña busca acercar los servicios registrales a quienes más lo requieren.

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Inclusión de personas fuera de los programas sociales

Además de la población focalizada, la campaña habilita 50 cupos diarios para personas que no forman parte de los programas sociales. Esta medida amplía el alcance de la estrategia y permite que más habitantes del distrito de Moquegua puedan acceder a la documentación sin costo alguno. Para este grupo, el único requisito es acreditar residencia en la jurisdicción, lo que se valida mediante la presentación de un recibo de agua o luz.

El funcionario municipal invitó públicamente a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad, subrayando la importancia de mantener la documentación personal al día. Según las redes sociales de las entidades organizadoras, la presencia del menor de edad es obligatoria para el trámite, así como la presentación de la partida de nacimiento, una fotografía a color tamaño pasaporte y el DNI del declarante (padre, madre o apoderado).

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Un grupo diverso de residentes de Mariscal Nieto espera sentado para una campaña de acceso e inclusión en el Centro Cultural Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso y requisitos para el trámite del DNI electrónico

El proceso para acceder al DNI electrónico en el marco de esta campaña se ha simplificado para garantizar la mayor participación posible. Los requisitos principales incluyen la partida de nacimiento del solicitante, el último recibo de agua o luz que acredite domicilio, y una fotografía reciente a color tamaño pasaporte. Para los menores, la presencia del declarante y del propio menor resulta obligatoria.

El trámite se realiza en las instalaciones del Centro Cultural Santo Domingo, escenario habitual de actividades comunitarias y punto de referencia para eventos públicos en la ciudad de Moquegua. El horario establecido permite la atención ordenada de los asistentes y la optimización de los recursos humanos y logísticos dispuestos por la municipalidad y RENIEC.

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Manos sostienen un documento nacional de identidad electrónico sobre una mesa con formularios y un bolígrafo, con el logo desenfocado de RENIEC al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto social y acceso a la identidad digital

La emisión del DNI electrónico representa un avance en la gestión de la identidad ciudadana, al incorporar tecnología que facilita la autenticación digital y el acceso a trámites en línea. Autoridades locales y personal de RENIEC Moquegua remarcan que la actualización de datos y la renovación del documento son pasos clave para reducir brechas en el acceso a servicios básicos, trámites administrativos y beneficios sociales.

El subgerente Juan Chipana destacó que la convocatoria se realizó también a través de redes sociales y medios digitales, buscando alcanzar a la mayor cantidad posible de beneficiarios. Entre las frases difundidas figura: “Tu identidad es tu derecho”, resaltando la importancia de contar con documentación vigente para el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos.

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Un agente de RENIEC ofrece asistencia a un ciudadano en la oficina para trámites relacionados con el DNI electrónico y la recuperación de su PIN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jornada gratuita, seguridad y acompañamiento

La campaña se desarrolla bajo estrictos protocolos de organización y seguridad, según aseguraron los organizadores en sus publicaciones digitales. El acceso gratuito y la orientación personalizada constituyen los principales atractivos de la jornada, que busca eliminar barreras económicas y de información para la actualización del DNI electrónico.

Los equipos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y RENIEC Moquegua trabajan de manera conjunta para garantizar la atención eficiente de los asistentes. En la difusión oficial, se recalca que el trámite no tiene costo y que el acompañamiento a las familias es parte integral de la estrategia.

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Las autoridades reiteran la invitación a participar en la campaña, destacando que la documentación en regla es fundamental para acceder a programas sociales, servicios de salud y educación, así como para realizar trámites financieros. Para mayor información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de las entidades organizadoras, donde se actualizan datos sobre el proceso y los requisitos.

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La campaña de trámite y renovación gratuita del DNI electrónico en Moquegua representa una acción concreta para fortalecer la inclusión ciudadana y el acceso a derechos fundamentales. El esfuerzo conjunto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y RENIEC Moquegua busca impactar positivamente en la calidad de vida de niños, adolescentes y adultos mayores del distrito.