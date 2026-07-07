Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así van los partidos de la Semana 3

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026.

El inicio de la Semana 3 en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 representa el momento más tenso del torneo. Hoy, martes 7 de julio, la competencia entra en su recta final de la fase preliminar, donde cada resultado puede cambiar el destino de las selecciones participantes.

Todas las potencias del vóley femenino llegan a esta semana con objetivos claros y sin margen para la especulación. Brasil, Italia, Japón, Turquía, Estados Unidos, China, Polonia y Serbia se encuentran entre los principales candidatos, reforzando el carácter decisivo de cada partido. La lucha por los cupos está marcada por la paridad y la exigencia: un solo error puede dejar a cualquier equipo fuera de la definición.

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Resultados de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Martes 07 de julio

22:00 horas: Turquía vs Polonia

22:30 horas: Bélgica vs República Dominicana

Miércoles 08 de julio

01:30 horas: Tailandia vs Estados Unidos

04:00 horas: Ucrania vs Italia

04:00 horas: Japón vs Brasil

06:00 horas: Francia vs Países Bajos

07:30 horas: China vs Canadá

09:30 horas: Chequia vs Alemania

09:30 horas: Serbia vs Bulgaria

23:00 horas: Estados Unidos vs Polonia

Jueves 09 de julio

04:00 horas: Bélgica vs Canadá

05:20 horas: Japón vs Tailandia

06:40 horas: China vs Ucrania

09:30 horas: Países Bajos vs Chequia

13:00 horas: Serbia vs Francia

23:00 horas: Estados Unidos vs Turquía

Viernes 10 de julio

04:00 horas: Ucrania vs República Dominicana

05:30 horas: Polonia vs Brasil

07:30 horas: Bélgica vs Italia

09:30 horas: Bulgaria vs Chequia

13:00 horas: Alemania vs Países Bajos

Sábado 11 de julio

01:30 horas: Tailandia vs Brasil

04:00 horas: Canadá vs Italia

04:00 horas: Japón vs Turquía

06:00 horas: China vs República Dominicana

07:30 horas: Bulgaria vs Francia

09:30 horas: Serbia vs Alemania

09:30 horas: Bélgica vs Ucrania

22:00 horas: Estados Unidos vs Brasil

Domingo 12 de julio

01:30 horas: Tailandia vs Turquía

04:00 horas: Canadá vs República Dominicana

04:00 horas: Japón vs Polonia

06:00 horas: Francia vs Chequia

07:30 horas: China vs Italia

09:30 horas: Bulgaria vs Serbia

13:00 horas: Serbia vs Países Bajos

*Horarios de Perú

Así se jugará la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (latribunadelvoley)

Dónde ver la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

La transmisión oficial de la Semana 3 en la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 estará centralizada en VBTV, la plataforma de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). El servicio garantiza el acceso a todos los partidos, tanto en vivo como bajo demanda, a cambio de una suscripción mensual de USD 9,99.

VBTV ofrece compatibilidad con una amplia gama de dispositivos: usuarios de iPhone, iPad, teléfonos Android y tabletas pueden acceder sin dificultades, al igual que quienes utilizan Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. Esta cobertura permite que los aficionados sigan la competencia sin importar el equipo tecnológico que utilicen.

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En el caso de Perú y gran parte de Latinoamérica, la señal de DSports transmitirá los encuentros más relevantes de cada jornada. Esta opción está disponible tanto por televisión como a través de DGO, la aplicación de streaming de DSports. Los partidos seleccionados se podrán ver en móviles, tabletas, computadoras personales y televisores inteligentes, facilitando el acceso para quienes prefieren una alternativa a la plataforma internacional.

VBTV es la plataforma principal de transmisión de la VNL Femenina 2026.