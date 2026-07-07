Perú

Fallece chofer de la ruta 18 de Translima tras recibir siete disparos en Carabayllo

La víctima, padre de cinco hijos, fue baleada a pesar de que cumplió con el pago diario impuesto por extorsionadores, lo que generó paralización de una jornada

Guardar
Google icon
Un chofer de la empresa Translima fue asesinado tras recibir siete impactos de bala en un brutal ataque extorsivo en Lima. La víctima, un padre de familia de 56 años, había pagado recientemente el cupo diario exigido por delincuentes, pero esto no lo salvó de la trágica muerte. Latina Noticias

El conductor de Translima, Fredy Jaime Espinoza Tena, murió en el hospital de Collique luego de recibir siete impactos de bala durante un ataque extorsivo, según confirmaron familiares. El hecho ocurrió tras una jornada laboral en la ruta 18 de la empresa de transporte público, donde la víctima había cumplido con el pago diario de 24 soles exigido como cupo.

Espinoza Tena, de 56 años, tenía más de una década trabajando en el sector. Su familia detalló que deja cinco hijos, uno de ellos menor de edad. Según sus allegados, había manifestado temor ante las amenazas y pagos reiterados que enfrentan los conductores de la zona.

PUBLICIDAD

Carabayllo: fallece chofer de Translima tras recibir siete disparos en ataque extorsivo| Foto: Latina Noticias
Carabayllo: fallece chofer de Translima tras recibir siete disparos en ataque extorsivo

El ataque se produjo cuando el conductor finalizaba una de sus vueltas habituales. Testigos y familiares informaron que, pese a haber realizado el pago del cupo a la empresa Translima, fue interceptado por sujetos armados. Los agresores dejaron un manuscrito en el lugar, firmado con el nombre de Primer Comando de Lima, una denominación que, según fuentes policiales, aparece por primera vez en este tipo de ataques.

Choferes paralizan labores

El crimen generó conmoción entre los trabajadores del transporte en la zona. Varios choferes de la ruta 18 decidieron no salir a laborar el día siguiente, según testimonios recogidos por el medio, por temor a nuevos episodios de violencia.

PUBLICIDAD

La investigación policial analiza ahora si la organización identificada en el manuscrito pertenece a una nueva banda o si se trata de los mismos delincuentes que venían exigiendo cupos a los transportistas.

Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales Lead: Choferes de la empresa limeña deben realizar abonos extras por gratificación en julio y diciembre| Latina Noticias
Conductores de Translima enfrentan extorsiones con aumentos en pagos ilegales Lead: Choferes de la empresa limeña deben realizar abonos extras por gratificación en julio y diciembre| Latina Noticias

Hace menos de una semana, los extorsionadores elevaron sus exigencias y reclamaron que se les exige pagos adicionales en fechas como julio y diciembre, bajo el concepto de gratificación, además de los montos diarios habituales. Los transportistas afirman que ya no solo entregan entre 15 y 20 soles diarios por unidad, sino que en los últimos meses se les ha exigido gratificaciones especiales que en algunos casos llegan a los 250 soles por vehículo.

Las amenazas se transmiten a través de grupos de chat controlados por los propios delincuentes, quienes mantienen vigilancia sobre los conductores y los obligan a seguir trabajando pese al temor. Los mensajes incluyen órdenes y advertencias directas, como la exigencia de retomar el trabajo tras varios días de paro y la advertencia de represalias si no cumplen con los pagos.

El contexto de violencia quedó evidenciado tras el asesinato de Marcial Oré, un conductor de 61 años cuyo teléfono móvil fue utilizado por los extorsionadores para coordinar los cobros y mantener el control sobre los trabajadores. Los afectados relatan que, a pesar de la presencia de la policía en los patios de maniobras, la protección resulta insuficiente, ya que los agentes solo acompañan a los vehículos durante una parte del recorrido.

El general Jorge Castillo reconoció que al menos cuatro bandas, entre ellas Los Centauros y Tren de Aragua, imponen sus reglas en el sector, obligando a los conductores a pagar múltiples cupos. Frente a esta situación, varios transportistas han abandonado el trabajo y otros continúan bajo presión. Esta vez, Fredy se suma a la lista de las víctimas de la extorsión.

Temas Relacionados

CarabaylloTranslimaCrimen organizadoperu-noticiasExtorsión a transportistas

Más Noticias

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras lanzar video contra ella: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

La conductora afirmó ante Infobae Perú que el reportaje publicado por el exfutbolista carece de rigor y fue elaborado por “novatos”, defendiendo la validez de los documentos presentados sobre su trabajo comunitario

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras lanzar video contra ella: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Uldarico Malaspina, el docente que cambió la enseñanza de las matemáticas en Perú

Desde las aulas rurales de Áncash hasta el reconocimiento nacional, el profesor emérito de la PUCP apostó por el pensamiento crítico y la resolución de problemas en la educación peruana

Uldarico Malaspina, el docente que cambió la enseñanza de las matemáticas en Perú

Roban placa de bronce de 82 años de histórica bomba del Callao: bomberos juntaron de su propio dinero para ofrecer una recompensa

Con una palanca y en plena avenida principal del distrito, un sujeto arrancó del muro del cuartel la pieza de bronce macizo que marcó el nacimiento de la institución en 1945

Roban placa de bronce de 82 años de histórica bomba del Callao: bomberos juntaron de su propio dinero para ofrecer una recompensa

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Los ‘cremas’ disputarán este último partido como parte de su preparación para el Torneo Clausura. Aquí, todos los detalles

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

No están de adornos: conoce para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y su gran importancia en construcción

Además de los números resaltados, la cinta métrica incorpora funciones poco conocidas, como un gancho móvil y referencias para medir espacios interiores con mayor precisión

No están de adornos: conoce para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y su gran importancia en construcción
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez niega compra de cartera Louis Vuitton y denunciaría a conductores de TV por “reportaje difamador”

Roberto Sánchez niega compra de cartera Louis Vuitton y denunciaría a conductores de TV por “reportaje difamador”

Ministro de Trabajo responde por presunto certificado falso: “No necesito un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”

Contraloría investiga presunto certificado falso del Ministro de Trabajo para acceder a cargos públicos

Poder Judicial archiva acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto Sur Peruano

Contraloría inicia investigación por viajes frecuentes del presidente Balcázar a la región Lambayeque

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras lanzar video contra ella: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Magaly Medina anuncia acciones legales contra Jefferson Farfán tras lanzar video contra ella: “Es difamante y mentiroso, hecho por novatos”

Eva Bracamonte comparte su nueva vida lejos del Perú: vive con su esposo, su novia y su hija en España

Magaly Medina es blanco de críticas tras informe de Jefferson Farfán incumpliendo servicio comunitario: “Anda a barrer”

Magaly Medina no se queda callada tras indirecta de Alejandra Baigorria: “Tengo autoridad moral para aconsejarte”

Said Palao, Alejandra Baigorria, y más reaccionan al anuncio de Jefferson Farfán sobre informe de Magaly Medina: “La doble moral”

DEPORTES

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Universitario vs Millonarios: día, hora y canal TV del amistoso 2026 con el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos al Monumental

Eddie Fleischman lanzó feroz crítica a la selección peruana de Mano Menezes: “No le gana a ninguna del Mundial 2026″

Voleibolista peruana de 13 años, que mide 1.81 metros, confiesa su duro camino para jugar por la selección: “Sufrí bullying por ser alta”

Héctor Cúper lanzó advertencia a Alex Valera tras llegada de Gianluca Lapadula a Universitario: “Que nadie crea que tiene todo asegurado”

Canal exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Deportivo Cali: partido amistoso en Matute previo al Torneo Clausura 2026