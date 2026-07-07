Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental.

Universitario de Deportes disputará un amistoso frente a Millonarios de Colombia este fin de semana, como parte de su preparación para el Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un atractivo adicional por el regreso al estadio Monumental de Fabián Bustos y Rodrigo Ureña, extécnico y exjugador del club. Todos los detalles sobre el partido, a continuación.

Programación del Universitario vs Millonarios

Este amistoso se jugará el sábado 11 de julio a las 20:00 horas de Perú en el estadio Monumental de Ate, que contará con una gran presencia de hinchas ‘merengues’.

En otros países, el encuentro comenzará a las 19:00 horas en México; a las 20:00 horas en Ecuador y Colombia; a las 21:00 horas en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 22:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Universitario se enfrenta a Millonarios en duelo amistoso internacional.

Dónde ver el Universitario vs Millonarios: canal TV

El partido entre Universitario y Millonarios aún no cuenta con un canal de televisión confirmado. Se especula que podría ser transmitido por L1 Max, señal que posee los derechos de los partidos de los ‘cremas’ en el fútbol peruano.

También existe la opción de que la ‘U’ lo emita a través de su canal de YouTube, Universitario TV, plataforma en la que ya ha transmitido otros amistosos y contenido deportivo.

Se espera que el club de Ate anuncie en los próximos días por qué medio los hinchas podrán seguir este encuentro ante Millonarios, el último antes del inicio del Torneo Clausura.

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El mediocentro anotó el tanto que le dio el triunfo a la 'U' en duelo de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. (Universitario)

Entradas para el Universitario vs Millonarios: precios y dónde comprar

Universitario de Deportes habilitó la venta de entradas para el partido frente a Millonarios el pasado 20 de junio. Aún se pueden encontrar boletos disponibles para todas las tribunas del estadio Monumental.

Los precios son accesibles, ya que parten desde S/ 20 para las tribunas populares y alcanzan los S/ 60 en occidente. Los aficionados pueden adquirir sus entradas a través del portal de Ticketmaster.

- Norte: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 50.00 soles

- Occidente Central: S/. 60.00 soles

- Butacas: S/. 350 soles

La preparación de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Universitario atravesó un semestre complicado, marcado por la eliminación en la Copa Libertadores y la pérdida del Torneo Apertura. Estos resultados derivaron en la salida del técnico Javier Rabanal y la llegada de Héctor Cúper.

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Pese al arribo del entrenador argentino, el equipo ‘crema’ no logró revertir la situación y finalizó cuarto, a once puntos del líder y clásico rival, Alianza Lima, que se quedó con la primera fase del campeonato peruano.

Ante este panorama, Cúper optó por otorgar vacaciones a los jugadores para que pudieran despejarse y regresar a los entrenamientos con una mentalidad renovada. Así, Universitario retomó los trabajos en Lurín antes que otros clubes, con el objetivo de realizar una mini pretemporada.

En este periodo se incorporaron tres refuerzos: Adrián Quiroz, Jordan Guivin y el fichaje destacado de Gianluca Lapadula. Paralelamente, hubo varias salidas importantes, como las de Hugo Ancajima, Paolo Reyna, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Sekou Gassama y Miguel Silveira.

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Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

Luego de varias sesiones físicas, el equipo de Cúper afrontó su primer amistoso de pretemporada ante Atlético Grau, al que venció por la mínima diferencia con gol de Guivin a puertas cerradas.

Después, estaba previsto un encuentro frente a Sport Boys, pero fue cancelado. Por eso, el duelo ante Millonarios representa una ocasión clave para evaluar el funcionamiento del equipo y ajustar detalles antes del debut ante ADT en el Torneo Clausura 2026.

Ese primer partido oficial está programado para el sábado 18 de julio a las 13:15 horas en el estadio Unión de Tarma, un reto importante para Universitario, que no ha conseguido triunfos en la altura en lo que va del año.

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