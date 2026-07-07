Mujer de 42 años recibe nuevo corazón y deja atrás una enfermedad congénita que amenazaba su vida

Tres semanas después de la operación, la paciente dejó el hospital con una recuperación favorable - Créditos: Essalud.

Marineg Yoselyn Ruiz Vargas, venezolana de 42 años y madre de familia, salió del Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) de Essalud con el alta médica tras recibir un trasplante de corazón de alta complejidad. La intervención marcó un punto de inflexión en una historia clínica atravesada por más de dos décadas de una enfermedad congénita que redujo su autonomía y la colocó, con el paso del tiempo, ante un diagnóstico crítico.

La paciente padecía miocardiopatía hipertrófica congénita, una condición que limitó de forma drástica su calidad de vida. Según la información difundida por el INCOR, esa afección le impedía caminar, descansar y sostener actividades cotidianas, por lo que el trasplante cardíaco se convirtió en la única alternativa para sobrevivir.

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Tras su ingreso a la lista de espera, el órgano compatible apareció en un plazo de cinco días. La operación se realizó el 16 de junio último y, tres semanas después, el equipo médico autorizó su salida del centro especializado, con una evolución calificada como favorable. El instituto atribuyó la recuperación al trabajo coordinado de un grupo multidisciplinario que acompañó cada etapa del proceso, desde la indicación quirúrgica hasta el seguimiento posterior.

El trasplante marcó el fin de más de dos décadas de limitaciones físicas ocasionadas por una cardiopatía congénita - Créditos: Essalud.

El presidente ejecutivo de Essalud, el Dr. Jaime Moreno, destacó el desempeño del cuerpo médico, las enfermeras y los técnicos de la entidad. Además, acompañó a Marineg hasta su ingreso a la Sala de Operaciones y remarcó el valor del esfuerzo clínico que sostuvo el procedimiento.

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“He sido testigo del proceso de operación y recuperación de Marineg y me alegra verla ya caminando por nuestros pasillos dirigiéndose a su hogar”, expresó tras acompañarla en el momento del alta médica.

El INCOR subrayó que el caso se enmarca en la trayectoria del Programa de Trasplante Cardíaco, reiniciado en el año 2010. De acuerdo con el balance institucional, el instituto se consolidó como el principal centro de referencia nacional para este tipo de cirugía de alta complejidad y registró 139 trasplantes de corazón realizados con éxito a la fecha.

En lo que va de este año, el reporte consignó seis procedimientos, una cifra que la institución presentó como parte de su capacidad operativa y de su experiencia acumulada. Para el entidad, la continuidad del programa y los resultados alcanzados refuerzan la importancia de sostener equipos especializados, protocolos de atención y una respuesta oportuna en momentos en los que la vida de un paciente depende de la compatibilidad y de la rapidez con la que se concreta una intervención.

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La paciente recibió un órgano compatible apenas cinco días después de ingresar a la lista nacional de espera - Créditos: Essalud.

Trasplante al corazón

Hace algunas semanas se conoció la historia de un niño que recibió una nueva oportunidad de vida tras un trasplante de corazón, posible por la decisión de una familia que donó los tejidos y componentes anatómicos de su hijo, quien falleció minutos antes. El procedimiento se realizó en Lima y estuvo a cargo del Seguro Social de Salud (Essalud), en el marco del Operativo Nacional de Donación de Órganos N.° 24.

La intervención exigió coordinación y rapidez para preservar la viabilidad del órgano, con participación de la Gerencia de Procura y Trasplante, cirujanos, anestesiólogos, enfermeras, personal asistencial y otras instituciones. Essalud informó que, con este caso, alcanzó 185 trasplantes efectuados durante 2026. Martín Padilla Machaca destacó el valor de la donación y recordó que más de 7.000 personas esperan un órgano o tejido.

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