PNP busca a tres menores que fugaron del Hogar de la Niña de Trujillo: ¿Qué se sabe hasta ahora?

La salida no autorizada de tres jóvenes del Hogar de la Niña desencadenó un despliegue policial y generó recomendaciones de la Defensoría del Pueblo sobre la situación en la entidad| Foto: Ozono Televisión/Defensoría

La Policía Nacional del Perú mantiene activa la búsqueda de tres adolescentes que escaparon del Hogar de la Niña de Trujillo el pasado domingo 5 de julio. Según informó RPP Noticias, las menores, de 12, 14 y 16 años, salieron sin autorización del centro de acogida residencial y hasta el momento no se conoce su paradero.

La situación motivó la activación de la Alerta Amber a nivel nacional para agilizar su localización.

Autoridades activan Alerta Amber tras desaparición de menores en centro de acogida de Trujillo| Foto: Ozono Televisión

¿Qué se sabe hasta ahora?

La desaparición de las menores ocurrió después de un fin de semana marcado por incidentes dentro de la institución ubicada en Trujillo. Un grupo de adolescentes protagonizó una protesta en el techo del centro, solicitando auxilio y denunciando presuntos maltratos. En respuesta, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para intervenir ante la emergencia. Sin embargo, no sería la primera vez que se conoce de un caso similar.

PUBLICIDAD

La Defensoría del Pueblo en La Libertad recomendó al Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) que adopte medidas inmediatas debido a la reiteración de fugas y posibles situaciones de vulneración de derechos en el Centro de Acogida Residencial (CAR) La Niña de Trujillo.

Tras una visita realizada el 6 de julio, el organismo autónomo constató que las salidas no autorizadas tuvieron lugar los días 4 y 5 de julio, y que las menores involucradas en la fuga del domingo forzaron la puerta principal y agredieron a personal técnico del establecimiento.

La institución también recopiló información sobre la insuficiencia de personal de seguridad y mantenimiento en el centro, así como sobre las causas que habrían motivado la fuga. De esta manera, se relaciona la fuga de las adolescentes luego de denunciar situaciones de maltrato.

PUBLICIDAD

La Policía continúa con las labores de búsqueda y mantiene la alerta a nivel nacional hasta dar con el paradero de las tres adolescentes.

Policía busca a tres menores que escaparon del Hogar de la Niña de Trujillo|Foto: Ozono Televisión

¿Qué es la alerta Amber?

La Alerta Amber es un protocolo de emergencia utilizado para la búsqueda inmediata de menores de edad desaparecidos en circunstancias que representan un riesgo para su integridad o vida.

Su activación implica la difusión masiva de información relevante sobre el caso, incluyendo datos de identificación de la persona desaparecida y detalles sobre la situación, a través de medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales de las autoridades.

Este mecanismo busca lograr la colaboración rápida de la ciudadanía y de diferentes instituciones para maximizar las posibilidades de localización en el menor tiempo posible.

PUBLICIDAD

En el Perú, la Alerta Amber es coordinada por la Policía Nacional del Perú y organismos relacionados a la protección de la niñez. Su puesta en marcha responde a criterios específicos, como la certeza de que la desaparición involucra a una persona menor de 18 años y la existencia de presunción de delito o peligro inminente.

Policía Nacional del Perú (PNP): Se puede acudir a cualquier comisaría del país para presentar la denuncia de desaparición de un menor. La atención es inmediata y no se requiere esperar un plazo determinado.

Línea 114: Es la línea gratuita implementada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior para reportar desapariciones, recibir orientación y activar la búsqueda de manera urgente.

Ministerio Público: Las fiscalías provinciales también reciben denuncias sobre personas desaparecidas y coordinan acciones con la Policía.