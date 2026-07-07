José María Balcázar revela que ya felicitó en privado a Keiko Fujimori: “No hay ningún tipo de omisión”

Presidente interino dio a conocer una comunicación privada con la mandataria electa tras las proclamación por parte del JNE. Video: Exitosa

El presidente interino José María Balcázar dio a conocer que felicitó de manera privada a Keiko Fujimori por su victoria ante el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

En entrevista con Exitosa, Balcázar negó que, tal como algunos sectores dieron a entender, no habría reconocido el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

“Yo le he felicitado ya a la presidenta el mismo día desde el Cuzco que me encontraba realizando ceremonias y también en mi viaje a Puno el viernes pasado. Hemos conversado, hemos lo he felicitado como corresponde a la presidenta”, dijo. Precisó que fue mediante una llamada telefónica directa.

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En esa línea, ante la ausencia de un pronunciamiento público por parte de la Presidencia de la República, el mandatario interino aseguró que “el protocolo no exige una publicación, sino una felicitación como corresponde”.

Balcázar invitará a Fujimori a Palacio de Gobierno. TV Perú/ Noticias Noche.

“Además, la vamos a invitar a Palacio hasta el 15 (de julio) que le van a entregar la credencial correspondiente el Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que no hay ningún tipo de omisión. Además, el Jurado ha determinado que ella es la ganadora, de tal forma que en ese sentido soy muy estricto. Hay error de una prensa que creía que yo había omitido”, apuntó.

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Por otro lado, Balcázar indicó que la reunión que mantuvo con el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, días antes de que el JNE proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa, “nada tenía que con la felicitación que correspondía”.

“(Sánchez) Fue por el crédito suplementario. Estaba muy preocupado por la deuda social y le he explicado, le hemos mostrado las cifras que hemos considerado, tanto de los proyectos como de la deuda social. Ellos consideran que tuvo que haber sido más extensiva el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados. Lo mismo para los maestros universitarios, entre otros, CAS inclusive”, apuntó.

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Transferencia de gestión

El Consejo de Ministros de Perú activó el proceso de transferencia de gestión hacia la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el gobierno el 28 de julio tras ser proclamada ganadora de las elecciones para el periodo 2026-2031.

Además de su experiencia empresarial, Vinelli mantiene presencia como analista y docente en temas de economía agrícola, infraestructura, APP y desarrollo sostenible. (Andina)

El arranque del proceso quedó formalizado mediante el oficio múltiple D000016-2026-PCM-DPCM, firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y remitido a todos los sectores del Poder Ejecutivo. El documento ordena a cada ministerio activar sus equipos internos de coordinación para cumplir con los plazos legales del cambio de gobierno.

Fujimori designó al economista Marco Vinelli como responsable de coordinar a sus equipos ante los distintos ministerios. Vinelli actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los denominados Equipos de Transferencia del Titular Entrante, figura que concentrará el trabajo preliminar de la nueva gestión junto a la Oficina de la Presidenta Electa, instalada en paralelo al inicio del proceso.

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El cronograma del proceso de transferencia tiene dos fechas clave: la entrega de credenciales, prevista para el 15 de julio, y la juramentación presidencial, fijada para el martes 28 de julio.