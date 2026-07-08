Cae principal sospechoso del presunto feminicidio en San Martín de Porres: fue ubicado en hospital

La Policía Nacional del Perú detuvo a Juan Joel Mariluz Neira, señalado como el principal sospechoso del presunto feminicidio de Emily Cárdenas Sulca en San Martín de Porres. El hombre fue localizado en el área de emergencia del hospital Cayetano Heredia, donde permanece bajo custodia, tras haber intentado quitarse la vida, según informaron fuentes policiales.
La captura ocurre luego de dos días de su búsqueda, debido a que estaría detrás del crimen de la joven.
Hallazgo y búsqueda del sospechoso
El cuerpo de Cárdenas Sulca, de 39 años, fue hallado sin vida en el interior de una vivienda en el distrito limeño de San Martín de Porres. De acuerdo con la información de Latina Noticias, desde el momento del hallazgo, la policía inició un operativo para dar con el paradero de Mariluz Neira, quien se encontraba no habido y era buscado como principal sospechoso del crimen.
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Las investigaciones preliminares señalan que el investigado habría confesado el crimen a su propia hermana antes de huir.
“A su hermana le dice que sí, que se le pasó la mano, que se lo ha ahorcado, pero está tratando de camuflar las cosas porque le disolvió veneno y le echó en la parte de la boca”, relató una familiar de la víctima.
La familia también aseguró que, aunque la víctima y el sospechoso se conocían desde hacía pocos meses, entre ambos no existía una relación sentimental formal y que la insistencia del investigado para mantener contacto había sido constante.
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Investigación y proceso
El lunes por la tarde, Juan Joel Mariluz Neira fue ubicado en el hospital Cayetano Heredia. Según el reporte policial, el hombre habría intentado suicidarse antes de su detención. Tras ser identificado, los agentes dispusieron su custodia permanente mientras recibe atención médica.
Una vez que su estado de salud lo permita, será puesto a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias por el presunto delito de feminicidio.
El caso ha provocado profunda consternación en el entorno de la víctima y en la comunidad local. Los familiares de Cárdenas Sulca exigen que el principal sospechoso responda ante la justicia.
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“Ese hombre no merece estar suelto porque tantas mujeres pueden correr peligro”, expresó un allegado de la víctima.
Según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año ya se han registrado 72 feminicidios en el Perú.
Canales de ayuda
- La Línea 100 es un servicio gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables disponible a nivel nacional, que ofrece atención especializada las veinticuatro horas del día. A través de esta línea, profesionales brindan orientación, contención emocional e información sobre los pasos a seguir ante situaciones de violencia familiar o sexual.
- Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) cuentan con sedes en todo el país y ofrecen atención integral presencial a víctimas de violencia física, psicológica o sexual. En estos centros, equipos multidisciplinarios brindan acompañamiento legal, psicológico y social para la protección y recuperación de quienes han sufrido agresiones.
- La Policía Nacional del Perú dispone de la Línea 105 para la recepción de denuncias de emergencias, incluyendo casos de violencia de género.
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