Entidades confirman tener presupuesto para pagar gratificaciones CAS: Solo esperan respuesta del MEF

Se acerca el pago de las planillas y la gratificación queda en vilo. Entidades temen que no cumplir con la Ley traiga consecuencias. - Crédito Andina

Los trabajadores CAS siguen en espera. Si bien la Ley 32563, que da gratificación y CTS a estos empleados públicos, está vigente, el intento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de darle ‘gradualidad’ al pago anual de la ‘grati’ —y el posterior desecho de esta medida por el Congreso de la República— ha dejado al tema en vilo.

La Ley sigue vigente y debería aplicarse; sin embargo, el Congreso y el MEF señalaron que plantearían una nueva medida para ver cómo aplicar la Ley 32563 sin afectar la sostenibilidad fiscal. Pero mientras esta se ‘cocina’ en la Comisión de Presupuesto, ya hay entidades insistiendo al MEF para aprobar las modificaciones presupuestales pendientes que habían considerado para el pago del 100% de las gratificaciones a sus trabajadores CAS.

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Este es el caso de la Autoridad Nacional Portuaria y la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, que se suman a las anteriores catorce entidades que habían confirmado tener el presupuesto suficiente para hacer el pago, luego de realizar modificaciones en sus recursos. Estas dos nuevas, como las otras, esperan el visto bueno del MEF para poder avanzar con los procesos para que se asegure el pago en este mes de julio.

Los CAS se preparan para cobrar por primera vez la gratificación de julio, pero buscan claridad de sus entidades empleadoras. - Crédito Andina

Entidades sí tienen presupuesto

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la aplicación de la Ley 32563 - Ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057, que establece otorgar gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores CAS, así como la compensación por tiempo de servicios que se efectivizará a la culminación del vínculo laboral”, enuncia en una carta la Autoridad Portuario Nacional al director de Presupuesto Público del MEF.

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Así, la entidad señala que “luego de la revisión de la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado se han identificado saldos presupuestales que permiten financiar el costo de la gratificación por Fiestas Patrias del personal CAS de la APN”. Es decir, que esta sí tendría dinero para cumplir con la Ley.

Sin embargo, previamente requieren de una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático que alcanza la suma de S/787 mil 893, y, asimismo, solicitan al MEF la creación de los clasificadores de gastos a los cuales se afectará el gasto de las gratificaciones y CTS para el personal CAS.

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Por otro lado, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas también envió una carta al MEF, a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, para insistir en una respuesta también para autorizar el pago de la gratificación.

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“A la fecha esta entidad se encuentra a la espera del pronunciamiento correspondiente y que la autorización solicitada resulta indispensable para continuar con las acciones administrativas y presupuestarias, orientadas al cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, agradeceré se sirva disponer la evaluación prioritaria del expediente remitido y la emisión de la opinión favorable correspondiente, de ser el caso”, aclaran.

Asimismo, señalan que dado que la Ley 32563 “se encuentra plenamente vigente”, su incumplimiento “podría acarrear consecuencia de índole legal en contra de la entidad”.

El MEF no logró mantener la gradualidad para las gratificaciones CAS en el crédito suplementario. - Crédito Congreso

Entidades a espera del MEF

Ya son más de 15 entidades que tendrían el dinero para pagar las gratificaciones, pero siguen a la espera del MEF para poder avanzar con estos pagos.

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Ministerio del Interior Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Vivienda Ministerio de Transportes y Comunicaciones Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú Universidad Nacional de Huancavelica Municipalidad de San Luis Instituto Geofísico del Perú Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley. Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)