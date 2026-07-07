Ruth Shady y Walter Alva: descubridores de Caral y Sipán reciben distinción de “Grandes Maestros de la Cultura”

El Gobierno del Perú otorgó la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana a Ruth Shady y Walter Alva por su aporte al patrimonio arqueológico nacional.

El Gobierno del Perú entregó la máxima distinción cultural a Ruth Martha Shady Solís y Walter Leonel Alva Alva por su contribución al conocimiento y protección del patrimonio arqueológico nacional.

El 6 de julio de 2026, el Estado peruano formalizó el otorgamiento de la “Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana” a Ruth Martha Shady Solís y Walter Leonel Alva Alva. Ambas distinciones, establecidas mediante resoluciones supremas refrendadas por la Ministra de Cultura, buscan destacar el trabajo de quienes fortalecen la transmisión y valorización de los conocimientos culturales del país.

Según los documentos oficiales, este reconocimiento se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura y fue creado a través de la Resolución Suprema Nº 006-2024-MC. La distinción tiene carácter honorífico y abarca diez subcategorías, entre ellas la revalorización y protección del bien inmueble y/o mueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación. La normativa complementaria para la entrega de la orden quedó establecida por la Resolución Ministerial N° 000302-2024-MC.

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El aporte de Ruth Shady desde Caral

La Resolución Suprema Nº 009-2026-MC detalla que Ruth Shady, antropóloga y arqueóloga, fue reconocida en la subcategoría de revalorización y protección del patrimonio, debido a su labor de más de tres décadas al frente del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe. El comité evaluador, conformado por disposición del Ministerio de Cultura, recomendó de manera unánime la entrega de la distinción.

El informe técnico que fundamenta la decisión señala que Shady ha desarrollado un trabajo multidisciplinario, integrando la arqueología con ciencias naturales, antropología social, historia y ciencias ambientales. El uso de técnicas como el fechado por Carbono 14 permitió determinar la antigüedad de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe y consolidar el hallazgo como uno de los principales de la arqueología mundial del siglo XX.

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Entre los argumentos presentados, el comité destaca que las investigaciones de Ruth Shady redefinieron la comprensión sobre el surgimiento de la civilización en América. Se identificó la presencia de una sociedad organizada, arquitectura monumental, conocimientos astronómicos, producción textil, instrumentos musicales y sistemas incipientes de registro de datos en Caral. Estos hallazgos modificaron cronologías y modelos teóricos en el ámbito de la arqueología continental.

La resolución subraya que la labor de Shady ha posicionado al país como cuna de una de las civilizaciones más antiguas y complejas del mundo. El documento oficial integra el informe técnico que respalda la decisión.

El impacto de Walter Alva y el descubrimiento de Sipán

Por medio de la Resolución Suprema Nº 008-2026-MC, el Estado decidió entregar el mismo reconocimiento a Walter Leonel Alva Alva, arqueólogo responsable del descubrimiento científico del Señor de Sipán. El comité evaluador, conformado mediante la Resolución Directoral N° 000181-2026-DGPA-VMPCIC/MC, recomendó de forma unánime la condecoración tras analizar la trayectoria de Alva.

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El informe técnico de sustento expone que Walter Alva ha tenido un papel relevante en el conocimiento, preservación, protección y difusión del patrimonio cultural peruano, tanto a nivel nacional como internacional. La resolución remarca la importancia del hallazgo del Señor de Sipán, considerado un hito en la arqueología mundial.

El comité destaca también la transformación del conocimiento sobre la cultura mochica, la promoción de la defensa ante el saqueo y tráfico de bienes culturales, la creación de infraestructura museística de referencia mundial y el impulso al desarrollo regional e identidad cultural en Lambayeque y la costa norte del país. Además, se menciona su rol en la formación de nuevas generaciones de arqueólogos.

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La resolución ratifica que el informe técnico presentado por el comité forma parte integral del expediente y sustenta la entrega del reconocimiento.

El proceso y los respaldos normativos

Ambas resoluciones, firmadas por el Presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y la Ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, se apoyan en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y en la normativa específica que regula la “Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana”.

Las disposiciones establecen que el reconocimiento se otorga tras la evaluación de comités especializados, la emisión de informes técnicos y el cumplimiento de requisitos normativos. Los documentos oficiales remarcan que la distinción busca destacar la contribución excepcional de quienes han influido en la preservación y difusión del patrimonio cultural del Perú y de la humanidad.

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