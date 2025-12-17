Comisión Permanente aprueba informe que impone una segunda inhabilitación a Delia Espinoza por 10 años

Delia Espinoza. Foto: Congreso

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por denunciar constitucionalmente a congresistas que aprobaron la ley que permite a parlamentarios militares recibir doble remuneración del Estado (sueldo y pensión de las Fuerzas Armadas).

Fueron 16 votos a favor y 4 en contra. Respaldaron el informe final los congresistas Waldemar Cerrón, Patricia Juárez, Eduardo Salhuana, Martha Moyano, Jorge Marticorena, Digna Calle, Flavio Cruz, Jorge Zeballos, Alex Paredes, Gladyz Echaíz, Lady Camones, César Revilla, Francis Paredes, Isaac Mita, Patricia Chirinos y Karol Paredes. Votaron en contra Roberto Sánchez, Víctor Cutipa, Alfredo Pariona y Ruth Luque.

Ahora, el informe final que propone inhabilitar a Espinoza será elevado al Pleno del Congreso para la decisión final.

Se trata de un nuevo intento por sancionar políticamente a Espinoza. Sobre la fiscal de la Nación ya existe una medida de inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Este último es por un reglamento que no firmó ni suscribió.

Noticia en desarrollo...