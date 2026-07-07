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Black Eyed Peas vuelve a Perú: fecha, lugar, precio de entradas, preventa y todo sobre el concierto

La banda estadounidense regresa a nuestro país luego de 15 años de ausencia. Conoce todos los detalles del show

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Los tres integrantes de Black Eyed Peas posan con gafas y sombreros frente a un fondo azul con efectos de luz
Los integrantes de Black Eyed Peas posan juntos en un fondo azul antes de su concierto programado en Perú.

Black Eyed Peas vuelve a Lima tras 15 años para ofrecer un concierto en el Arena 1 Park de la Costa Verde el próximo 2 de septiembre. La banda estadounidense, reconocida por fusionar pop, hip hop y música electrónica, se presenta nuevamente en Perú tras su última actuación en 2010. El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, incluyendo canciones como “Where is the love?”, “I Gotta Feeling”, “My Humps”, “Boom Boom Pow”, “Pump It”, “Let’s Get It Started”, “Meet Me Halfway” y “Rock That Body”.

El regreso de Black Eyed Peas ha generado gran expectativa entre el público local, que podrá disfrutar de las interpretaciones en vivo de una de las agrupaciones más influyentes de la música global en las últimas dos décadas. El evento tendrá lugar en el Arena 1 Park, uno de los recintos más modernos de la ciudad, con capacidad para albergar a miles de seguidores.

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Cartel promocional con tres miembros de Black Eyed Peas, fecha 02.09.2026, Arena 1 Park Lima, y logotipos de patrocinadores
Una imagen promocional anuncia el concierto de Black Eyed Peas en Arena 1 Park, Lima, el 2 de septiembre de 2026, con detalles de la preventa.

Preventa de entradas

La preventa exclusiva para clientes BBVA se realizará el 9 y 10 de julio a partir de las 10:00 am mediante la plataforma de Ticketmaster. Esta etapa permite acceder a los boletos antes que la venta general, que comenzará el 11 de julio. Dada la alta demanda prevista, se aconseja estar atentos al inicio de la preventa y contar con los datos personales actualizados para facilitar el proceso de compra.

Precios de entradas y zonas

Las entradas para el concierto se dividen en tres zonas principales y presentan dos tramos de precios:

Preventa:

  • Platinum: S/ 414.5
  • VIP: S/ 285.5
  • General: S/ 193.5

Venta regular:

  • Platinum: S/ 482
  • VIP: S/ 332
  • General: S/ 225
Infografía con logo de Black Eyed Peas, precios de entradas para zonas Platinum, VIP y General, fecha 02.09.2026, lugar Arena 1 Park Lima y logos
Una infografía detalla los precios de entradas, la fecha y el lugar del concierto de Black Eyed Peas en Arena 1 Park, Lima, Perú, el 2 de septiembre de 2026.

Los valores incluyen los cargos por servicio y pueden variar según la ubicación seleccionada y la disponibilidad al momento de la compra. La disposición de zonas en el recinto está diseñada para ofrecer diferentes experiencias de acuerdo con la cercanía al escenario.

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¿Cómo comprar en Ticketmaster?

Para adquirir entradas al concierto de Black Eyed Peas en Ticketmaster Perú, el procedimiento es el siguiente:

  1. Ingresar a ticketmaster.pe.
  2. Iniciar sesión con correo y contraseña, o crear una cuenta nueva.
  3. Seleccionar el evento de Black Eyed Peas.
  4. Elegir el modo de compra y consultar las opciones disponibles.
  5. Seleccionar la zona y la cantidad de entradas.
  6. Definir el método de entrega de los boletos digitales.
  7. Confirmar la compra y seleccionar la forma de pago.
  8. Completar los datos de la tarjeta de débito o crédito.
  9. Al finalizar, se enviará un correo de confirmación y otro mensaje para acceder a las entradas a través de Quentro.
¿Cómo comprar entradas en Ticketmaster Perú? | Ticketmaster.pe

El regreso de Black Eyed Peas a Lima representa una oportunidad única para presenciar en directo a una de las bandas que ha marcado tendencia en la música internacional. El repertorio previsto para la fecha abarca los grandes momentos de su discografía y nuevas canciones que siguen posicionándose en las plataformas digitales.

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