Ejecutivo impulsa ampliación presupuestal para elecciones regionales y municipales luego de alerta del JNE

La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, encendió las alarmas sobre la situación financiera del sistema electoral peruano. Según Burneo, el organismo enfrenta una falta de fondos que supera los S/589 millones, lo que pone en peligro la organización de las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre.

“Está en riesgo todo el proceso. ¿Por qué no hemos salido antes? Hemos estado concentrados en Elecciones Generales, pero internamente nuestros equipos han venido trabajando con el Ministerio de Economía. Ya llegamos a un punto que no se nos da una respuesta concreta y no podemos esperar que entre el siguiente gobierno”, sostuvo el presidente del JNE.

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Desde noviembre del año pasado, el JNE ha sostenido reuniones casi diarias con el Ejecutivo y ha gestionado recursos a través de la ley de presupuesto, pero, según Burneo, la respuesta ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de los tres organismos que conforman el sistema electoral.

De los fondos solicitados, el JNE requiere S/103.50 millones, mientras que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) demanda S/433.21 millones. Una porción de los recursos aparece en una ley ómnibus que el Congreso debatirá este jueves 9 de julio, aunque el déficit persiste, ya que solo se han considerado 250 millones para la ONPE, dejando una brecha de S/189.21 millones.

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Burneo advirtió que la falta de recursos podría llevar a la prolongación del mandato de las actuales autoridades regionales y municipales. La preocupación es compartida por Carmen Velarde, jefa del Reniec, quien alertó que el desfinanciamiento podría afectar la integridad del padrón electoral y la entrega del DNI electrónico.

“Estamos hablando que la gente se va a quedar sin identificación, que tienen que esperar”, afirmó. Velarde precisó que unas treinta mil personas podrían quedar sin DNI o sin posibilidad de actualizarlo, lo que limitaría su acceso a servicios sociales y afectaría la relación con los bancos, especialmente en zonas alejadas.

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De no derivarse fondos, Roberto Burneo advirtió que se podrían aplazar las elecciones regionales y municipales. Canal N

MEF presenta proyecto para ampliar el financiamiento electoral

En respuesta a la alerta lanzada por el sistema electoral, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó al Congreso de la República un proyecto de ley de crédito suplementario destinado a ampliar el financiamiento de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El anuncio, realizado mediante un comunicado, busca complementar los recursos asignados y atender las necesidades presupuestales que demanda la organización del proceso electoral.

El MEF indicó que la propuesta incorpora fondos adicionales para fortalecer la cobertura del evento electoral, en línea con el compromiso del Gobierno de garantizar el desarrollo normal de las elecciones y la transferencia democrática del poder.

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Además, el ministerio precisó que la asignación de recursos se seguirá efectuando bajo criterios técnicos, considerando los requerimientos sustentados por los organismos electorales, el nivel de ejecución presupuestal y la disponibilidad de recursos fiscales.

La cartera económica aseguró que mantiene una coordinación permanente con el JNE, la ONPE y el Reniec para evaluar y atender los requerimientos priorizados, conforme a los mecanismos previstos en la normativa vigente.

Este trabajo conjunto continuará durante el desarrollo del proceso electoral, con el fin de garantizar que las necesidades de financiamiento sean atendidas de manera oportuna, señaló el MEF.

Finalmente, el ministerio reafirmó su compromiso de brindar el soporte presupuestario necesario para el desarrollo de las elecciones, asegurando que los recursos públicos serán administrados bajo criterios de responsabilidad, eficiencia y transparencia.

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