Voleibolista peruana de 13 años, que mide 1.81 metros, confiesa su duro camino para jugar por la selección: “Sufrí bullying por ser alta”

Sophie Durand relató lo que vivió antes de llegar al Proyecto 2032. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

El Proyecto 2032 tiene como objetivo que Perú recupere un lugar destacado en el vóley internacional, con la meta de volver a obtener medallas como ocurrió en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y en años posteriores. Esta iniciativa, que en su momento contó con el liderazgo de figuras históricas como Cecilia Tait, ya muestra resultados al incorporar jugadoras de gran talla en las distintas selecciones nacionales.

Sophie Durand es una de las jóvenes promesas que integran el Proyecto 2032. Con solo 13 años, alcanza una estatura de 1,81 metros, poco común para su edad. Actualmente juega como central y recientemente ofreció su primera entrevista al canal de YouTube La Cátedra Deportes, donde relató el difícil episodio de bullying que enfrentó en el colegio debido a su altura.

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“El mes pasado cumplí trece. Ahora mido 1.81 m y varias de mis amigas también están cerca de esa altura. Imagino que voy a crecer más adelante, pero ahora mido 1.81 m. Mi posición en el campo es central y estoy aprendiendo varias cosas en esa posición, porque antes no sabía bloquear y el profesor Armando Martens me está enseñando poco a poco”, detalló.

Voleibolista peruana de 13 años, que mide 1.81 metros, confiesa su duro camino para jugar por la selección.

Sufrió bullying por ser alta

Sophie relató que antes de integrarse al Proyecto 2032 sentía mucha timidez por su estatura. “Antes de llegar al proyecto me sentía avergonzada por mi estatura, porque en el colegio no todos son altos. Cuando llegué al proyecto, Priscila y el profesor me enseñaron que mi altura es algo especial, que no todos la tienen y que soy única. Eso me hizo entender que soy especial y única. Ahora ya no me avergüenzo de mi altura. Cuando en el colegio me preguntan cuánto mido, ya no me avergüenza decirlo, ahora me siento orgullosa y quiero crecer más”.

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Este sentimiento se originó a partir de su experiencia escolar. “Antes no quería mostrar mi altura. Practicaba básquet porque era alta y en el colegio vieron potencial en mí. Me inscribí en un taller de básquet, pero surgió el bullying: había una niña que ponía a todas en mi contra porque pensaban que, por ser alta, tenía privilegios, pero todos somos iguales y cada quien tiene su propio valor. Llegó un punto en el que me estresaba, no quería salir de mi casa ni ir al colegio”.

Durand logró superar esa etapa con el apoyo de sus padres y el ingreso al proyecto, donde conoció a otras niñas con características similares. “Superé esa etapa yendo al colegio y volviendo a casa, hasta que mis padres decidieron llevarme a Talentos Perú. Al principio no quería ir por miedo a que pasara lo mismo, que me dijeran que tenía todo por ser alta. Pero ahí me di cuenta de que todas hemos pasado por algo parecido. Me sentí identificada y podía contarles lo que me pasaba en el colegio y ellas me daban soluciones”.

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Proyecto 2032 está conformado por niñas que superan el 1.80 metros, con el objetivo de que se sumen a la selección peruana de vóley en un futuro.

Su ilusión de jugar por la selección peruana

Con solo 13 años, Sophie Durand tiene un objetivo claro: vestir la camiseta de la selección peruana. “Ahora me imagino muchas cosas. Al ver a las chicas jugar y entregarse tanto, quiero estar ahí. Por eso todos los días entreno al máximo para algún día representar un club y un país”.

Su evolución ha sido notable, pasando de no conocer los fundamentos del vóley a destacarse en la red. “Al entrar al proyecto no sabía nada de vóley. No sabía recepcionar ni las posiciones. El profesor Armando primero quiso enseñarme antebrazo, pero al ver a las demás que ya sabían jugar, me sentía desubicada. Con su enseñanza fui practicando lo básico y llegué a un punto en que me dijo que debía entrar a un club. Ahora estoy en Redalta. Al principio no sabía las rotaciones del vóley oficial, eso fue difícil porque depende mucho de la memoria y no soy tan buena recordando cosas. El entrenador Robins, de Redalta, fue quien me enseñó y reforzó lo que ya había aprendido”.

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Armando Martens (vestido de negro) es el entrenador del Proyecto 2032.

La importancia del apoyo de sus padres

Sus padres fueron un apoyo fundamental cuando sufrió bullying, y hoy son su principal motivación para alcanzar el sueño de jugar en la selección peruana. “Quienes más me apoyan en el vóley son mis papás. Ellos me entienden cuando llego cansada del colegio y aun así me animan a entrenar. Me recuerdan que todo lo que he pasado para llegar hasta aquí no debe quedarse ahí y que debo seguir. Ver a las jugadoras y la liga me motiva a esforzarme cada día, practicar cosas nuevas y mejorar”.

También destacó el acompañamiento de su entorno en el Proyecto 2032, quienes se convirtieron en una familia para ella. “El profesor Armando, Priscila y mis papás me ayudan y me dan energía cuando la necesito. También mis amigas, que me apoyan en los partidos. Es difícil combinar el voleibol con el colegio porque llego agotada, pero ellos entienden cuando necesito descansar. Todos somos humanos y a veces necesito una pausa, pero siempre quiero seguir adelante”.

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