Estar al lado de tu jugador favorito levantando un trofeo es posible gracias a la IA del HONOR 600

Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

En medio de la Copa Mundial la pasión por el fútbol hace parte de la rutina de los usuarios, que gracias a la inteligencia artificial y al HONOR 600 tienen la posibilidad de crear videos interactuando con estrellas de este deporte, como Falcao García.

La función “Imagen a Video con IA 2.0” de este smartphone, permite convertir imágenes estáticas en videos cortos y personalizados, para luego descargar en el teléfono y compartir en redes sociales.

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Cómo es la función imagen a video del HONOR 600

La función Imagen a Video con IA 2.0 se integra de forma nativa en la serie HONOR 600 y accesible desde la galería de fotografías, por lo que no se necesita ninguna aplicación adicional.

El sistema permite seleccionar entre una y tres imágenes, a las que se pueden sumar instrucciones en lenguaje natural para definir detalles como el sujeto, la escena, el movimiento y hasta efectos de sonido o voz.

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Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

Esta herramienta ofrece 19 plantillas predeterminadas y recientemente sumó cuatro nuevas opciones inspiradas en el fútbol. Cada plantilla guía la transformación de imágenes en videos cortos de entre 3 y 5 segundos, ideales para redes sociales o mensajes.

El proceso es rápido: elegir la plantilla deseada, basta con cargar las imágenes y dejar que la inteligencia artificial se ocupe del resto. No es necesario descargar aplicaciones adicionales ni recurrir a software externo, lo que facilita que cualquier persona pueda experimentar con la creación de contenido audiovisual sin obstáculos técnicos ni costos ocultos.

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Cómo crear videos de fútbol con el HONOR 600

Las nuevas plantillas futboleras de Imagen a Video con IA 2.0 son ideales para vivir la pasión por este deporte en medio de la Copa Mundial y combinarlas con estrellas como Falcao. Estas son las cuatro opciones:

Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

Trofeo de Victoria: permite al usuario y a la imagen de un jugador generar un video celebrando juntos la obtención de un campeonato, recreando la emoción de levantar un trofeo.

Dúo Estelar: convierte fotos del usuario y de un futbolista en una escena de celebración dentro de un estadio, simulando la alegría compartida entre hincha y figura.

Pasión en la Grada: utiliza imágenes de camisetas, banderas u otros accesorios de apoyo para generar videos que transmiten la energía y el color de la afición durante un partido.

Grito de Campeones: coloca al usuario junto a un jugador a pie de campo, permitiendo revivir la intensidad de una jugada decisiva desde la primera fila.

La inteligencia artificial del HONOR 600 no solo se limita a aplicar movimientos o efectos visuales, también ofrece la posibilidad de personalizar el ritmo, la estética y hasta los detalles de sonido en los videos generados.

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Así que los usuarios pueden ir más allá y editar la idicación predeterminada para describir cómo desean que se vea la escena, el movimiento de los protagonistas y el ambiente.

Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

El sistema multimodal de IA permite fijar fotogramas de inicio y final, y elegir entre formato vertical (9:16) para redes sociales o horizontal (16:9) para narrativas más cinematográficas. Esto amplía las opciones de uso, desde un simple recuerdo compartido en una historia de Instagram hasta contenido pensado para páginas web o proyecciones.

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Honor 600 más allá de la función Imagen a Video

Además de esta herramienta, el dispositivo integra herramientas de edición y fotografía basadas en IA, una cámara ultra nítida de hasta 200MP y baterías de larga duración, de 7.000 mAh en el HONOR 600 y de 6.520 mAh en el HONOR 600e.

Este dispositivo tiene una certificación SGS de 5 estrellas por su impresionante resistencia a caídas o una fuerte compresión, sumado a las máximas clasificaciones de resistencia al agua y polvo de la industria: IP68, IP69 e IP69K.

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