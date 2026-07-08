Los dos partidos que América TV transmitirá de los cuartos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 concluyeron el martes 7 de julio y darán lugar a los cuartos de final, que comenzarán el jueves 9. Las ocho selecciones que continúan en competencia buscarán un lugar en las semifinales del torneo FIFA.
En Perú, existe gran interés por conocer a los clasificados y los encuentros que se transmitirán en señal abierta. A continuación, se detallan los partidos que podrán verse en el país a través de América TV (canal 4 y 704 HD).
Los 2 partidos que América TV transmitirá
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica
- Hora (Perú): 2:00 p.m.
- Estadio: Los Ángeles
- Transmisión: América TV y tvGO
Sábado 11 de julio
Argentina vs. Suiza
- Hora (Perú): 8:00 p.m.
- Estadio: Kansas City
- Transmisión: América TV, tvGO y YouTube de América
Otros canales que pasan el Mundial 2026
La transmisión del Mundial 2026 en el país está asegurada por DirecTV, que posee los derechos exclusivos para emitir todos los encuentros, incluidos los de cuartos de final. La compañía ofrece acceso a cada partido a través de su señal de televisión paga, con imagen de alta calidad y relatos en tiempo real.
PUBLICIDAD
Para quienes prefieren alternativas al formato televisivo tradicional, la plataforma digital DGO, desarrollada por DirecTV, permite ver todos los partidos en vivo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a las preferencias y rutinas de los usuarios.
¿Cuándo inician las semifinales del Mundial 2026?
Los cuartos de final del Mundial 2026 finalizarán el sábado 11 de julio y, tras estos encuentros, el torneo tendrá una breve pausa para que las selecciones clasificadas tengan un periodo de descanso. Las semifinales iniciarán el martes 14 del mismo mes.
Más Noticias
Se conoció segunda baja en Alianza Lima: no estará frente Deportivo Cali en amistoso
Tras la lesión de Renzo Garcés, los ‘blanquiazules’ tendrán una nueva ausencia para enfrentar al equipo de Pedro Gallese este domingo 12 de julio en Matute
Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental
El equipo de Héctor Cúper disputará su último encuentro de preparación de cara al Torneo Clausura. Conoce todos los detalles
Programación de los cuartos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA
Se definieron las ocho mejores selecciones del Mundo el pasado martes 7 de julio. Conoce cómo se jugará esta instancia decisiva
Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 8 de julio, fixture, resultados y todos los detalles de la jornada
La programación de la Copa del Mundo continúa luego de la definición de todas las llaves de los cuartos de final. Este miércoles no hay encuentros programados
Perú, Brasil y ahora Argentina: el olimpo sudamericano reservado para las remontadas que desafiaron la historia en los Mundiales
La ‘albiceleste’ remontó ante Egipto y se unió a la ‘blanquirroja’ y al ‘scratch’ en un sitial reservado para las gestas eternas de la Copa del Mundo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD