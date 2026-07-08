Se filtró el motivo de la demora del volante extranjero en Universitario: “Héctor Cúper y la directiva se han cuestionado algunos jales”

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de las reuniones entre el DT argentino y la dirigencia 'crema' por el mediocampista '6'. (Video: Pepas de la PM)

El plantel de Universitario de Deportes continúa sus entrenamientos en Campo Mar bajo la dirección de Héctor Cúper, mientras el club ajusta los últimos detalles de su plantel rumbo al Torneo Clausura 2026. Pese a la incorporación de Jordan Guivin, la esperada llegada de Gianluca Lapadula y el regreso de Adrián Quiroz, la atención se centra en la inminente contratación de un volante extranjero, una posición vacante desde la salida de Rodrigo Ureña a finales del año pasado.

El periodista Gustavo Peralta informó en el programa Pepas de la PM que la prioridad en el mercado de pases es el fichaje de un mediocampista argentino para ocupar el puesto de ‘6’. A la par, la directiva busca un lateral izquierdo tras la salida de José Carabalí.

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Según Peralta, las negociaciones con el representante del volante argentino están avanzadas, aunque la operación enfrenta una demora por un motivo particular: “Me dijeron que el representante de este volante extranjero es argentino y está en Estados Unidos viendo el Mundial. Consideraban que si este representante quería avanzar con la ‘U’, gente del club tenía que ir a Estados Unidos a conversar con él y terminar negociar, sino tenía que esperarse un poco más”.

De acuerdo con lo que reveló Peralta, existen charlas tanto con un futbolista ecuatoriano como con uno argentino, pero es el segundo quien cuenta con mayores posibilidades de arribar al club. “Hay posibilidad de un ecuatoriano y un argentino para la volante, aunque el argentino es el que tiene negociaciones avanzadas”, detalló.

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Fabián Bustos y Rodrigo Ureña volverán a Lima a enfrentar a Universitario en amistoso con Millonarios el sábado 11 de julio.

El contexto de la negociación apunta a que Universitario necesita concretar este refuerzo en los próximos días. “Yo creo que van a terminar avanzando para hacerlo lo más pronto posible en los próximos días. Esta semana se tiene que tener al volante extranjero fichado, concretado y anunciado”, agregó Peralta.

Discusión entre Héctor Cúper y la dirigencia de Universitario

Las decisiones sobre los fichajes no han estado exentas de debate. El propio Gustavo Peralta reveló que las diferencias entre Héctor Cúper y la directiva han marcado el proceso de refuerzos. “La ‘U’ le cuestionó algunos jales que él había pedido, le analizó algunos jales que había pedido. Cúper también le analizó, le cuestionó algunos jales que el club presentó”, comentó.

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En este escenario, el único punto de coincidencia fue el caso de Matheus Uribe. Aunque el DT argentino no suele preferir futbolistas colombianos, aceptó la opción por tratarse de un jugador con experiencia y peso específico. “Cúper solo le aceptó y llegaron a un acuerdo con Matheus Uribe, que ese jugador, yo entiendo, voy a decir una cosa acá, no le gustan los colombianos, pero lo aceptó porque es un jugador de mucha jerarquía, peso, experiencia, lo que quería y dijo ‘okay’. Finalmente ni una ni otra cosa terminaron dando”, relató el periodista.

La demora en el fichaje del volante extranjero refleja las dificultades propias de este tipo de negociaciones. Según la versión de Peralta, la resolución del acuerdo ya no depende exclusivamente de los plazos internos del club, sino de factores externos vinculados al representante y su agenda internacional.

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Se pudo conocer que el DT no estaría a gusto con las decisiones de la directiva de la 'U'. (Desmarcados)

Héctor Cúper sobre la ausencia de fichajes en Universitario

El propio Héctor Cúper se pronunció sobre la falta de refuerzos en Universitario en una entrevista reciente para Fútbol Como Cancha. “Entiendo la ansiedad del hincha con respecto a los refuerzos, pero también tengo una responsabilidad de no equivocarme con los nuevos que traigamos. Estamos analizando, ya hay cosas vistas, pero no quiero apresurarme”, afirmó.

El estratega ‘gaucho’ dejó abierta la posibilidad de sumar un volante central extranjero en los próximos días, aunque aclaró que su llegada no es una obligación. “Es muy probable que venga un volante central extranjero. No es una obligación su incorporación, pero es bienvenido cualquier elemento que venga a sumar al plantel”, sostuvo.

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Sobre la salida de José Carabalí, Cúper reconoció que la directiva hizo todos los esfuerzos posibles para retenerlo, pero finalmente no fue posible. “Se hizo todo lo posible para retener a José Carabalí, se intentaron mejorar sus condiciones, pero no se pudo”, señaló.