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Estar al lado de tu jugador favorito levantando un trofeo es posible gracias a la IA del HONOR 600

La función Imagen a Video permite crear contenido en segundos y sin descargar aplicaciones adicionales

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Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

En medio de la Copa Mundial la pasión por el fútbol hace parte de la rutina de los usuarios, que gracias a la inteligencia artificial y al HONOR 600 tienen la posibilidad de crear videos interactuando con estrellas de este deporte, como Falcao García.

La función “Imagen a Video con IA 2.0” de este smartphone, permite convertir imágenes estáticas en videos cortos y personalizados, para luego descargar en el teléfono y compartir en redes sociales.

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Cómo es la función imagen a video del HONOR 600

La función Imagen a Video con IA 2.0 se integra de forma nativa en la serie HONOR 600 y accesible desde la galería de fotografías, por lo que no se necesita ninguna aplicación adicional.

El sistema permite seleccionar entre una y tres imágenes, a las que se pueden sumar instrucciones en lenguaje natural para definir detalles como el sujeto, la escena, el movimiento y hasta efectos de sonido o voz.

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Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

Esta herramienta ofrece 19 plantillas predeterminadas y recientemente sumó cuatro nuevas opciones inspiradas en el fútbol. Cada plantilla guía la transformación de imágenes en videos cortos de entre 3 y 5 segundos, ideales para redes sociales o mensajes.

El proceso es rápido: elegir la plantilla deseada, basta con cargar las imágenes y dejar que la inteligencia artificial se ocupe del resto. No es necesario descargar aplicaciones adicionales ni recurrir a software externo, lo que facilita que cualquier persona pueda experimentar con la creación de contenido audiovisual sin obstáculos técnicos ni costos ocultos.

Cómo crear videos de fútbol con el HONOR 600

Las nuevas plantillas futboleras de Imagen a Video con IA 2.0 son ideales para vivir la pasión por este deporte en medio de la Copa Mundial y combinarlas con estrellas como Falcao. Estas son las cuatro opciones:

Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

  • Trofeo de Victoria: permite al usuario y a la imagen de un jugador generar un video celebrando juntos la obtención de un campeonato, recreando la emoción de levantar un trofeo. 
  • Dúo Estelar: convierte fotos del usuario y de un futbolista en una escena de celebración dentro de un estadio, simulando la alegría compartida entre hincha y figura.
  • Pasión en la Grada: utiliza imágenes de camisetas, banderas u otros accesorios de apoyo para generar videos que transmiten la energía y el color de la afición durante un partido.
  • Grito de Campeones: coloca al usuario junto a un jugador a pie de campo, permitiendo revivir la intensidad de una jugada decisiva desde la primera fila.

La inteligencia artificial del HONOR 600 no solo se limita a aplicar movimientos o efectos visuales, también ofrece la posibilidad de personalizar el ritmo, la estética y hasta los detalles de sonido en los videos generados.

Así que los usuarios pueden ir más allá y editar la idicación predeterminada para describir cómo desean que se vea la escena, el movimiento de los protagonistas y el ambiente.

Gracias a la función imagen a video es posible crear videos cortos de fútbol festejando o acompañado de un jugador.

El sistema multimodal de IA permite fijar fotogramas de inicio y final, y elegir entre formato vertical (9:16) para redes sociales o horizontal (16:9) para narrativas más cinematográficas. Esto amplía las opciones de uso, desde un simple recuerdo compartido en una historia de Instagram hasta contenido pensado para páginas web o proyecciones.

Honor 600 más allá de la función Imagen a Video

Además de esta herramienta, el dispositivo integra herramientas de edición y fotografía basadas en IA, una cámara ultra nítida de hasta 200MP y baterías de larga duración, de 7.000 mAh en el HONOR 600 y de 6.520 mAh en el HONOR 600e.

Este dispositivo tiene una certificación SGS de 5 estrellas por su impresionante resistencia a caídas o una fuerte compresión, sumado a las máximas clasificaciones de resistencia al agua y polvo de la industria: IP68, IP69 e IP69K.

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