Cuatro regiones del Perú sobre todo en alerta: el mapa con las zonas más vulnerables ante El Niño

Casi ocho millones de personas en Perú enfrentan un riesgo muy alto por el fenómeno de El Niño costero, según el Cenepred.

Casi ocho millones de personas en Perú enfrentan un nivel de riesgo muy alto debido al impacto previsto del fenómeno de El Niño, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

Un último estudio difundido por ATV revela el alcance de la amenaza, subrayando la urgencia de acciones por parte de las autoridades para reducir el impacto de lluvias intensas, desbordes e inundaciones.

El informe detalla que veintidós departamentos del Perú se encuentran en un nivel de riesgo muy alto frente a la ocurrencia de inundaciones asociadas al Niño Costero.

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Según declaraciones recogidas por el medio, son 209 distritos los que concentran este nivel de alerta, abarcando una población de siete millones novecientos cincuenta y un mil personas. Este mapa de peligro, elaborado por el Cenepred, establece una visión científica y también histórica sobre la vulnerabilidad del país.

Especialistas alertan que pequeños y medianos productores son los más vulnerables ante este nuevo escenario, debido a la falta de asistencia técnica y medidas de adaptación frente a los cambios de clima. // Video: Buenos Días Perú

El reporte identifica a Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima como las regiones más expuestas, ubicadas principalmente en la costa norte y centro. La amenaza no solo recae sobre la población: más de dos coma cuatro millones de viviendas están en áreas susceptibles a las consecuencias de lluvias extremas, huaicos y deslizamientos.

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Impacto directo

Las cifras del estudio advierten de un impacto severo en la infraestructura. El nivel de riesgo afecta a calles, viviendas y también a servicios esenciales. Miles de hectáreas de cultivos, colegios, centros médicos y carreteras se encuentran bajo amenaza directa, lo que incrementa la urgencia de medidas preventivas.

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ha reportado anomalías en la temperatura del aire y del mar de hasta cinco y seis grados Celsius (41 y 42,8 grados Fahrenheit) frente a la costa peruana. Las condiciones anómalas, según el análisis recogido por ATV, podrían experimentar una disminución en los próximos meses, aunque hacia fin de año se prevé un repunte de la intensidad del fenómeno.

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El fenómeno de El Niño ha tenido fuertes impactos en el Perú a lo largo de siglos. (Foto: Difusión)

Meses críticos

De acuerdo con las declaraciones obtenidas por ATV, los meses de enero, febrero y marzo concentran el periodo de mayor riesgo, por lo que se considera prioritario que las autoridades nacionales, regionales y locales implementen estrategias de reducción y preparación. El estudio enfatiza que la prevención debe ser la prioridad de los gobiernos para enfrentar el impacto del fenómeno.

Se subraya la importancia de anticipar respuestas, ya que las lluvias intensas, los desbordes y los deslizamientos podrían comprometer tanto la seguridad de la población como la operatividad de servicios vitales en los próximos meses.

El mapa presentado por el Cenepred funciona como una herramienta clave para identificar dónde se concentran los mayores riesgos y orientar la toma de decisiones. La información científica y la experiencia histórica permiten reconocer patrones y anticipar escenarios, lo que resulta fundamental para la preparación y la gestión de emergencias.

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La alerta involucra a millones de personas, miles de infraestructuras y extensas áreas agrícolas, situando a Perú en una situación que exige respuestas coordinadas y basadas en la evidencia.

El riesgo por El Niño costero amenaza cultivos, colegios, centros médicos y carreteras en distintas zonas del país.

PBI

El crecimiento del producto bruto interno (PBI) nacional de este año recibiría un impacto de hasta un punto porcentual por la ocurrencia del Fenómeno El Niño, proyectó el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera.

“Es probablemente lo más urgente que deberá atender el siguiente gobierno de la señora Keiko Fujimori y su administración”, manifestó.

Agregó: “La expectativa hoy es que Perú crezca cerca de 3.4% este año, que no es un mal número. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el FEN y qué tan fuertes son las lluvias”.

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