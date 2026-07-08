Los dos partidos que América TV transmitirá de los cuartos de final del Mundial 2026.

Los octavos de final del Mundial 2026 concluyeron el martes 7 de julio y darán lugar a los cuartos de final, que comenzarán el jueves 9. Las ocho selecciones que continúan en competencia buscarán un lugar en las semifinales del torneo FIFA.

En Perú, existe gran interés por conocer a los clasificados y los encuentros que se transmitirán en señal abierta. A continuación, se detallan los partidos que podrán verse en el país a través de América TV (canal 4 y 704 HD).

Los 2 partidos que América TV transmitirá

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica

Hora (Perú): 2:00 p.m.

Estadio: Los Ángeles

Transmisión: América TV y tvGO

Sábado 11 de julio

Argentina vs. Suiza

Hora (Perú): 8:00 p.m.

Estadio: Kansas City

Transmisión: América TV, tvGO y YouTube de América

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2 - ES

Otros canales que pasan el Mundial 2026

La transmisión del Mundial 2026 en el país está asegurada por DirecTV, que posee los derechos exclusivos para emitir todos los encuentros, incluidos los de cuartos de final. La compañía ofrece acceso a cada partido a través de su señal de televisión paga, con imagen de alta calidad y relatos en tiempo real.

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Para quienes prefieren alternativas al formato televisivo tradicional, la plataforma digital DGO, desarrollada por DirecTV, permite ver todos los partidos en vivo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a las preferencias y rutinas de los usuarios.

¿Cuándo inician las semifinales del Mundial 2026?

Los cuartos de final del Mundial 2026 finalizarán el sábado 11 de julio y, tras estos encuentros, el torneo tendrá una breve pausa para que las selecciones clasificadas tengan un periodo de descanso. Las semifinales iniciarán el martes 14 del mismo mes.