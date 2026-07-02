“No dejaremos bombas de tiempo al nuevo gobierno”, afirma el titular del MEF

El ministro de Economía señaló que financiar la CTS y las gratificaciones de los trabajadores CAS demandará S/ 3.500 millones y advirtió que el crédito suplementario no contempla recursos para ese fin. Foto: Latina

El ministro de Economía, Rodolfo Acuña, aseguró que el Gobierno entregará una transición ordenada a la próxima administración y descartó que se estén dejando compromisos fiscales que pongan en riesgo las finanzas públicas. Tras su salida del Congreso, indicó que la Comisión de Transferencia viene recibiendo información sobre las acciones realizadas por el Ejecutivo como parte del proceso de cambio de mando.

En ese contexto, sostuvo que el traspaso de gestión se desarrolla con normalidad y pidió no generar preocupación sobre la situación económica. “Reuniéndonos con la Comisión de Transferencia, se le va a ir informando de todos los detalles de lo que se está haciendo. No tienen por qué alertarse. Realmente, eso es parte de una tradición que se ha venido haciendo y no estamos dejando bombas de tiempo”, afirmó.

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Pide cautela con normas que elevan el gasto

Acuña también exhortó al Congreso a actuar con prudencia al momento de aprobar iniciativas que impliquen mayores compromisos para las finanzas del Estado. Según explicó, varias de las disposiciones impulsadas desde el Parlamento generan obligaciones que no cuentan con el respaldo presupuestal necesario para mantenerse en el tiempo.

En esa línea, señaló que “muchas de las disposiciones que aprobó el Congreso no tienen sostenibilidad. Y eso es parte de lo que venimos discutiendo sobre la gradualidad que debe tomar la aplicación de estas medidas”, al insistir en la necesidad de implementar estos cambios de manera progresiva para evitar impactos fiscales.

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Las perspectivas económicas sobre el próximo gobierno de Keiko Fujimori apuntan a una posible mejora en la confianza del sector empresarial, respaldada por su propuesta de preservar el modelo de economía social de mercado, mantener la estabilidad macroeconómica y fomentar la inversión privada (Crédito: Latina).

Pago a trabajadores CAS

El titular del MEF indicó que uno de los principales desafíos corresponde al financiamiento del pago de CTS y gratificaciones para los trabajadores del régimen CAS del Estado, cuyo costo asciende a S/ 3.500 millones. Precisó que el crédito suplementario aprobado no contempla recursos para cubrir esa obligación.

Asimismo, advirtió que, si no se acepta una aplicación gradual de estos beneficios, podrían verse afectados alrededor de 350.000 trabajadores. “Tres mil quinientos millones. Y si no se acepta esta línea de progresividad, lo que van a hacer es dejar al grupo de CAS sin aguinaldo. Ya se los dije. Han derogado la norma anterior. El riesgo se lo están jugando en una decisión que finalmente va a afectar a los trabajadores, que son más o menos trescientos cincuenta mil”, manifestó.

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Crédito suplementario

Las declaraciones del ministro fueron ofrecidas luego de participar en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se aprobó un crédito suplementario superior a S/ 9.500 millones para atender diversas necesidades del Ejecutivo.

Entre los destinos previstos para estos recursos figuran acciones y obras orientadas a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, además de otras prioridades de gasto del Gobierno. Acuña reiteró que el cumplimiento de las obligaciones del Estado debe realizarse de forma progresiva para preservar el equilibrio de las cuentas públicas.

Las expectativas económicas sobre un eventual gobierno de Keiko Fujimori apuntan a una posible recuperación de la confianza empresarial, sustentada en su apuesta por la estabilidad macroeconómica y el impulso a la inversión privada. Foto: difusión

Expectativas económicas para el gobierno de Keiko Fujimori

Las expectativas económicas frente al próximo gobierno de Keiko Fujimori se centran en una eventual recuperación de la confianza empresarial, impulsada por su compromiso de mantener el modelo de economía social de mercado, respetar la estabilidad macroeconómica y promover la inversión privada. Su plan de gobierno plantea reducir el déficit fiscal de manera gradual, simplificar regulaciones para acelerar la apertura de negocios y fortalecer las asociaciones público-privadas como mecanismo para ejecutar proyectos de infraestructura. Además, propone incentivos para las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de dinamizar el empleo formal y elevar la competitividad del país.

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No obstante, los analistas también consideran que el desempeño económico dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para garantizar estabilidad política y construir consensos con el Congreso. Aunque el mercado ha recibido de manera favorable las señales de continuidad en la política económica, persisten desafíos como la inseguridad ciudadana, la elevada informalidad, la necesidad de reactivar la inversión minera y el control del gasto público. En ese contexto, las expectativas apuntan a que el crecimiento económico estará condicionado tanto por la ejecución de las reformas anunciadas como por la capacidad del Ejecutivo para preservar la confianza de inversionistas y consumidores.