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Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así van los partidos de la Semana 3

Arranca la última etapa de la fase preliminar de la competición, solo 8 equipos podrán seguir en carrera. Conoce cómo le fue a los equipos

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Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.

El inicio de la Semana 3 en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 representa el momento más tenso del torneo. Hoy, martes 7 de julio, la competencia entra en su recta final de la fase preliminar, donde cada resultado puede cambiar el destino de las selecciones participantes.

Todas las potencias del vóley femenino llegan a esta semana con objetivos claros y sin margen para la especulación. Brasil, Italia, Japón, Turquía, Estados Unidos, China, Polonia y Serbia se encuentran entre los principales candidatos, reforzando el carácter decisivo de cada partido. La lucha por los cupos está marcada por la paridad y la exigencia: un solo error puede dejar a cualquier equipo fuera de la definición.

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Resultados de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Martes 07 de julio

  • 22:00 horas: Turquía vs Polonia
  • 22:30 horas: Bélgica vs República Dominicana

Miércoles 08 de julio

  • 01:30 horas: Tailandia vs Estados Unidos
  • 04:00 horas: Ucrania vs Italia
  • 04:00 horas: Japón vs Brasil
  • 06:00 horas: Francia vs Países Bajos
  • 07:30 horas: China vs Canadá
  • 09:30 horas: Chequia vs Alemania
  • 09:30 horas: Serbia vs Bulgaria
  • 23:00 horas: Estados Unidos vs Polonia

Jueves 09 de julio

  • 04:00 horas: Bélgica vs Canadá
  • 05:20 horas: Japón vs Tailandia
  • 06:40 horas: China vs Ucrania
  • 09:30 horas: Países Bajos vs Chequia
  • 13:00 horas: Serbia vs Francia
  • 23:00 horas: Estados Unidos vs Turquía

Viernes 10 de julio

  • 04:00 horas: Ucrania vs República Dominicana
  • 05:30 horas: Polonia vs Brasil
  • 07:30 horas: Bélgica vs Italia
  • 09:30 horas: Bulgaria vs Chequia
  • 13:00 horas: Alemania vs Países Bajos

Sábado 11 de julio

  • 01:30 horas: Tailandia vs Brasil
  • 04:00 horas: Canadá vs Italia
  • 04:00 horas: Japón vs Turquía
  • 06:00 horas: China vs República Dominicana
  • 07:30 horas: Bulgaria vs Francia
  • 09:30 horas: Serbia vs Alemania
  • 09:30 horas: Bélgica vs Ucrania
  • 22:00 horas: Estados Unidos vs Brasil

Domingo 12 de julio

  • 01:30 horas: Tailandia vs Turquía
  • 04:00 horas: Canadá vs República Dominicana
  • 04:00 horas: Japón vs Polonia
  • 06:00 horas: Francia vs Chequia
  • 07:30 horas: China vs Italia
  • 09:30 horas: Bulgaria vs Serbia
  • 13:00 horas: Serbia vs Países Bajos

*Horarios de Perú

Así se jugará la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (latribunadelvoley)
Así se jugará la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (latribunadelvoley)

Dónde ver la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

La transmisión oficial de la Semana 3 en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 estará centralizada en VBTV, la plataforma de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El servicio garantiza el acceso a todos los partidos, tanto en vivo como bajo demanda, a cambio de una suscripción mensual de USD 9,99.

VBTV ofrece compatibilidad con una amplia gama de dispositivos: usuarios de iPhone, iPad, teléfonos Android y tabletas pueden acceder sin dificultades, al igual que quienes utilizan Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. Esta cobertura permite que los aficionados sigan la competencia sin importar el equipo tecnológico que utilicen.

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En el caso de Perú y gran parte de Latinoamérica, la señal de DSports transmitirá los encuentros más relevantes de cada jornada. Esta opción está disponible tanto por televisión como a través de DGO, la aplicación de streaming de DSports. Los partidos seleccionados se podrán ver en móviles, tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes, facilitando el acceso para quienes prefieren una alternativa a la plataforma internacional.

VBTV es la plataforma principal de transmisión de la VNL Femenina 2026.
VBTV es la plataforma principal de transmisión de la VNL Femenina 2026.

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